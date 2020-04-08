LBR Oscillator
- 指标
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- 版本: 1.0
- 激活: 10
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator
LBR Oscillator 是经典 3/10 Oscillator 的增强版本，该指标由专业交易员 Linda Raschke 广泛使用并推广。
该指标严格遵循 Linda Raschke 使用的原始标准参数：3 周期和 10 周期移动平均线，以及 16 周期信号线，专注于动量读取和市场节奏变化。
概念基础 – Linda Raschke 如何使用 3/10 Oscillator
Linda Raschke 将 3/10 Oscillator 作为动量确认工具，而不是简单的自动信号生成器。
主要用途包括：
-
识别动量的加速与减速
-
确认趋势中的回调
-
预判市场短期方向变化
-
与价格行为、移动平均线和趋势背景结合使用
重点在于柱状图的行为、斜率和方向变化，而不仅仅是机械式的交叉。
柱状图表示快速均线（3 周期）与慢速均线（10 周期）之间的差值：
-
高于零表示看涨动量
-
低于零表示看跌动量
柱体的扩展或收缩显示动量的增强或减弱。
高级配色系统（Visual Clarity Mode）
为了提升视觉可读性，增加了智能配色模式：
零轴配色
-
绿色：柱状图在零轴之上
-
红色：柱状图在零轴之下
适合快速判断市场偏向。
信号线交叉配色
柱状图方向轮廓
除主颜色外，LBR Oscillator 还增加了方向性轮廓：
-
绿色：动量增强
-
红色：动量减弱
-
橙色：当前形成中的柱
即使在交叉发生前，也能更早识别动量变化。
信号线（16 周期）
信号线用于平滑柱状图，主要用于：
-
入场确认
-
回调判断
-
评估动能的减弱或恢复
柱状图与信号线的交叉仅作为确认，而非单独使用。
集成警报系统
指标包含可选警报，全部基于已收盘的K线，避免重绘：
-
零轴交叉
-
柱状图轮廓方向变化
-
柱状图与信号线交叉
-
手机推送通知（可选）