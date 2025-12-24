LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

LBR Oscillator는 전문 트레이더 Linda Raschke가 널리 사용하고 대중화한 클래식 3/10 Oscillator를 개선한 버전입니다.

이 지표는 Linda Raschke가 사용하는 원래의 표준 설정을 기반으로 개발되었으며, 3기간과 10기간 이동평균, 그리고 16기간 시그널 라인을 사용하여 모멘텀과 시장 리듬 변화를 분석하는 데 초점을 둡니다.

개념적 기반 – Linda Raschke의 3/10 Oscillator 활용 방식

Linda Raschke는 3/10 Oscillator를 단순한 자동 신호 생성기가 아닌, 모멘텀 확인 도구로 사용합니다.

주요 활용 방법은 다음과 같습니다:

모멘텀의 가속 및 감속 식별

추세 내 되돌림 확인

단기 시장 방향 변화 예측

가격 행동, 이동평균, 추세 맥락과 함께 사용

중점은 기계적인 교차가 아니라 히스토그램의 움직임, 기울기, 방향 변화에 있습니다.

히스토그램은 빠른 평균(3기간)과 느린 평균(10기간)의 차이를 나타냅니다:

0 이상: 상승 모멘텀

0 이하: 하락 모멘텀

막대의 확장 또는 축소는 모멘텀의 강도 변화를 보여줍니다.

고급 색상 시스템 (Visual Clarity Mode)

시각적 해석을 돕기 위해 지능형 색상 모드를 추가했습니다:

제로 라인 기준 색상

초록색: 히스토그램이 0 위

빨간색: 히스토그램이 0 아래

시장 방향을 직관적으로 파악할 수 있습니다.

시그널 라인 교차 색상

방향성 히스토그램 윤곽선

LBR Oscillator는 클래식 버전에는 없는 방향성 윤곽선을 추가합니다:

초록색: 모멘텀 증가

빨간색: 모멘텀 감소

주황색: 현재 형성 중인 막대

이 기능은 교차 이전에도 모멘텀 전환을 쉽게 식별할 수 있게 해줍니다.

시그널 라인 (16기간)

시그널 라인은 히스토그램을 부드럽게 하며 다음과 같은 용도로 사용됩니다:

진입 확인

되돌림 분석

움직임 강도의 약화 또는 회복 평가

히스토그램과 시그널 라인의 교차는 단독 신호가 아닌 확인용입니다.

통합 알림 시스템

본 지표는 리페인트를 방지하기 위해 종가 기준의 선택적 알림을 제공합니다: