LBR Oscillator

LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

Der LBR Oscillator ist eine verbesserte Version des klassischen 3/10 Oscillators, der von der professionellen Traderin Linda Raschke weit verbreitet genutzt und bekannt gemacht wurde.
Dieser Indikator wurde nach der originalen Standardkonfiguration von Linda Raschke entwickelt, mit gleitenden Durchschnitten von 3 und 10 Perioden sowie einer Signallinie von 16 Perioden, und fokussiert sich auf die Analyse von Momentum und Veränderungen im Marktrhythmus.

Konzeptionelle Grundlage – Wie Linda Raschke den 3/10 Oscillator nutzt

Linda Raschke verwendet den 3/10 Oscillator als Werkzeug zur Momentum-Bestätigung und nicht als einfachen automatischen Signalgenerator.
Die wichtigsten Anwendungen sind:

  • Identifikation von Beschleunigung und Abschwächung des Momentums

  • Bestätigung von Pullbacks innerhalb von Trends

  • Antizipation kurzfristiger Richtungsänderungen des Marktes

  • Nutzung in Kombination mit Price Action, gleitenden Durchschnitten und Trendkontext

Der Fokus liegt auf dem Verhalten des Histogramms, seiner Neigung und Richtungswechseln, nicht nur auf mechanischen Kreuzungen.
Das Histogramm stellt die Differenz zwischen dem schnellen Durchschnitt (3 Perioden) und dem langsamen Durchschnitt (10 Perioden) dar:

  • Werte über null zeigen bullisches Momentum

  • Werte unter null zeigen bärisches Momentum

Das Wachstum oder die Kontraktion der Balken zeigt Stärke oder Schwäche des Momentums.

Erweitertes Farbsystem (Visual Clarity Mode)

Zur besseren visuellen Interpretation wurden intelligente Farbmodi hinzugefügt:

Färbung anhand der Nulllinie

  • Grün: Histogramm über null

  • Rot: Histogramm unter null

Ideal für eine direkte Einschätzung der Markttendenz.

Färbung bei Kreuzung mit der Signallinie
Richtungsabhängige Histogramm-Kontur

Zusätzlich zur Hauptfarbe verfügt der LBR Oscillator über eine richtungsabhängige Kontur:

  • Grün: zunehmendes Momentum

  • Rot: abnehmendes Momentum

  • Orange: aktueller (sich bildender) Balken

Dieses Feature erleichtert das frühzeitige Erkennen von Momentumwechseln.

Signallinie (16 Perioden)

Die Signallinie glättet das Histogramm und wird verwendet für:

  • Einstiegsbestätigung

  • Pullback-Analyse

  • Bewertung von Verlust oder Wiederaufnahme der Bewegungsstärke

Kreuzungen zwischen Histogramm und Signallinie dienen nur als Bestätigung.

Integriertes Alarmsystem

Der Indikator verfügt über optionale Alarme, alle basierend auf geschlossenen Kerzen, um Repainting zu vermeiden:

  • Kreuzung der Nulllinie

  • Richtungswechsel der Histogramm-Kontur

  • Kreuzung von Histogramm und Signallinie

  • Push-Benachrichtigungen auf das Mobiltelefon (optional)


Empfohlene Produkte
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Long & Short Indikator - Pro Version: Entfesseln Sie das unbegrenzte Potenzial Ihrer Marktanalyse! Keine Einschränkungen für Alle Assets Die Pro-Version des Long & Short Indikators bietet Ihnen die völlige Freiheit, ihn auf jedem Finanzinstrument zu verwenden. Keine Einschränkungen mehr – wenden Sie denselben Indikator auf all Ihren bevorzugten Assets an! Keine Einschränkungen Genießen Sie alle Funktionen des Indikators ohne jegliche Einschränkungen. Die Pro-Version bietet ein volls
PVA Color Candle
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Mehrere Techniken nutzen das Volumen als wichtigen Punkt beim Handel. Sei es, um Stärke, Erschöpfung, Pullback-Schwäche, unter anderem anzuzeigen. In erster Linie zitiere ich Richard Wyckoffs Theorie, die über die Bedeutung der Suche Preis und Volumen sagte. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, das Volumen zu filtern, das beachtet werden sollte. PVRSA/PVA-Benutzer verwenden einen Indikator mit spezifischen Farben, die bei der Identifizierung des Volumens und der Art der Bewegung, die der Pre
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt М. Gartley's Butterfly-Muster. Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Das Muster und die Wellenparameter werden auf den Screenshots angezeigt. Die Standardparameter werden nur zu Demonstrationszwecken verwendet, um die Anzahl der erkannten Mus
Divergence Wave
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indikatoren
Divergenzwellen. Bevor der Markt eine Wendung nimmt und im Trend bleibt, gibt es Signale, die gelesen werden können und die es uns ermöglichen, die "stärkere Seite" zu verstehen und Geschäfte mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit bei geringerem Risiko zu tätigen. Diese Bewegungen sind anhaltend und kontinuierlich und bieten eine ausgezeichnete Rentabilität. Divergence Waves ist ein Histogramm, das die Divergenz zwischen Preis und Volumen bei jedem Tick akkumuliert und es so ermöglicht, Abs
Accumulation Bar MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator Accumulation Bar Pattern für MT5. - Der Indikator „Accumulation Bar“ ist ein sehr leistungsstarker, auf Ausbrüche fokussierter Indikator für den Price Action-Handel. - Der Indikator erkennt Preisansammlungen in einem engen Bereich während 1 Balken und zeigt: Ausbruchsrichtung, ausstehende Order und SL-Standorte. - Bullish Accumulation Bar – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder). - Bearish Accumulation Bar – Rotes Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder).
Volatility Ratio Mt5
Noiros Tech
5 (2)
Indikatoren
SIE KÖNNEN JETZT KOSTENLOSE VERSIONEN UNSERER KOSTENPFLICHTIGEN INDIKATOREN HERUNTERLADEN. ES IST UNSERE ART DER RÜCKGABE AN DIE GEMEINSCHAFT! >>> HIER GEHT'S ZUM DOWNLOAD Die Volatilitätsratio wurde von Jack D. Schwager entwickelt, um Handelsbereiche zu identifizieren und potenzielle Ausbrüche zu signalisieren. Das Volatilitätsverhältnis ist definiert als die wahre Spanne des aktuellen Tages geteilt durch die wahre Spanne über eine bestimmte Anzahl von Tagen N (d.h. N Perioden). Die folgende
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
K Channel
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
K_Channel ist ein technischer Indikator, der den aktuellen Status des Forex-Marktes - Trend oder Flat - bestimmt. Der Indikator funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Es werden jedoch H1 und höhere Zeitrahmen empfohlen, um falsche Signale zu minimieren. Der Indikator wird als Linien über und unter dem EMA angezeigt. Als Breite der Bänder wird die Average True Range (ATR) verwendet. Daher basiert der Kanal auf der Volatilität. In dieser Version können Sie alle Parameter des gleitenden Durchschnitts ä
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indikatoren
Elite Harmony Signals Pro Übersicht Elite Harmony Signals ist ein hochentwickelter Indikator für die technische Analyse, der dynamische Rechtecke anzeigt, die klare Handelszonen und bestätigende Signale für bessere Entscheidungen liefern. Hauptmerkmale Dynamische Rechteck-Zonen Echtzeit-Erweiterung : Die Rechtecke werden automatisch an die aktuelle Kursentwicklung angepasst Intelligente Schließung : Rechtecke schließen sich nur, wenn entgegengesetzte Signale auftreten Visuelle Bestätigung : Klar
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indikatoren
KDJ-Index 4 Indikatoren Wave Auto Calculator, Channel Trend Trading Perfekter Trend - Wave Auto Channel Calculator , MT4 Version Perfekter Trend - Wave Auto Channel Calculator , MT5 Version Lokaler Kopierhandel Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Version Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Version Lokales Kopieren Trading Demo Trial Easy And Fast Copy , MT4 Demo-Konto läuft Easy And Fast Copy , MT5 Demo-Konto läuft "Zusammenarbeit QQ:556024 "Zusammenarbeit wechat:556024" "Kooperativ email:55
Visual Oceans Gate Stochastic Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Willkommen beim Ocean's Gate Stochastik-Indikator! Hinweis: Dieser Indikator ist nicht standardmäßig optimiert - er wurde für Sie entwickelt, damit Sie ihn auf der Grundlage Ihres einzigartigen Handelsstils anpassen und optimieren können! Tauchen Sie ein in die präzise Entscheidungsfindung mit diesem fortschrittlichen Trading-Tool, das sich die Kraft des stochastischen Oszillators zunutze macht. Der Ocean's Gate Stochastik-Indikator zeigt nicht nur überkaufte und überverkaufte Bedingungen an, s
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Indikatoren
Grundlegende Informationen. Um seine Arbeit zu verrichten, nimmt der Indikator Daten über Volumina aus einem niedrigeren Zeitrahmen, erstellt Marktprofile für einen höheren Zeitrahmen und ein Histogramm für den aktuellen Zeitrahmen. Der Indikator startet in mehreren Stufen. In diesem Fall werden Meldungen wie: "Build Source & Target TF. Step: ..." werden im Protokoll ausgegeben. Der Prozess kann beschleunigt werden, indem der Eingabeparameter Millisekunden zwischen den Schritten - die Initialisi
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Indikatoren
Hinterlassen Sie eine Bewertung für dieses Produkt und Sie erhalten ein weiteres "kostenloses" Produkt Ihrer Wahl. Sie können meine anderen Produkte hier sehen: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective ist ein fortschrittlicher Trenderkennungsindikator , der genaue Einstiegspunkte in Trendrichtung anzeigt. Er verwendet intelligente Technologie , um Einstiegspunkte, Trendwechselpunkte und TP-Punkte zu erkennen. Er zeigt auch die Trefferquote für den aktuellen Chart unter Verwe
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Silver Zebra Trading System - Entdecken Sie das Marktmomentum Mit dem Silver Zebra Trading System können Sie Markttrends und -momentum auf eine neue Art und Weise visualisieren. Dieser einzigartige MetaTrader 5-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen ein klares und unmittelbares Verständnis der Marktdynamik zu vermitteln und Ihnen zu helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Für nur $30 können Sie dieses unentbehrliche Tool zu Ihrem Handelsarsenal hinzufügen. Was ist das Silver Zebra Han
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Market Structure Trend Targets ist ein leistungsstarker Handelsindikator, der Händlern einen klaren, strukturierten und datengestützten Überblick über Marktmomentum, Ausbrüche und wichtige Preisreaktionszonen bietet. Der Indikator basiert auf den Prinzipien der intelligenten Marktstrukturanalyse und hilft nicht nur bei der Identifizierung der Trendrichtung, sondern auch bei der Ermittlung präziser Ausbruchsniveaus , der Erschöpfung des Trends und potenzieller Umkehrzonen - und das alles in v
Recognizer 1 2 3 Patterns
Gennadiy Stanilevych
4.67 (36)
Indikatoren
Der Indikator ist für die Erkennung und Markierung von 1-2-3 Kauf- und Verkaufsmustern auf einem Chart bestimmt. Der Indikator hilft beim Handel, die Start- und Signalfraktale zu bestimmen und die möglichen Einstiegspunkte auf allen Zeitfenstern in МetaTrader 5 zu bestimmen. Fibonacci-Linien werden auf dem Chart eingezeichnet, um vermeintliche Ziele der Bewegung auf Basis der Wellentheorie anzuzeigen. Besonders wichtig scheinen die 1-2-3-Formationen zu sein, da sich Divergenzen (Konvergenzen) an
FREE
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Indikatoren
Willkommen bei den Investment Castle Produkten This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. Der Kombinierte Indikator ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der aus 3 Indikatoren besteht: Bands-Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in bis zu 5 verschiedenen Zeitrahmen anzeigt Patterns-Indikator, der die Chartmuster in bis zu 6 verschiedenen Zeitrahmen anzeigt Spots-Indikator, der die gängigen
Buy n Sell Indicator
Jawad Tauheed
Indikatoren
Hier ist die vollständige deutsche Übersetzung deiner MQL5-Beschreibung, in professionellem und marktgerechtem Stil: Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz Einstellungsdatei auf Anfrage erhältlich Verwandle Marktrauschen in klare Kauf- und Verkaufssignale. Ein professionelles Tool für MetaTrader 5, das klare Einstiegssignale mit einem dynamischen Trailing Stop kombiniert. Die besten Ergebnisse werden im 5-Minuten-Zeitrahmen (M5) erzielt, ideal für Scalper und Daytrader. Besonders
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indikatoren
Ichimoku Aiko MTF ist eine Sammlung von technischen Indikatoren, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, sowie Momentum und Trendrichtung anzeigen. Es handelt sich um einen Multi-Timeframe-Indikator, so dass Sie den Chart-Zeitrahmen nicht ändern müssen, wenn Sie die Ichimoku-Wolken auf einem höheren Zeitrahmen sehen möchten. Beispiel. Der Zeitrahmen des Charts ist M15 und Sie möchten auf dem M15-Zeitrahmen-Chart die H1-Ichimoku-Indikatoren sehen (der Ichimoku in Metatrader kann das nicht), d
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Delphin-Indikator Entschlüsseln Sie den Rhythmus des Marktes mit dem Visual Dolphin Indicator, Ihrem ultimativen Werkzeug, um Markttrends mit Klarheit und Zuversicht zu erkennen und zu nutzen. Dieser Indikator, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt wurde, eliminiert das Rauschen und das Rätselraten und liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart. Die Logik hinter den Wellen Das Herzstück des Visual Dolphin Indicator ist ein ausgek
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indikatoren
SlopeChannelB – ein technisches Analysewerkzeug, das einen geneigten Preisbewegungskanal erstellt und einzigartige Möglichkeiten bietet, den aktuellen Marktstatus zu bewerten und Handelssignale zu finden. Hauptmerkmale des Indikators: Geneigter Preisbewegungskanal : Der Indikator hilft dabei, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu visualisieren, die mögliche Umkehrpunkte oder die Fortsetzung des Trends anzeigen können. Verschiedene Linienfarben und Hintergrundhervorhebung : Geneigte Unte
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indikatoren
Gerne stellen wir dir den Heikin Ashi RSI Oszillator vor! Dieser Indikator kombiniert die Konzepte von Heikin Ashi Kerzen mit dem RSI (Relative Strength Index), um ein oszillatorähnliches Format zu erzeugen, das dazu verwendet werden kann, einen Teil des Rauschens (Noise) herauszufiltern, das mit den standardmässigen RSI-Werten verbunden ist. Dies bietet den Tradern eine glattere Darstellung der Marktbedingungen. Hier sind einige Artikel, um mehr über den RSI und Heikin Ashi Kerzen zu erfahren:
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indikatoren
Der SMMA-Bands-Indikator ist ein fortschrittliches, volatilitätsbasiertes Handelsinstrument, das 6 dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um eine von zwei geglätteten gleitenden Durchschnitten (SMMA) gebildete Hüllkurve erzeugt. Dieser Indikator kombiniert die Zuverlässigkeit der SMMA-Trend-Identifikation mit der Präzision von Standardabweichungs-basierten Volatilitätsbändern, wodurch er sich sowohl für Trendfolge- als auch für Mean-Reversion-Strategien eignet. Jedes Band hat seinen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitys
Hauptbefehle B – Kaufen. S – Verkaufen. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Schließt alle offenen Positionen. X – Schließt eine bestimmte Position. Z – Hebt alle Pending Orders auf. T – Trailing Stop. P – Teilweise (Partial). K – Breakeven. A - Trading-Assistent 1-2-3 - Kaufen (anpassbare Lots) 4-5-6 - Verkaufen (anpassbare Lots) Die Steuerung über Hotkey kann je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Hinweis: Standard-Shortcuts verwenden Großbuchstaben. Wenn
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Farbiger ROC mit gleitendem Durchschnitt und Alerts - Fortgeschrittener Momentum-Indikator Verbesserter Rate of Change (ROC)! Dieser benutzerdefinierte Indikator für MetaTrader 5 bietet eine klare und intuitive Ansicht des Marktmomentums, ideal für Trader, die präzise Signale für Beschleunigung oder Verlangsamung von Trends suchen. Was ist ROC und seine Vorteile? Der Rate of Change (ROC) ist ein reiner Momentum-Oszillator, der die prozentuale Preisveränderung im Vergleich zu einer vorherigen Per
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indikatoren
Klassisches MACD für MetaTrader 5 Dieser Indikator bietet eine treue Umsetzung des klassischen Moving Average Convergence Divergence (MACD), wie es ursprünglich von Gerald Appel entworfen wurde, speziell angepasst für MetaTrader 5. Er ermöglicht Tradern, Markttrends, Momentumverschiebungen und potenzielle Umkehrpunkte durch seine Kernkomponenten zu identifizieren: die MACD-Linie, die Signallinie und das Histogramm. Die MACD-Linie wird als Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchs
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitys
Fixed Scale Indicator für MetaTrader 5 Dieser Indikator ermöglicht es dem Benutzer, eine feste Preisskala in MetaTrader 5 zu aktivieren oder zu deaktivieren. Er hält den Preis zentriert im Diagramm und passt die Skala automatisch an die Marktbewegungen an. Funktionen Feste Skala umschalten: Durch dreifachen Klick auf die Preisachse (rechte Seite des Charts) kann die feste Skala aktiviert oder deaktiviert werden. Preiszentrierung: Hält den aktuellen Preis während der Marktbewegungen in der Mitte
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
MT4 Hotkeys – Werkzeug zur Auftrags- und Positionsverwaltung Dieses Tool ermöglicht es Benutzern, Aufträge und Positionen auf der Plattform MetaTrader 4 über Tastaturkürzel zu verwalten. Es unterstützt Orderausführung, Positionsschließung, Anpassung von Trailing Stops und Risikomanagement über anpassbare Einstellungen. Wichtige Befehle „B“: Platziert eine Kauforder. „S“: Platziert eine Verkaufsorder. „C“: Schließt alle offenen Positionen. „X“: Schließt eine bestimmte Position (älteste oder jün
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
MultiChart Pro – Chart-Management-Tool für MetaTrader 5 Dieser Expert Advisor (EA) automatisiert das Öffnen und Konfigurieren von Charts in MetaTrader 5. Er unterstützt bis zu vier Charts mit bestimmten Zeitrahmen und Vorlagen, einschließlich Offline-Charts. Funktionen Chart-Eröffnung: Öffnet bis zu drei zusätzliche Charts (z. B. D1, M1, M15) und ein Offline-Chart (z. B. 10 Sekunden) und konfiguriert das aktuelle Chart (z. B. M5). Vorlagenanwendung: Wendet benutzerdefinierte Vorlagen auf jedes C
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
Partial Close Manager – Werkzeug zur Handelsvolumenanpassung Dieses Tool ermöglicht Teilschließungen offener Trades in MetaTrader 5. Funktionen Teilschließung: Schließe einen Teil der offenen Trades mit einer Aktion. Volumenberechnung: Berechnet automatisch das zu schließende Volumen, kein manuelles Eingeben nötig. Multi-Order-Unterstützung: Wendet Teilschließungen gleichzeitig auf alle offenen Orders desselben Symbols an. Verschiebbare Tabelle: Klicke und halte den Kopfbereich, um die Tabelle i
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experten
HighLow Fury EA Breakout-Handelsroboter mit Risiko- und Kapitalmanagement. Dynamische Lotgröße basierend auf Kontorisiko-% oder festen Lots Tägliche Gewinn/Verlust-Grenzen zum Schutz des Eigenkapitals Intelligente Kapitalreduzierung nach Zielgewinnen/-verlusten Mehrere Trailing-Stop-Optionen (Highest/Lowest, vorherige Kerzen) Benutzerdefinierte Zeit/Tag-Filter + Kontrolle der Positionsdauer Mit optimierten Parametern für XAUUSD (2025) konfiguriert. Benutzer können alle Einstellungen an ihre Stra
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Day Of Week SMA-Indikator berechnet einen gleitenden Durchschnitt basierend auf den Schlusskursen eines bestimmten Wochentags, der vom Benutzer ausgewählt wird. Er unterstützt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, einschließlich Einfach (SMA), Exponentiell (EMA), Glättet (SMMA) und Linear Gewichtet (LWMA). Der Zeitraum definiert, wie viele Vorkommen des ausgewählten Tages in die Berechnung einbezogen werden. Dieses Tool ist nützlich für die Analyse wöchentlicher Muster in Finanzm
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
High Low MTF – Hoch- und Tiefpunkte über Mehrere Zeitrahmen High Low MTF ist ein professioneller Indikator zur Darstellung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, die auf Hoch- und Tiefpunkten aus beliebigen Zeitrahmen basieren. Er ermöglicht es, diese Bereiche höherer oder niedrigerer Perioden direkt im aktuellen Chart anzuzeigen, um eine präzise Multi-Timeframe-Analyse zu erhalten. Der Indikator eignet sich für Scalping, Daytrading, Swingtrading und algorithmische Systeme über iCust
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Seasonal MT5 Indicator Erkennen Sie saisonale Marktzyklen mit dem Seasonal MT5 Indicator, optimiert für den Tageszeitrahmen. Der Indikator identifiziert wiederkehrende Preisbewegungen auf Basis historischer Daten und bietet klare Visualisierung. Hauptfunktionen: Zeichnet eine saisonale Trendlinie auf Grundlage historischer Tagesdaten. Zeigt eine gerade Linie zwischen saisonalen Extremen. Fügt monatliche Linien zur Analyse von Intra-Monats-Mustern hinzu. Anpassbare vertikale Linie markiert den ak
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
GSV – Guided Swing Value Levels Der GSV – Guided Swing Value Levels ist ein einzigartiger Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die Preisbereiche finden möchten, in denen der Markt mit höherer statistischer Genauigkeit reagiert. Seine Berechnung basiert auf Konzepten von Larry Williams aus seinem Buch „Long-Term Secrets to Short-Term Trading“ , in dem er die Bedeutung des statistischen Durchschnitts von Marktschwüngen hervorhebt, um Bereiche vorherzusagen, in denen der Preis wahrscheinlich
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Trading Report ist ein leichtgewichtiger und hochfunktionaler visueller Indikator, der in Echtzeit die wichtigsten Konto- und Trading-Informationen anzeigt — alles in einem eleganten, vollständig verschiebbaren und minimalistischen Panel. Hauptmerkmale Aktualisierung bei jedem Tick (offene Position und schw. P/L in Echtzeit) Details zur aktuellen Position (BUY/SELL + Volumen + Einstiegspreis + schw. P/L mit grün/rot) Tages-P/L und heutige Balance-Veränderung (automatische Farbe: grün=Gewinn | ro
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Pivot Round Price ist ein Indikator, der auf den klassischen Pivot-Point-Formeln (Classic Pivots) basiert und exakt die ursprünglichen Berechnungen von Unterstützung, Widerstand und zentralem Pivot beibehält, ohne einen Teil der verwendeten Standardmathematik zu ändern. Der Unterschied und der Hauptvorteil dieses Indikators besteht darin, dass die Levels automatisch auf gerundete Preise angepasst werden, wodurch die Visualisierung bei Vermögenswerten mit mehreren Dezimalstellen erleichtert wird
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Avwap Wichtigste Funktionen: Automatischer täglicher VWAP (perfekter Neustart jeden Tag um 00:00 Serverzeit) 8 Preisarten zur Berechnung: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 und mehr Anchored VWAP Modus: einfach die vertikale Linie auf einen beliebigen Punkt in der Vergangenheit ziehen und VWAP wird sofort ab diesem Moment neu berechnet Farbe, Dicke und Stil der vertikalen Linie zu 100 % anpassbar (du entscheidest, wie der Anker angezeigt wird) Keine Labels oder Texte im Chart Extrem
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Screener MT5 Ein einziger Klick auf den Vermögenswert im Scanner und er öffnet sich sofort im gleichen Chartfenster. Keine Zeitverschwendung mit neuen Fenstern oder Scrollen im Market Watch — ein Klick und Sie sind bereits beim gewünschten Wert. Ideal für Scalping, Tape Reading und alle, die Geschwindigkeit benötigen. 100% anpassbares schwebendes Panel, das Sie in jede Ecke des Charts ziehen können und mit einem Klick auf die „Screener“-Taste ausblenden. Wichtige Filter und Sortierungen: Daily %
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Keltner Channel Color ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (MQL5), der entwickelt wurde, um die Visualisierung von Trends und Volatilität im Chart zu verbessern. Er färbt die Bars oder Candles basierend auf ihrer relativen Position zum Keltner-Kanal ein, was Tradern hilft, schnell Hoch-, Tief- und Breakout-Zonen zu identifizieren. Ideal für Trendfolge-, Scalping- oder Volatilitätsanalysestrategien, vereinfacht dieser Indikator die Marktlektüre, indem er Bars oberhalb oder u
Taylor Pivot
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator zeigt ausschließlich den Taylor Pivot an. Der ROC-Indikator ist nicht enthalten und wird nicht separat angezeigt. Der Taylor Pivot ist ein Indikator, der auf einer klassischen kurzfristigen Trading-Technik basiert, die ursprünglich von Taylor entwickelt und später von der professionellen Traderin Linda Raschke in ihrem Buch populär gemacht wurde. Raschke hebt diesen Ansatz als eine einfache Methode hervor, um die wahrscheinliche kurzfristige Marktrichtung zu identifiz
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension