LBR Oscillator

LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

O LBR Oscillator é uma versão aprimorada do clássico 3/10 Oscillator, amplamente utilizado e popularizado pela trader profissional Linda Raschke.
Este indicador foi desenvolvido seguindo a configuração padrão original utilizada por Linda Raschke, com médias móveis de 3 e 10 períodos e uma linha de sinal de 16 períodos, focado na leitura de momentum e mudança de ritmo do mercado.

Base Conceitual – Como Linda Raschke utiliza o 3/10 Oscillator

Linda Raschke utiliza o 3/10 Oscillator como uma ferramenta de confirmação de momentum, e não como um simples gerador automático de sinais.
Os principais usos incluem:

  • Identificar aceleração e desaceleração do momentum

  • Confirmar pullbacks em tendências

  • Antecipar mudanças de curto prazo na direção do mercado

  • Trabalhar em conjunto com price action, médias móveis e contexto de tendência

O foco está no comportamento do histograma, na sua inclinação e nas mudanças de direção, e não apenas em cruzamentos mecânicos.
O histograma representa a diferença entre a média rápida (3 períodos) e a média lenta (10 períodos):

  • Valores acima de zero indicam momentum altista

  • Valores abaixo de zero indicam momentum baixista

O crescimento ou contração das barras mostra força ou perda de momentum.

Sistema de Cores Avançado (Visual Clarity Mode)

Para facilitar a leitura visual, foram adicionados modos inteligentes de coloração:

Coloração por Linha Zero

  • Verde: histograma acima de zero

  • Vermelho: histograma abaixo de zero

Ideal para leitura direta de viés de mercado.

Coloração por Cruzamento com a Linha de Sinal
Contorno do Histograma por Direção

Além da cor principal, o LBR Oscillator adiciona um contorno direcional no histograma, algo que não existe na versão clássica:

  • Verde: momentum crescente

  • Vermelho: momentum decrescente

  • Laranja: barra atual (em formação)

Esse recurso facilita a identificação visual de viradas de momentum, mesmo antes de cruzamentos.

Linha de Sinal (16 períodos)

A linha de sinal suaviza o histograma e é utilizada para:

  • Confirmação de entradas

  • Leitura de pullbacks

  • Avaliação de perda ou retomada de força do movimento

Cruzamentos entre histograma e linha de sinal são usados como confirmação, nunca isoladamente.

Sistema de Alertas Integrado

O indicador conta com alertas opcionais, todos baseados em candles fechados, evitando repintura:

  • Cruzamento da Linha Zero

  • Mudança de Direção do Contorno do Histograma

  • Cruzamento do Histograma com a Linha de Sinal

  • Notificações push para o celular (opcional)


Produtos recomendados
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
Long & Short Indicador - Versão Pro: Desbloqueie o Potencial Ilimitado da Sua Análise de Mercado! Sem Restrições para Qualquer Ativo A versão Pro do Indicador Long & Short oferece total liberdade para usá-lo em qualquer ativo financeiro. Sem mais restrições - aplique o mesmo indicador a todos os seus ativos favoritos! Sem Restrições Desfrute de todas as funcionalidades do indicador sem qualquer limitação. A versão Pro proporciona uma experiência completa e ilimitada, permitindo que
PVA Color Candle
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
Diversas técnicas utilizam o volume como ponto importante no trade. Seja para indicar força, exaustão, fraqueza do pullback, entre outros. Em principal eu cito a teoria de Richard Wyckoff, que dizia sobre a importância de olhar preço e volume. Entretanto, são diversas as possibilidades de filtrar o que é volume que deve ser notado. Os usuários de PVRSA / PVA utilizam um indicador com cores específicas, que auxiliam na identificação do volume e do tipo de movimento que o preço fez. Será que o
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Divergence Wave
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicadores
Ondas de Divergência. Antes do mercado tomar um sentido e se manter em tendencia, existem sinais que podem ser lidos, nos permitindo assim entender o "lado mas forte", e realizar trades de maior probabilidade de acerto com risco reduzido, esses movimentos são persistentes e contínuos, proporcionando excelente rentabilidade. Ondas de Divergência é um histograma que acumula a divergência de  entre preço e volume a cada tick, permitindo assim encontrar pontos de absorção, áreas de acumulo e distrib
Accumulation Bar MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Padrão de barras de acumulação do indicador Crypto_Forex para MT5. - O indicador "Accumulation Bar" é um indicador muito poderoso focado em ruturas para a negociação de Price Action. - O indicador deteta a acumulação de preço em área estreita durante 1 barra e mostra: direção de rutura, ordem pendente e localizações de SL. - Barra de acumulação de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver imagens). - Barra de acumulação de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver imagens). - Sem repintur
Volatility Ratio Mt5
Noiros Tech
5 (2)
Indicadores
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD The   Volatility Ratio   was developed by Jack D. Schwager to identify trading range and signal potential breakouts. The volatility ratio is defined as the current day's true range divided by the true range over a certain number of days N (i.e. N periods). The following formula is used to calculate the volatility ratio: Volatility Ratio (VR) = Today's True Range
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
K Channel
Pavel Gotkevitch
Indicadores
K_Channel is a technical indicator defining the current Forex market status - trend or flat. The indicator works on any timeframe. H1 and higher timeframes are recommended though to minimize false signals. The indicator is displayed as lines above and below EMA. Average True Range (ATR) is used as bands' width. Therefore, the channel is based on volatility. This version allows you to change all the parameters of the main Moving Average. Unlike Bollinger Bands that applies the standard deviation
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicadores
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Visual Oceans Gate Stochastic Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Welcome to the Ocean's Gate Stochastic Indicator! Note: This indicator is not optimized by default—it has been crafted for you to tweak and optimize based on your unique trading style! Dive into precise decision-making with this advanced trading tool that harnesses the power of the stochastic oscillator. The Ocean's Gate Stochastic Indicator not only visualizes overbought and oversold conditions but also identifies critical crossovers, allowing you to anticipate market movements with confidence
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Indicadores
Basic information. To perform its work, the indicator takes data on volumes from a lower timeframe, builds Market Profiles for a higher timeframe and a histogram for the current timeframe. The indicator starts in several stages. In this case, messages like: "Build Source & Target TF. Step: …" are output to the log. The process can be accelerated by changing the input parameter Milliseconds between steps - the initialization speed. The final value of this parameter is always individual and is set
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Indicadores
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you choose. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective is an advanced trend detection indicator which shows accurate entry points in direction of trend. It uses smart technology in order to detect entry points, trend changing points, and TP points. It also shows hit rate for current chart using selected parameters. Hit rate for this indicator on different charts can be 8
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Indicadores
The Market Structure Trend Targets is a powerful trading indicator designed to give traders a clear, structured, and data-driven view of market momentum, breakouts, and key price reaction zones. Built on the principles of smart market structure analysis , it helps identify not only trend direction, but also precise breakout levels , trend exhaustion , and potential reversal zones — all with visual clarity and trader-friendly metrics. Key Features Breakout Points with Numbered Markers Track signi
Recognizer 1 2 3 Patterns
Gennadiy Stanilevych
4.67 (36)
Indicadores
tO indicador é destinado ao reconhecimento e marcação dos padrões 1-2-3 comprar e vende de um gráfico. O indicador vai ajudar um negócio para determinar o início e o sinal de fractais, e especificar os possíveis pontos de entrada em todos os tempos do МetaTrader 5. Linhas de Fibonacci são desenhados no gráfico para indicar supostos alvos de movimento sobre a base da teoria ondulatória. As formações 1-2-3 parecem ser especialmente importante como as divergências (convergências) são formados em to
FREE
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Indicadores
Welcome to Investment Castle products This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick patterns Yo
Buy n Sell Indicator
Jawad Tauheed
Indicadores
Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz Set File Provided on Request Turn market noise into clear Buy/Sell signals. A precision trading tool for MetaTrader 5 that combines clean entry signals with a dynamic trailing stop. Best results are achieved on the 5-minute timeframe , making it ideal for scalpers and intraday traders. Especially effective for Gold (XAUUSD) and optimized for metals, cryptocurrencies, forex pairs, commodities, and global indices . Ask the seller for the re
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicadores
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
SlopeChannelB – uma ferramenta de análise técnica que constrói um canal de movimento de preços inclinado, oferecendo oportunidades únicas para avaliar a situação atual do mercado e encontrar sinais de negociação. Características principais do indicador: Canal de movimento de preços inclinado : O indicador ajuda a visualizar os níveis de suporte e resistência, que podem indicar pontos potenciais de reversão ou continuação da tendência. Várias cores de linhas e destaque de fundo : Os níveis d
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   é um indicador de setas inteligente e fácil de usar, projetado para fornecer sinais de negociação precisos. Ele utiliza simulações de trades com dados históricos para identificar automaticamente os níveis de compra e venda de RSI mais eficazes para cada instrumento e período gráfico. Este indicador pode ser usado como um sistema de negociação independente ou como parte da sua estratégia atual. É especialmente útil para traders de curto prazo. Diferente dos níveis fixos tradi
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Mais do autor
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitários
Comandos principais B – Comprar. S – Vender. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Fecha todas as posições abertas. X – Fecha uma posição específica. Z – Cancela todas as ordens pendentes. T – Trailing stop. P – Parcial. K – Breakeven. A - Assistente de Trading 1-2-3 - Compra (lotes personalizáveis) 4-5-6 - Venda (lotes personalizáveis) O controle via tecla de atalho pode ser ativado ou desativado conforme necessário. Nota: Os atalhos padrão utilizam letras maiúsculas.
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
ROC Colorido com Média Móvel e Alertas - Indicador Avançado de Momentum Rate of Change (ROC) aprimorado! Este indicador personalizado para MetaTrader 5 oferece uma visão clara e intuitiva do momentum do mercado, ideal para traders que buscam sinais precisos de aceleração ou desaceleração de tendências. O que é o ROC e suas vantagens? O Rate of Change (ROC) é um oscilador de momentum puro que mede a variação percentual do preço em relação a um período anterior. Ele destaca a velocidade e força da
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indicadores
MACD Clássico para MetaTrader 5 Este indicador fornece uma implementação fiel do clássico Moving Average Convergence Divergence (MACD) projetado originalmente por Gerald Appel, adaptado especificamente para MetaTrader 5. Ele capacita os traders a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos potenciais de reversão através de seus componentes principais: a linha MACD, a linha de sinal e o histograma. A linha MACD é calculada como a diferença entre duas médias móveis exponencia
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitários
Fixed Scale Indicator para MetaTrader 5 Este indicador permite ativar ou desativar a escala de preço fixa nos gráficos do MetaTrader 5. Ele mantém o preço centralizado no gráfico e ajusta automaticamente a escala conforme as variações do mercado. Funcionalidades Alternar escala fixa: Ative ou desative a escala fixa clicando três vezes sobre o eixo de preço (lado direito do gráfico). Centralização do preço: Mantém o preço no centro do gráfico durante os movimentos do mercado. Ajuste automático d
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitários
MT4 Hotkeys – Ferramenta de Gerenciamento de Ordens e Posições Esta ferramenta permite que os usuários gerenciem ordens e posições na plataforma MetaTrader 4 usando atalhos de teclado. Ela suporta a execução de ordens, fechamento de posições, ajustes de trailing stop e gerenciamento de risco por meio de configurações personalizáveis. Comandos Principais "B": Abre uma ordem de compra. "S": Abre uma ordem de venda. "C": Fecha todas as posições abertas. "X": Fecha uma posição específica (a mais an
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitários
MultiChart Pro – Ferramenta de Gerenciamento de Gráficos para MetaTrader 5 Este Expert Advisor (EA) permite automatizar a abertura e configuração de gráficos no MetaTrader 5. Ele suporta a configuração de até quatro gráficos com períodos e modelos (templates) específicos, incluindo gráficos offline. Funcionalidades Abertura de Gráficos: Abre até três gráficos adicionais (por exemplo, D1, M1, M15) e um gráfico offline (por exemplo, 10 segundos), configurando também o gráfico atual (por exemplo, M
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Time & Sales Tick Indicator é um indicador para MetaTrader 5 que exibe informações de ticks em tempo real. Ele mostra preço, volume e horário diretamente no gráfico, permitindo análise precisa da atividade do mercado. Funcionalidades Exibe dados de ticks (preço, volume e hora) em um painel sobre o gráfico. Agrupa os ticks em intervalos definidos pelo usuário, com cores diferentes (verde para alta, vermelho para baixa). O painel pode ser posicionado em qualquer canto do gráfico, com ajuste de t
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitários
Partial Close Manager – Ferramenta de Ajuste de Volume de Negociação Esta ferramenta permite ao usuário realizar fechamentos parciais em negociações abertas no MetaTrader 5. Funcionalidades Fechamento Parcial: Encerre parte das negociações abertas com uma única ação. Cálculo de Volume: Calcula automaticamente o volume a ser fechado, eliminando a necessidade de entrada manual. Suporte Multiordem: Aplica o fechamento parcial a todas as ordens abertas do mesmo símbolo simultaneamente. Tabela Móvel:
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experts
HighLow Fury EA robô de negociação breakout com gerenciamento de risco e capital. Tamanho de lote dinâmico baseado em percentual de risco da conta ou lotes fixos Limites diários de ganho/perda para proteger o patrimônio Redução inteligente de capital após lucros/perdas-alvo Múltiplas opções de trailing stop (Highest/Lowest, candles anteriores) Filtros personalizados de horário/dia + controle de tempo de posição Configurado com parâmetros otimizados para XAUUSD (2025). Os usuários podem ajustar t
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volume Colorido para MetaTrader 5 Este indicador exibe o volume como um histograma em uma janela separada. As barras são coloridas conforme a direção do candle: verde para alta (fechamento > abertura) e vermelho para baixa (fechamento < abertura). Principais Recursos Fonte do volume: volume de ticks ou volume real (selecionável). Linha de média móvel opcional sobre o histograma de volume, ativada via input. Tipos de médias suportadas: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Período da média configur
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O indicador SMA do Dia da Semana calcula uma média móvel com base nos preços de fechamento de um dia específico da semana escolhido pelo usuário. Ele suporta vários tipos de médias móveis, incluindo Simples (SMA), Exponencial (EMA), Suavizada (SMMA) e Ponderada Linear (LWMA). O período define quantas instâncias do dia selecionado devem ser incluídas no cálculo. Esta ferramenta é útil para analisar padrões semanais nos mercados financeiros, ajudando os traders a identificar tendências específicas
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
High Low MTF – Máximas e Mínimas Multi-Timeframe High Low MTF é um indicador profissional desenvolvido para traders que desejam visualizar zonas fortes de suporte e resistência baseadas nas máximas e mínimas de qualquer período. Ele permite exibir esses níveis de períodos menores ou maiores diretamente no gráfico atual, proporcionando uma visão completa do mercado em múltiplos timeframes. Funciona para scalper, day trade, swing trade e até mesmo sistemas algorítmicos utilizando iCustom. O indic
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Seasonal MT5 Indicator Descubra o poder da sazonalidade de mercado com o indicador Seasonal MT5, desenvolvido para o gráfico diário a fim de identificar e visualizar padrões de preços recorrentes com base em dados históricos. Ideal para traders que buscam uma vantagem estatística no forex, ações ou commodities. Funcionalidades principais: Traça uma linha de tendência sazonal baseada em preços diários históricos. Mostra uma linha reta conectando extremos sazonais. Desenha linhas mensais para acom
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
GSV – Guided Swing Value Levels O GSV – Guided Swing Value Levels é um indicador exclusivo desenvolvido para traders que desejam encontrar regiões de preço onde o mercado tende a reagir com maior precisão estatística. Seu cálculo é inspirado em conceitos apresentados por Larry Williams, em seu livro "Long-Term Secrets to Short-Term Trading", que destaca a importância da média estatística dos swings de mercado para prever zonas onde o preço provavelmente irá parar, corrigir ou inverter sua dire
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
TRADING REPORT Mini-dashboardpara MetaTrader 5 Trading Report é um indicador visual leve e extremamente funcional que exibe em tempo real as principais informações da sua conta e do seu trading — tudo em um único painel elegante, totalmente arrastável e com design minimalista. Principais recursos Atualização a cada tick (posição aberta e P/L em tempo real) Informações da posição atual (BUY/SELL + volume + preço de entrada + P/L flutuante com cor verde/vermelho) Daily P/L e variação do balance do
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Pivot Round Price é um indicador baseado nas fórmulas clássicas de Pivot Points (Classic Pivots), mantendo exatamente os cálculos originais de suporte, resistência e pivot central, sem alterar nenhuma parte da matemática padrão utilizada. A diferença e principal vantagem deste indicador é que os níveis são ajustados automaticamente para preços arredondados, facilitando a visualização em ativos com múltiplas casas decimais e tornando os níveis muito mais relevantes no gráfico real do ativo.
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Avwap Principais recursos: VWAP Diário automático (reinicia perfeitamente todo dia às 00:00 do horário do servidor) 8 tipos de preço para cálculo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 e mais Modo VWAP Ancorado: basta arrastar a linha vertical para qualquer ponto do passado e o VWAP recalcula instantaneamente a partir daquele momento Cor, espessura e estilo da linha vertical 100% configuráveis (você escolhe como quer ver a âncora) Sem labels ou textos no gráfico Código extremamente o
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Screener MT5 Clique único no ativo dentro do scanner e ele abre instantaneamente na mesma janela do gráfico. Nada de perder tempo abrindo novas janelas ou rolando o Market Watch — um clique e você já está no ativo que quer operar. Ideal para scalping, tape reading e para quem precisa de velocidade. Painel flutuante 100% personalizável que você pode arrastar para qualquer canto do gráfico e ocultar com apenas um clique no botão “Screener”. Principais filtros e ordenações disponíveis: Daily % (Hig
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Keltner Channel Color é um indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) projetado para melhorar a visualização de tendências e volatilidade no gráfico. Ele colore as barras ou candles com base na posição relativa ao Canal de Keltner, ajudando traders a identificar rapidamente zonas de alta, baixa e breakout. Ideal para estratégias de trend following, scalping ou análise de volatilidade, este indicador simplifica a leitura do mercado ao destacar barras acima ou abaixo das bandas do Keltner,
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário