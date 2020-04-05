XAU vs USD
- Эксперты
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- Версия: 2.8
- Обновлено: 4 августа 2026
- Активации: 10
XAU vs USD — АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СОВЕТНИК ДЛЯ ЗОЛОТА (XAUUSD)-24H
XAU vs USD — это торговый советник, разработанный исключительно для торговли парой XAUUSD, с упором на простоту использования и встроенное управление рисками.
ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА, БЕЗ ЛИШНИХ СЛОЖНОСТЕЙ.
Советник готов к использованию сразу, с консервативными настройками и минимальным лотом (0.01), что идеально подходит для безопасного тестирования или торговли с низким риском с самого начала. Нет необходимости настраивать десятки параметров — просто прикрепите его к графику.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С БРОКЕРАМИ
XAU vs USD автоматически адаптируется к брокеру и используемому часовому поясу, устраняя необходимость ручной настройки.
Даже при торговле у разных брокеров, где часовой пояс может отличаться, советник выполняет синхронизацию автоматически, сохраняя логику исполнения и заданную производительность.
Достаточно указать значение комиссии за 0.01 лота (по умолчанию: $0.08). Все остальное настраивается советником автоматически.
ДНЕВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
- Настраиваемый лимит дневного убытка (по умолчанию: $5.00 в день)
- Автоматическая защита от чрезмерных убытков в течение дня
ДНЕВНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ ЛОТА
- Советник автоматически увеличивает лот по мере роста дневной прибыли
- Рекомендуемый режим: 75% (по умолчанию) — баланс между ростом и безопасностью
- Настраиваемый максимальный лимит лота для полного контроля над экспозицией
ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- Месячный календарь с ежедневным результатом (прибыль/убыток за день)
- P&L за день, открытые позиции и количество сделок
- Win Rate, средний результат на сделку, лучший и худший день
- Расширенные метрики (M1): Profit Factor, Recovery Factor, Payoff, Sharpe Ratio и Max Drawdown
- График месячного баланса за год
- Баланс / Эквити в реальном времени
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
- Разработан на основе более 11 000 строк тщательно структурированного кода
- Архитектура разработана для стабильности и производительности
- Расширенные функции управления рисками
Автоматическое определение точности цены: Советник автоматически определяет точность цены символа и адаптируется к ней. Независимо от количества десятичных знаков у инструмента (2 или 3...), все расчёты автоматически корректируются без необходимости ручной настройки.