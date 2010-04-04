Day Of Week SMA
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 2.0
- Обновлено: 21 ноября 2025
- Активации: 10
Индикатор SMA дня недели рассчитывает скользящую среднюю на основе цен закрытия конкретного дня недели, выбранного пользователем. Он поддерживает различные типы скользящих средних, включая простую (SMA), экспоненциальную (EMA), сглаженную (SMMA) и линейно-взвешенную (LWMA). Период определяет, сколько экземпляров выбранного дня включить в расчет. Этот инструмент полезен для анализа недельных паттернов на финансовых рынках, помогая трейдерам выявлять тенденции, специфичные для определенных дней. Фокусируясь на конкретном буднем дне, таком как пятницы, пользователи могут получить представление о повторяющихся поведениях, влияемых факторами конца недели или экономическими релизами.