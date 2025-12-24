LBR Oscillator
- 지표
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator
LBR Oscillator는 전문 트레이더 Linda Raschke가 널리 사용하고 대중화한 클래식 3/10 Oscillator를 개선한 버전입니다.
이 지표는 Linda Raschke가 사용하는 원래의 표준 설정을 기반으로 개발되었으며, 3기간과 10기간 이동평균, 그리고 16기간 시그널 라인을 사용하여 모멘텀과 시장 리듬 변화를 분석하는 데 초점을 둡니다.
개념적 기반 – Linda Raschke의 3/10 Oscillator 활용 방식
Linda Raschke는 3/10 Oscillator를 단순한 자동 신호 생성기가 아닌, 모멘텀 확인 도구로 사용합니다.
주요 활용 방법은 다음과 같습니다:
-
모멘텀의 가속 및 감속 식별
-
추세 내 되돌림 확인
-
단기 시장 방향 변화 예측
-
가격 행동, 이동평균, 추세 맥락과 함께 사용
중점은 기계적인 교차가 아니라 히스토그램의 움직임, 기울기, 방향 변화에 있습니다.
히스토그램은 빠른 평균(3기간)과 느린 평균(10기간)의 차이를 나타냅니다:
-
0 이상: 상승 모멘텀
-
0 이하: 하락 모멘텀
막대의 확장 또는 축소는 모멘텀의 강도 변화를 보여줍니다.
고급 색상 시스템 (Visual Clarity Mode)
시각적 해석을 돕기 위해 지능형 색상 모드를 추가했습니다:
제로 라인 기준 색상
-
초록색: 히스토그램이 0 위
-
빨간색: 히스토그램이 0 아래
시장 방향을 직관적으로 파악할 수 있습니다.
시그널 라인 교차 색상
방향성 히스토그램 윤곽선
LBR Oscillator는 클래식 버전에는 없는 방향성 윤곽선을 추가합니다:
-
초록색: 모멘텀 증가
-
빨간색: 모멘텀 감소
-
주황색: 현재 형성 중인 막대
이 기능은 교차 이전에도 모멘텀 전환을 쉽게 식별할 수 있게 해줍니다.
시그널 라인 (16기간)
시그널 라인은 히스토그램을 부드럽게 하며 다음과 같은 용도로 사용됩니다:
-
진입 확인
-
되돌림 분석
-
움직임 강도의 약화 또는 회복 평가
히스토그램과 시그널 라인의 교차는 단독 신호가 아닌 확인용입니다.
통합 알림 시스템
본 지표는 리페인트를 방지하기 위해 종가 기준의 선택적 알림을 제공합니다:
-
제로 라인 교차
-
히스토그램 윤곽선 방향 변화
-
히스토그램과 시그널 라인 교차
-
모바일 푸시 알림 (선택 사항)