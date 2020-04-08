LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

O LBR Oscillator é uma versão aprimorada do clássico 3/10 Oscillator, amplamente utilizado e popularizado pela trader profissional Linda Raschke.

Este indicador foi desenvolvido seguindo a configuração padrão original utilizada por Linda Raschke, com médias móveis de 3 e 10 períodos e uma linha de sinal de 16 períodos, focado na leitura de momentum e mudança de ritmo do mercado.

Base Conceitual – Como Linda Raschke utiliza o 3/10 Oscillator

Linda Raschke utiliza o 3/10 Oscillator como uma ferramenta de confirmação de momentum, e não como um simples gerador automático de sinais.

Os principais usos incluem:

Identificar aceleração e desaceleração do momentum

Confirmar pullbacks em tendências

Antecipar mudanças de curto prazo na direção do mercado

Trabalhar em conjunto com price action, médias móveis e contexto de tendência

O foco está no comportamento do histograma, na sua inclinação e nas mudanças de direção, e não apenas em cruzamentos mecânicos.

O histograma representa a diferença entre a média rápida (3 períodos) e a média lenta (10 períodos):

Valores acima de zero indicam momentum altista

Valores abaixo de zero indicam momentum baixista

O crescimento ou contração das barras mostra força ou perda de momentum.

Sistema de Cores Avançado (Visual Clarity Mode)

Para facilitar a leitura visual, foram adicionados modos inteligentes de coloração:

Coloração por Linha Zero

Verde: histograma acima de zero

Vermelho: histograma abaixo de zero

Ideal para leitura direta de viés de mercado.

Coloração por Cruzamento com a Linha de Sinal

Contorno do Histograma por Direção

Além da cor principal, o LBR Oscillator adiciona um contorno direcional no histograma, algo que não existe na versão clássica:

Verde: momentum crescente

Vermelho: momentum decrescente

Laranja: barra atual (em formação)

Esse recurso facilita a identificação visual de viradas de momentum, mesmo antes de cruzamentos.

Linha de Sinal (16 períodos)

A linha de sinal suaviza o histograma e é utilizada para:

Confirmação de entradas

Leitura de pullbacks

Avaliação de perda ou retomada de força do movimento

Cruzamentos entre histograma e linha de sinal são usados como confirmação, nunca isoladamente.

Sistema de Alertas Integrado

O indicador conta com alertas opcionais, todos baseados em candles fechados, evitando repintura: