Moving Average Alerts — это простой и эффективный индикатор, который содержит 4 полностью настраиваемые скользящие средние, позволяя трейдеру выбирать периоды, методы и настройки в соответствии со своей стратегией.

Каждая скользящая средняя имеет два независимых оповещения, которые можно включать или отключать отдельно:

Оповещение, когда цена закрывается выше скользящей средней

Оповещение, когда цена закрывается ниже скользящей средней

Оповещения срабатывают только на закрытии свечи, избегая повторяющихся или ложных сигналов во время формирования цены.

Индикатор также включает опцию push-уведомлений, позволяя получать сигналы прямо в MetaTrader 5 Mobile, гарантируя, что вы не упустите возможности даже вдали от компьютера.

Идеально подходит для трейдеров, которые используют скользящие средние как ориентир тренда, уровни поддержки и сопротивления или подтверждение входа.