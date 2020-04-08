LBR Oscillator
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator
O LBR Oscillator é uma versão aprimorada do clássico 3/10 Oscillator, amplamente utilizado e popularizado pela trader profissional Linda Raschke.
Este indicador foi desenvolvido seguindo a configuração padrão original utilizada por Linda Raschke, com médias móveis de 3 e 10 períodos e uma linha de sinal de 16 períodos, focado na leitura de momentum e mudança de ritmo do mercado.
Base Conceitual – Como Linda Raschke utiliza o 3/10 Oscillator
Linda Raschke utiliza o 3/10 Oscillator como uma ferramenta de confirmação de momentum, e não como um simples gerador automático de sinais.
Os principais usos incluem:
-
Identificar aceleração e desaceleração do momentum
-
Confirmar pullbacks em tendências
-
Antecipar mudanças de curto prazo na direção do mercado
-
Trabalhar em conjunto com price action, médias móveis e contexto de tendência
O foco está no comportamento do histograma, na sua inclinação e nas mudanças de direção, e não apenas em cruzamentos mecânicos.
O histograma representa a diferença entre a média rápida (3 períodos) e a média lenta (10 períodos):
-
Valores acima de zero indicam momentum altista
-
Valores abaixo de zero indicam momentum baixista
O crescimento ou contração das barras mostra força ou perda de momentum.
Sistema de Cores Avançado (Visual Clarity Mode)
Para facilitar a leitura visual, foram adicionados modos inteligentes de coloração:
Coloração por Linha Zero
-
Verde: histograma acima de zero
-
Vermelho: histograma abaixo de zero
Ideal para leitura direta de viés de mercado.
Coloração por Cruzamento com a Linha de Sinal
Contorno do Histograma por Direção
Além da cor principal, o LBR Oscillator adiciona um contorno direcional no histograma, algo que não existe na versão clássica:
-
Verde: momentum crescente
-
Vermelho: momentum decrescente
-
Laranja: barra atual (em formação)
Esse recurso facilita a identificação visual de viradas de momentum, mesmo antes de cruzamentos.
Linha de Sinal (16 períodos)
A linha de sinal suaviza o histograma e é utilizada para:
-
Confirmação de entradas
-
Leitura de pullbacks
-
Avaliação de perda ou retomada de força do movimento
Cruzamentos entre histograma e linha de sinal são usados como confirmação, nunca isoladamente.
Sistema de Alertas Integrado
O indicador conta com alertas opcionais, todos baseados em candles fechados, evitando repintura:
-
Cruzamento da Linha Zero
-
Mudança de Direção do Contorno do Histograma
-
Cruzamento do Histograma com a Linha de Sinal
-
Notificações push para o celular (opcional)