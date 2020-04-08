LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

L’LBR Oscillator è una versione migliorata del classico 3/10 Oscillator, ampiamente utilizzato e reso popolare dalla trader professionista Linda Raschke.

Questo indicatore è stato sviluppato seguendo la configurazione standard originale utilizzata da Linda Raschke, con medie mobili a 3 e 10 periodi e una linea di segnale a 16 periodi, focalizzato sulla lettura del momentum e sui cambiamenti del ritmo di mercato.

Base concettuale – Come Linda Raschke utilizza il 3/10 Oscillator

Linda Raschke utilizza il 3/10 Oscillator come strumento di conferma del momentum, e non come semplice generatore automatico di segnali.

I principali utilizzi includono:

Identificare accelerazione e decelerazione del momentum

Confermare i pullback all’interno dei trend

Anticipare cambiamenti di breve periodo nella direzione del mercato

Lavorare insieme a price action, medie mobili e contesto di trend

L’attenzione è rivolta al comportamento dell’istogramma, alla sua inclinazione e ai cambi di direzione, non solo agli incroci meccanici.

L’istogramma rappresenta la differenza tra la media veloce (3 periodi) e la media lenta (10 periodi):

Valori sopra lo zero indicano momentum rialzista

Valori sotto lo zero indicano momentum ribassista

L’espansione o la contrazione delle barre mostra forza o perdita di momentum.

Sistema di Colori Avanzato (Visual Clarity Mode)

Per facilitare la lettura visiva, sono stati aggiunti modi intelligenti di colorazione:

Colorazione per Linea Zero

Verde: istogramma sopra lo zero

Rosso: istogramma sotto lo zero

Ideale per una lettura diretta del bias di mercato.

Colorazione per Incrocio con la Linea di Segnale

Contorno Direzionale dell’Istogramma

Oltre al colore principale, il LBR Oscillator aggiunge un contorno direzionale all’istogramma:

Verde: momentum in aumento

Rosso: momentum in diminuzione

Arancione: barra attuale (in formazione)

Questa funzione facilita l’identificazione visiva dei cambi di momentum, anche prima degli incroci.

Linea di Segnale (16 periodi)

La linea di segnale smussa l’istogramma ed è utilizzata per:

Conferma degli ingressi

Lettura dei pullback

Valutazione della perdita o del recupero della forza del movimento

Gli incroci tra istogramma e linea di segnale sono usati solo come conferma.

Sistema di Avvisi Integrato

L’indicatore include avvisi opzionali, tutti basati su candele chiuse, evitando il repainting: