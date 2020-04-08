LBR Oscillator

LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

LBR Oscillator, profesyonel trader Linda Raschke tarafından yaygın olarak kullanılan ve popüler hale getirilen klasik 3/10 Oscillator’ın geliştirilmiş bir versiyonudur.
Bu gösterge, Linda Raschke’nin kullandığı orijinal standart yapılandırma temel alınarak geliştirilmiştir; 3 ve 10 periyotluk hareketli ortalamalar ve 16 periyotluk bir sinyal çizgisi içerir ve piyasa momentumunu ve ritim değişimlerini okumaya odaklanır.

Kavramsal Temel – Linda Raschke 3/10 Oscillator’ı Nasıl Kullanır

Linda Raschke, 3/10 Oscillator’ı basit bir otomatik sinyal üreticisi olarak değil, bir momentum doğrulama aracı olarak kullanır.
Başlıca kullanım alanları şunlardır:

  • Momentumun hızlanmasını ve yavaşlamasını belirlemek

  • Trend içindeki geri çekilmeleri doğrulamak

  • Piyasa yönündeki kısa vadeli değişimleri öngörmek

  • Price action, hareketli ortalamalar ve trend bağlamı ile birlikte kullanmak

Odak noktası, mekanik kesişimlerden ziyade histogramın davranışı, eğimi ve yön değişimleridir.
Histogram, hızlı ortalama (3 periyot) ile yavaş ortalama (10 periyot) arasındaki farkı temsil eder:

  • Sıfırın üzerindeki değerler yükseliş momentumunu gösterir

  • Sıfırın altındaki değerler düşüş momentumunu gösterir

Çubukların genişlemesi veya daralması momentumun gücünü ya da zayıflığını gösterir.

Gelişmiş Renk Sistemi (Visual Clarity Mode)

Görsel okunabilirliği artırmak için akıllı renklendirme modları eklenmiştir:

Sıfır Çizgisine Göre Renklendirme

  • Yeşil: histogram sıfırın üzerinde

  • Kırmızı: histogram sıfırın altında

Piyasa yönünü hızlıca okumak için idealdir.

Sinyal Çizgisi Kesişimine Göre Renklendirme
Yönlü Histogram Konturu

Ana renge ek olarak, LBR Oscillator histogramda yönlü bir kontur sunar:

  • Yeşil: artan momentum

  • Kırmızı: azalan momentum

  • Turuncu: mevcut (oluşmakta olan) çubuk

Bu özellik, kesişimler gerçekleşmeden önce bile momentum dönüşlerini görsel olarak tespit etmeyi kolaylaştırır.

Sinyal Çizgisi (16 periyot)

Sinyal çizgisi histogramı yumuşatır ve şu amaçlarla kullanılır:

  • Giriş doğrulaması

  • Geri çekilme analizi

  • Hareket gücünün kaybını veya yeniden kazanımını değerlendirmek

Histogram ve sinyal çizgisi arasındaki kesişimler tek başına değil, doğrulama olarak kullanılır.

Entegre Uyarı Sistemi

Gösterge, yeniden çizimi önlemek için kapalı mumlara dayalı isteğe bağlı uyarılar içerir:

  • Sıfır çizgisi kesişimi

  • Histogram kontur yönü değişimi

  • Histogram ve sinyal çizgisi kesişimi

  • Mobil cihaza push bildirimleri (isteğe bağlı)


