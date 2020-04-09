Partial
- Утилиты
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 2.0
- Обновлено: 28 октября 2025
- Активации: 10
Partial Close Manager – Инструмент для регулировки торгового объёма
Этот инструмент позволяет выполнять частичное закрытие открытых сделок в MetaTrader 5.
Функционал
- Частичное закрытие: Закрывайте часть открытых сделок одним действием.
- Расчёт объёма: Автоматически вычисляет объём для закрытия, без ручного ввода.
- Поддержка нескольких ордеров: Применяет частичное закрытие ко всем ордерам по тому же символу.
- Перемещаемая таблица: Нажмите и удерживайте заголовок, чтобы переместить таблицу по графику.