LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

Der LBR Oscillator ist eine verbesserte Version des klassischen 3/10 Oscillators, der von der professionellen Traderin Linda Raschke weit verbreitet genutzt und bekannt gemacht wurde.

Dieser Indikator wurde nach der originalen Standardkonfiguration von Linda Raschke entwickelt, mit gleitenden Durchschnitten von 3 und 10 Perioden sowie einer Signallinie von 16 Perioden, und fokussiert sich auf die Analyse von Momentum und Veränderungen im Marktrhythmus.

Konzeptionelle Grundlage – Wie Linda Raschke den 3/10 Oscillator nutzt

Linda Raschke verwendet den 3/10 Oscillator als Werkzeug zur Momentum-Bestätigung und nicht als einfachen automatischen Signalgenerator.

Die wichtigsten Anwendungen sind:

Identifikation von Beschleunigung und Abschwächung des Momentums

Bestätigung von Pullbacks innerhalb von Trends

Antizipation kurzfristiger Richtungsänderungen des Marktes

Nutzung in Kombination mit Price Action, gleitenden Durchschnitten und Trendkontext

Der Fokus liegt auf dem Verhalten des Histogramms, seiner Neigung und Richtungswechseln, nicht nur auf mechanischen Kreuzungen.

Das Histogramm stellt die Differenz zwischen dem schnellen Durchschnitt (3 Perioden) und dem langsamen Durchschnitt (10 Perioden) dar:

Werte über null zeigen bullisches Momentum

Werte unter null zeigen bärisches Momentum

Das Wachstum oder die Kontraktion der Balken zeigt Stärke oder Schwäche des Momentums.

Erweitertes Farbsystem (Visual Clarity Mode)

Zur besseren visuellen Interpretation wurden intelligente Farbmodi hinzugefügt:

Färbung anhand der Nulllinie

Grün: Histogramm über null

Rot: Histogramm unter null

Ideal für eine direkte Einschätzung der Markttendenz.

Färbung bei Kreuzung mit der Signallinie

Richtungsabhängige Histogramm-Kontur

Zusätzlich zur Hauptfarbe verfügt der LBR Oscillator über eine richtungsabhängige Kontur:

Grün: zunehmendes Momentum

Rot: abnehmendes Momentum

Orange: aktueller (sich bildender) Balken

Dieses Feature erleichtert das frühzeitige Erkennen von Momentumwechseln.

Signallinie (16 Perioden)

Die Signallinie glättet das Histogramm und wird verwendet für:

Einstiegsbestätigung

Pullback-Analyse

Bewertung von Verlust oder Wiederaufnahme der Bewegungsstärke

Kreuzungen zwischen Histogramm und Signallinie dienen nur als Bestätigung.

Integriertes Alarmsystem

Der Indikator verfügt über optionale Alarme, alle basierend auf geschlossenen Kerzen, um Repainting zu vermeiden: