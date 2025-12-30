Stochastic Color Alerts – Умный индикатор импульса и цветового тренда

Stochastic Color — это продвинутая и визуальная версия классического стохастического осциллятора, созданная для более простого определения изменений импульса и тренда с помощью динамических цветов и надежных сигналов.

Индикатор объединяет традиционную логику стохастика %K и %D с основной линией, меняющей цвет, помогая трейдерам быстро распознавать направление рынка, изменения импульса и потенциальные зоны разворота.

Ключевые особенности

Динамическая цветная линия (%K)

Основная линия стохастика автоматически меняет цвет:

Зеленый цвет → восходящий импульс

Красный цвет → нисходящий импульс

Оранжевый цвет → формирующаяся текущая свеча

Такой визуальный подход позволяет принимать решения быстрее без постоянного анализа чисел.

Классический расчет стохастика

Основан на традиционных параметрах %K, %D и Slowing

Полностью настраиваемые периоды под ваш стиль торговли

Шкала осциллятора от 0 до 100 со стандартными уровнями 20 / 80

Встроенные сигналы покупки и продажи

Сигнал покупки: %K пересекает %D снизу вверх ниже уровня 20 (перепроданность)

Сигнал продажи: %K пересекает %D сверху вниз выше уровня 80 (перекупленность)

Сигналы срабатывают только после закрытия свечи, исключая ложные сигналы и перерисовку.

Push-уведомления на мобильный

Опциональные push-уведомления MT5

Уведомления содержат символ и таймфрейм, чтобы вы всегда знали, где появился сигнал

Защита от спама

Один сигнал на свечу

Отсутствие повторных сигналов по одному и тому же событию

Как использовать Stochastic Color

Тренд и импульс

Следите за цветом линии %K для определения направления импульса

Рост цвета указывает на бычий импульс

Падение цвета указывает на медвежий импульс

Зоны перекупленности и перепроданности

Ниже 20 → зона перепроданности (потенциальная покупка)

Выше 80 → зона перекупленности (потенциальная продажа)

Подтверждение входа

Используйте пересечение %K и %D вместе с ценовым действием, уровнями поддержки/сопротивления или другими индикаторами

Идеально подходит для скальпинга, дневной торговли и свинг-трейдинга

Почему стоит выбрать Stochastic Color?

Чистый и интуитивно понятный визуальный дизайн

Классическая и надежная логика стохастика

Четкое отображение импульса через цвета

Точные сигналы на закрытии свечи

Push-уведомления для мобильной торговли

Подходит для всех рынков и таймфреймов