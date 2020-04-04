GSV Williams

GSV – Guided Swing Value Levels

Индикатор GSV – Guided Swing Value Levels разработан для трейдеров, которые хотят находить ценовые области, где рынок чаще всего реагирует с высокой статистической точностью.

Его расчет вдохновлен идеями Ларри Вильямса, представленными в его книге «Long-Term Secrets to Short-Term Trading», где подчеркивается важность статистического среднего колебаний рынка для прогнозирования уровней, где цена, вероятнее всего, остановится, скорректируется или развернется.

Этот индикатор использует ту же фундаментальную логику, что и у Вильямса — измерение поведения прошлых движений цены и их проекция в будущее.

Однако GSV полностью адаптирован и оптимизирован для MetaTrader 5, что позволяет строить зоны Buy GSV и Sell GSV на любом таймфрейме, используя статистику с дневного графика.

Как работает GSV

Анализирует свечи дневного таймфрейма.

Рассчитывает средние реальные колебания цены, разделяя движения вверх и вниз.

Умножает эти значения на статистический коэффициент (регулируемый).

Автоматически строит:

GSV Buy — область активности покупателей.

GSV Sell — область активности продавцов.

Эти зоны функционируют как ранние уровни поддержки и сопротивления, основанные на реальном поведении рынка, а не только на визуальных построениях.