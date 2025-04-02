High Low MTF – Уровни Максимумов и Минимумов на Разных Таймфреймах

High Low MTF — это профессиональный индикатор, позволяющий трейдерам визуализировать ключевые зоны поддержки и сопротивления, основанные на максимумах и минимумах любого таймфрейма. Он позволяет отображать эти уровни с меньших или больших периодов непосредственно на текущем графике, обеспечивая полноценный многотаймфреймовый анализ рынка.

Он подходит для скальпинга, внутридневной торговли, среднесрочной торговли и алгоритмических систем через iCustom. Индикатор автоматически определяет и обновляет максимумы и минимумы выбранного периода, формируя надежные зоны, где цена часто реагирует. Эти уровни широко используются институциональными участниками и крупными трейдерами.

High Low MTF оптимизирован для высокой производительности и обеспечивает отличную скорость работы даже на быстрых рынках и при большом числе свечей на экране. Его можно использовать на Форексе, акциях, золоте, индексах, криптовалютах и фьючерсах.

Особенности и Преимущества

Отображает максимумы и минимумы любого таймфрейма

Работает с меньшими и большими периодами без ограничений

Идеален для определения зон поддержки и сопротивления

Полезен для входов по тренду и на разворотах

Эффективен для скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли

Легкий и быстрый: низкая нагрузка на процессор

Может использоваться в роботах через iCustom

Применение

Подтверждение пробоев и ложных пробоев

Установка Stop Loss и Take Profit по институциональным уровням

Входы на откатах в тренде

Обнаружение ложных движений и захвата покупателей или продавцов



