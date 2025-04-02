High Low MTF
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 1.0
- Активации: 10
High Low MTF – Уровни Максимумов и Минимумов на Разных Таймфреймах
High Low MTF — это профессиональный индикатор, позволяющий трейдерам визуализировать ключевые зоны поддержки и сопротивления, основанные на максимумах и минимумах любого таймфрейма. Он позволяет отображать эти уровни с меньших или больших периодов непосредственно на текущем графике, обеспечивая полноценный многотаймфреймовый анализ рынка.
Он подходит для скальпинга, внутридневной торговли, среднесрочной торговли и алгоритмических систем через iCustom. Индикатор автоматически определяет и обновляет максимумы и минимумы выбранного периода, формируя надежные зоны, где цена часто реагирует. Эти уровни широко используются институциональными участниками и крупными трейдерами.
High Low MTF оптимизирован для высокой производительности и обеспечивает отличную скорость работы даже на быстрых рынках и при большом числе свечей на экране. Его можно использовать на Форексе, акциях, золоте, индексах, криптовалютах и фьючерсах.
Особенности и Преимущества
-
Отображает максимумы и минимумы любого таймфрейма
-
Работает с меньшими и большими периодами без ограничений
-
Идеален для определения зон поддержки и сопротивления
-
Полезен для входов по тренду и на разворотах
-
Эффективен для скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли
-
Легкий и быстрый: низкая нагрузка на процессор
-
Может использоваться в роботах через iCustom
Применение
-
Подтверждение пробоев и ложных пробоев
-
Установка Stop Loss и Take Profit по институциональным уровням
-
Входы на откатах в тренде
-
Обнаружение ложных движений и захвата покупателей или продавцов