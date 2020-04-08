LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

LBR Oscillator, profesyonel trader Linda Raschke tarafından yaygın olarak kullanılan ve popüler hale getirilen klasik 3/10 Oscillator’ın geliştirilmiş bir versiyonudur.

Bu gösterge, Linda Raschke’nin kullandığı orijinal standart yapılandırma temel alınarak geliştirilmiştir; 3 ve 10 periyotluk hareketli ortalamalar ve 16 periyotluk bir sinyal çizgisi içerir ve piyasa momentumunu ve ritim değişimlerini okumaya odaklanır.

Kavramsal Temel – Linda Raschke 3/10 Oscillator’ı Nasıl Kullanır

Linda Raschke, 3/10 Oscillator’ı basit bir otomatik sinyal üreticisi olarak değil, bir momentum doğrulama aracı olarak kullanır.

Başlıca kullanım alanları şunlardır:

Momentumun hızlanmasını ve yavaşlamasını belirlemek

Trend içindeki geri çekilmeleri doğrulamak

Piyasa yönündeki kısa vadeli değişimleri öngörmek

Price action, hareketli ortalamalar ve trend bağlamı ile birlikte kullanmak

Odak noktası, mekanik kesişimlerden ziyade histogramın davranışı, eğimi ve yön değişimleridir.

Histogram, hızlı ortalama (3 periyot) ile yavaş ortalama (10 periyot) arasındaki farkı temsil eder:

Sıfırın üzerindeki değerler yükseliş momentumunu gösterir

Sıfırın altındaki değerler düşüş momentumunu gösterir

Çubukların genişlemesi veya daralması momentumun gücünü ya da zayıflığını gösterir.

Gelişmiş Renk Sistemi (Visual Clarity Mode)

Görsel okunabilirliği artırmak için akıllı renklendirme modları eklenmiştir:

Sıfır Çizgisine Göre Renklendirme

Yeşil: histogram sıfırın üzerinde

Kırmızı: histogram sıfırın altında

Piyasa yönünü hızlıca okumak için idealdir.

Sinyal Çizgisi Kesişimine Göre Renklendirme

Yönlü Histogram Konturu

Ana renge ek olarak, LBR Oscillator histogramda yönlü bir kontur sunar:

Yeşil: artan momentum

Kırmızı: azalan momentum

Turuncu: mevcut (oluşmakta olan) çubuk

Bu özellik, kesişimler gerçekleşmeden önce bile momentum dönüşlerini görsel olarak tespit etmeyi kolaylaştırır.

Sinyal Çizgisi (16 periyot)

Sinyal çizgisi histogramı yumuşatır ve şu amaçlarla kullanılır:

Giriş doğrulaması

Geri çekilme analizi

Hareket gücünün kaybını veya yeniden kazanımını değerlendirmek

Histogram ve sinyal çizgisi arasındaki kesişimler tek başına değil, doğrulama olarak kullanılır.

Entegre Uyarı Sistemi

Gösterge, yeniden çizimi önlemek için kapalı mumlara dayalı isteğe bağlı uyarılar içerir: