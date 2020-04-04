Pivot Price Round

Pivot Round Price — это индикатор, основанный на классических формулах Pivot Points (Classic Pivots), точно сохраняя исходные расчёты поддержки, сопротивления и центрального пивота, не изменяя ни одной части стандартной используемой математики.

Отличие и главное преимущество этого индикатора заключается в том, что уровни автоматически корректируются до округлённых цен, что облегчает визуализацию на активах с несколькими знаками после запятой и делает уровни гораздо более значимыми на реальном графике актива.

С округлённой ценой уровни перестают “теряться” в дробных значениях и начинают совпадать с психологически важными областями, распространёнными в точках, где рынок обычно реагирует или консолидируется.

Индикатор имеет различные визуальные настройки, чтобы вы могли адаптировать его под свой стиль использования:

  • LinesBehindCandles

Позволяет рисовать все линии за свечами, сохраняя график чистым и не мешая просмотру движения цены.

  • RoundToNearestLevel

Включает автоматическое округление до ближайшей цены, превращая математические уровни в психологически значимые уровни для реального рынка.

  • AddPivotMidLines

Отображает промежуточные линии между каждым основным пивот-уровнем, расширяя чтение микро поддержек и микро сопротивлений.

  • PivotMidCount

Позволяет выбрать количество промежуточных линий между каждым уровнем (например: 1, 2, 3 и т.д.).

  • PivotMidColor

Вы можете определить пользовательский цвет для промежуточных линий.

  • PivotMidStyle

Выберите визуальный стиль линий (пунктирный, сплошной и т.д.).


