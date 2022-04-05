Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping

MT4 Hotkeys – инструмент управления ордерами и позициями
Этот инструмент позволяет пользователям управлять ордерами и позициями на платформе MetaTrader 4 с помощью клавиатурных сочетаний. Поддерживается открытие ордеров, закрытие позиций, установка трейлинг-стопов и управление риском через настраиваемые параметры.

Ключевые команды
«B»: размещает ордер на покупку.
«S»: размещает ордер на продажу.
«C»: закрывает все открытые позиции.
«X»: закрывает конкретную позицию (самую старую или самую свежую, в зависимости от настроек).
«T»: активирует трейлинг-стоп, адаптируя его к минимуму предыдущей свечи (для покупок) или максимуму (для продаж).
«P»: закрывает настраиваемый процент от открытой позиции (по умолчанию: 50 %).
«K»: перемещает стоп-лосс всех открытых позиций на уровень безубыточности (цена открытия).
Примечание: для активации команд требуются заглавные буквы.

Опции управления риском
Пользователь может выбрать:
Фиксированный размер лота.
Лимит денежного риска ($) с автоматическим расчетом стоп-лосса на основе предыдущей свечи и пользовательских настроек. Размер лота корректируется для соответствия указанному риску на сделку.

Функции
Настраиваемые сочетания клавиш для выставления ордеров, закрытия позиций и управления стопами.
Функция трейлинг-стопа на основе максимума или минимума предыдущей свечи.
Возможность закрытия всех позиций одновременно.
Поддержка настраиваемого размера лота, стоп-лосса, тейк-профита и параметра Magic Number.
Совместимость со всеми символами и таймфреймами на MetaTrader 4.


