Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping

MT4 Hotkeys – инструмент управления ордерами и позициями

Этот инструмент позволяет пользователям управлять ордерами и позициями на платформе MetaTrader 4 с помощью клавиатурных сочетаний. Поддерживается открытие ордеров, закрытие позиций, установка трейлинг-стопов и управление риском через настраиваемые параметры.

Ключевые команды

«B»: размещает ордер на покупку.

«S»: размещает ордер на продажу.

«C»: закрывает все открытые позиции.

«X»: закрывает конкретную позицию (самую старую или самую свежую, в зависимости от настроек).

«T»: активирует трейлинг-стоп, адаптируя его к минимуму предыдущей свечи (для покупок) или максимуму (для продаж).

«P»: закрывает настраиваемый процент от открытой позиции (по умолчанию: 50 %).

«K»: перемещает стоп-лосс всех открытых позиций на уровень безубыточности (цена открытия).

Примечание: для активации команд требуются заглавные буквы.

Опции управления риском

Пользователь может выбрать:

Фиксированный размер лота.

Лимит денежного риска ($) с автоматическим расчетом стоп-лосса на основе предыдущей свечи и пользовательских настроек. Размер лота корректируется для соответствия указанному риску на сделку.

Функции

Настраиваемые сочетания клавиш для выставления ордеров, закрытия позиций и управления стопами.

Функция трейлинг-стопа на основе максимума или минимума предыдущей свечи.

Возможность закрытия всех позиций одновременно.

Поддержка настраиваемого размера лота, стоп-лосса, тейк-профита и параметра Magic Number.

Совместимость со всеми символами и таймфреймами на MetaTrader 4.