ROC Color
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Цветной ROC с скользящей средней и оповещениями - Продвинутый индикатор импульса Улучшенный Rate of Change (ROC)! Этот пользовательский индикатор для MetaTrader 5 предлагает ясный и интуитивный вид импульса рынка, идеальный для трейдеров, ищущих точные сигналы ускорения или замедления тенденций.
Что такое ROC и его преимущества? Rate of Change (ROC) — это чистый осциллятор импульса, который измеряет процентное изменение цены по отношению к предыдущему периоду. Он подчеркивает скорость и силу ценовых движений:
- Положительные значения указывают на восходящий импульс (бычий).
- Отрицательные значения указывают на нисходящий импульс (медвежий).
- Пересечения нулевой линии сигнализируют о возможных изменениях тенденции.
- Дивергенции с ценой могут предсказывать развороты заранее.
В отличие от сглаженных индикаторов, таких как MACD или RSI, ROC более чувствителен и быстрый, захватывая сдвиги импульса до того, как они станут очевидными на ценовом графике. С коротким стандартным периодом (14 периодов) он идеален для обнаружения быстрых ускорений, особенно на волатильных рынках, таких как Forex, индексы или акции.
Эксклюзивные особенности этого индикатора:
-
Интеллектуальная динамическая окраска (в стиле LBR-inspired):
- Зеленый (Lime): Когда ROC ускоряется вверх (растущий бычий импульс).
- Красный: Когда замедляется вниз (растущий медвежий импульс).
- Оранжевый: На текущей свече (в формировании), чтобы избежать перерисовки и фокусироваться только на закрытых барах.
Эта окраска, основанная на собственном направлении ROC (сравнение с предыдущим значением), делает индикатор крайне визуальным: вы мгновенно определяете, набирает ли импульс силу или теряет дыхание, облегчая быстрые решения без необходимости интерпретировать плоские линии.
-
Опциональная медленная линия (SMA на 20 периодов ROC):
- Активируйте для визуализации простой скользящей средней ROC (белая по умолчанию).
- Используйте для подтверждения тенденции: пересечения между быстрой линией (цветным ROC) и медленной генерируют более фильтрованные сигналы покупки/продажи, снижая ложные сигналы на боковых рынках.
-
Интегрированные интеллектуальные оповещения:
- Поп-ап, звуковые и push-уведомления на мобильный, когда ROC меняет направление (с красного на зеленый = сигнал ПОКУПКИ; с зеленого на красный = сигнал ПРОДАЖИ).
- Обнаруживаются только на закрытых барах, избегая преждевременных оповещений.
- Настраиваемые: включайте/выключайте оповещения и push-уведомления в соответствии со своей стратегией.
Как использовать на практике:
- Сигнал покупки: ROC становится зеленым + выше нулевой линии (или пересекает медленную линию вверх).
- Сигнал продажи: ROC становится красным + ниже нулевой линии (или пересекает медленную линию вниз).
- Комбинируйте с уровнями поддержки/сопротивления или другими индикаторами для большей точности.