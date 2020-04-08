LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

LBR Oscillator 是经典 3/10 Oscillator 的增强版本，该指标由专业交易员 Linda Raschke 广泛使用并推广。

该指标严格遵循 Linda Raschke 使用的原始标准参数：3 周期和 10 周期移动平均线，以及 16 周期信号线，专注于动量读取和市场节奏变化。

概念基础 – Linda Raschke 如何使用 3/10 Oscillator

Linda Raschke 将 3/10 Oscillator 作为动量确认工具，而不是简单的自动信号生成器。

主要用途包括：

识别动量的加速与减速

确认趋势中的回调

预判市场短期方向变化

与价格行为、移动平均线和趋势背景结合使用

重点在于柱状图的行为、斜率和方向变化，而不仅仅是机械式的交叉。

柱状图表示快速均线（3 周期）与慢速均线（10 周期）之间的差值：

高于零表示看涨动量

低于零表示看跌动量

柱体的扩展或收缩显示动量的增强或减弱。

高级配色系统（Visual Clarity Mode）

为了提升视觉可读性，增加了智能配色模式：

零轴配色

绿色：柱状图在零轴之上

红色：柱状图在零轴之下

适合快速判断市场偏向。

信号线交叉配色

柱状图方向轮廓

除主颜色外，LBR Oscillator 还增加了方向性轮廓：

绿色：动量增强

红色：动量减弱

橙色：当前形成中的柱

即使在交叉发生前，也能更早识别动量变化。

信号线（16 周期）

信号线用于平滑柱状图，主要用于：

入场确认

回调判断

评估动能的减弱或恢复

柱状图与信号线的交叉仅作为确认，而非单独使用。

集成警报系统

指标包含可选警报，全部基于已收盘的K线，避免重绘：