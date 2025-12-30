Stochastic Color Alerts
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Stochastic Color Alerts – Умный индикатор импульса и цветового тренда
Stochastic Color — это продвинутая и визуальная версия классического стохастического осциллятора, созданная для более простого определения изменений импульса и тренда с помощью динамических цветов и надежных сигналов.
Индикатор объединяет традиционную логику стохастика %K и %D с основной линией, меняющей цвет, помогая трейдерам быстро распознавать направление рынка, изменения импульса и потенциальные зоны разворота.
Ключевые особенности
Динамическая цветная линия (%K)
Основная линия стохастика автоматически меняет цвет:
Зеленый цвет → восходящий импульс
Красный цвет → нисходящий импульс
Оранжевый цвет → формирующаяся текущая свеча
Такой визуальный подход позволяет принимать решения быстрее без постоянного анализа чисел.
Классический расчет стохастика
Основан на традиционных параметрах %K, %D и Slowing
Полностью настраиваемые периоды под ваш стиль торговли
Шкала осциллятора от 0 до 100 со стандартными уровнями 20 / 80
Встроенные сигналы покупки и продажи
Сигнал покупки: %K пересекает %D снизу вверх ниже уровня 20 (перепроданность)
Сигнал продажи: %K пересекает %D сверху вниз выше уровня 80 (перекупленность)
Сигналы срабатывают только после закрытия свечи, исключая ложные сигналы и перерисовку.
Push-уведомления на мобильный
Опциональные push-уведомления MT5
Уведомления содержат символ и таймфрейм, чтобы вы всегда знали, где появился сигнал
Защита от спама
Один сигнал на свечу
Отсутствие повторных сигналов по одному и тому же событию
Как использовать Stochastic Color
Тренд и импульс
Следите за цветом линии %K для определения направления импульса
Рост цвета указывает на бычий импульс
Падение цвета указывает на медвежий импульс
Зоны перекупленности и перепроданности
Ниже 20 → зона перепроданности (потенциальная покупка)
Выше 80 → зона перекупленности (потенциальная продажа)
Подтверждение входа
Используйте пересечение %K и %D вместе с ценовым действием, уровнями поддержки/сопротивления или другими индикаторами
Идеально подходит для скальпинга, дневной торговли и свинг-трейдинга
Почему стоит выбрать Stochastic Color?
Чистый и интуитивно понятный визуальный дизайн
Классическая и надежная логика стохастика
Четкое отображение импульса через цвета
Точные сигналы на закрытии свечи
Push-уведомления для мобильной торговли
Подходит для всех рынков и таймфреймов