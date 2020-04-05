XAU vs USD

XAU vs USD — АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СОВЕТНИК ДЛЯ ЗОЛОТА (XAUUSD)-24H

XAU vs USD — это торговый советник, разработанный исключительно для торговли парой XAUUSD, с упором на простоту использования и встроенное управление рисками.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА, БЕЗ ЛИШНИХ СЛОЖНОСТЕЙ.
Советник готов к использованию сразу, с консервативными настройками и минимальным лотом (0.01), что идеально подходит для безопасного тестирования или торговли с низким риском с самого начала. Нет необходимости настраивать десятки параметров — просто прикрепите его к графику.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С БРОКЕРАМИ
XAU vs USD автоматически адаптируется к брокеру и используемому часовому поясу, устраняя необходимость ручной настройки.
Даже при торговле у разных брокеров, где часовой пояс может отличаться, советник выполняет синхронизацию автоматически, сохраняя логику исполнения и заданную производительность.
Достаточно указать значение комиссии за 0.01 лота (по умолчанию: $0.08). Все остальное настраивается советником автоматически.

ДНЕВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

  • Настраиваемый лимит дневного убытка (по умолчанию: $5.00 в день)
  • Автоматическая защита от чрезмерных убытков в течение дня

ДНЕВНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ ЛОТА

  • Советник автоматически увеличивает лот по мере роста дневной прибыли
  • Рекомендуемый режим: 75% (по умолчанию) — баланс между ростом и безопасностью
  • Настраиваемый максимальный лимит лота для полного контроля над экспозицией

ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

  • Месячный календарь с ежедневным результатом (прибыль/убыток за день)
  • P&L за день, открытые позиции и количество сделок
  • Win Rate, средний результат на сделку, лучший и худший день
  • Расширенные метрики (M1): Profit Factor, Recovery Factor, Payoff, Sharpe Ratio и Max Drawdown
  • График месячного баланса за год
  • Баланс / Эквити в реальном времени

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

  • Разработан на основе более 11 000 строк тщательно структурированного кода
  • Архитектура разработана для стабильности и производительности
  • Расширенные функции управления рисками
Рекомендуемый тип счета: Рекомендуются счета Raw Spread, так как они обычно предлагают более низкие спреды и лучшие условия исполнения, что особенно полезно для скальпинг-стратегий.
Автоматическое определение точности цены: Советник автоматически определяет точность цены символа и адаптируется к ней. Независимо от количества десятичных знаков у инструмента (2 или 3...), все расчёты автоматически корректируются без необходимости ручной настройки.

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4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Vladimir Mametov
Эксперты
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SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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5 (20)
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Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Другие продукты этого автора
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (2)
Утилиты
https://www.mql5.com/en/blogs/post/768319 Клавишные команды i - Панель управления EA. E - Торговый Ассистент. G - Панель производительности B - Купить. S - Продать. 1-2-3 - Купить (настраиваемые лоты) 4-5-6 - Продать (настраиваемые лоты) L - Buy Limit. M - Sell Limit. U - Buy Stop. N - Sell Stop. Q - Удалить Stop Loss. W - Удалить Take Profit C - Закрывает все открытые позиции. X - Закрывает конкретную позицию. Z - Отменяет все отложенные ордера. T - Трейлинг-стоп. P - Частичное закрытие. K -
Tick Chart Custom
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
Tick Chart Custom Anti-Repaint Persistence & Smart Refresh System Одна из самых мощных функций этого индикатора — "Use Anti-Repaint Persistence" . Эта функция была создана для того, чтобы даже если вы закроете MetaTrader 5 или откроете график через часы или дни, тик-график восстановится точно в том же виде, сохраняя внешний вид и все рассчитанные данные. Это гарантирует, что ваши индикаторы (особенно чувствительные к истории баров) продолжат работать с теми же параметрами, предотвращая нежелате
MA Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Индикаторы
Moving Average Alerts — это простой и эффективный индикатор, который содержит 4 полностью настраиваемые скользящие средние, позволяя трейдеру выбирать периоды, методы и настройки в соответствии со своей стратегией. Каждая скользящая средняя имеет два независимых оповещения, которые можно включать или отключать отдельно: Оповещение, когда цена закрывается выше скользящей средней Оповещение, когда цена закрывается ниже скользящей средней Оповещения срабатывают только на закрытии свечи, избегая пов
FREE
Stochastic Color Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Индикаторы
Stochastic Color Alerts Stochastic Color — это пользовательский стохастический осциллятор с динамическим изменением цвета и встроенной системой оповещений для определения направления импульса и сигналов пересечения. Основная линия (%K) автоматически меняет цвет: Зелёный: восходящий импульс Красный: нисходящий импульс Оранжевый: текущая формирующаяся свеча Индикатор основан на классических параметрах %K, %D и Slowing, с настраиваемыми периодами и стандартными уровнями 20 и 80. Включённые типы оп
FREE
RSI Color Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
RSI Color Alerts RSI Color Alerts — это пользовательский индикатор, основанный на классическом Relative Strength Index (RSI), разработанном J. Welles Wilder. RSI — это осциллятор импульса, который измеряет скорость и силу последних движений цены. Он колеблется от 0 до 100 и помогает трейдерам определять состояния перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30), сигнализируя о возможных точках разворота или коррекции на рынке. Основные особенности индикатора: Линия RSI с динамической окрас
FREE
Fractal Zones Decision
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
FRACTAL ZONES DECISION – Индикатор, который превращает фракталы в реальные зоны принятия решений Он определяет двойные фракталы (когда одна свеча одновременно образует фрактал вверх и вниз), создавая реальные зоны неопределенности рынка. Эти зоны работают как настоящие институциональные уровни поддержки и сопротивления, гораздо сильнее традиционных фракталов. Что делает индикатор для вас: Рисует классические фракталы стрелками (можно отключить) Строит специальные пунктирные линии, выделяющие з
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Trading Report — лёгкий и чрезвычайно функциональный визуальный индикатор, который в реальном времени показывает основные данные по счёту и торговле — всё в одном элегантном, полностью перетаскиваемом мини-панели с минималистичным дизайном. Основные возможности Обновление на каждый тик (открытая позиция и плавающий P/L в реальном времени) Детали текущей позиции (BUY/SELL + объём + цена входа + плавающий P/L с зелёным/красным цветом) Daily P/L и изменение баланса за день (автоматическая окраска:
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Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MT4 Hotkeys – инструмент управления ордерами и позициями Этот инструмент позволяет пользователям управлять ордерами и позициями на платформе MetaTrader 4 с помощью клавиатурных сочетаний. Поддерживается открытие ордеров, закрытие позиций, установка трейлинг-стопов и управление риском через настраиваемые параметры. Ключевые команды «B»: размещает ордер на покупку. «S»: размещает ордер на продажу. «C»: закрывает все открытые позиции. «X»: закрывает конкретную позицию (самую старую или самую свеж
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Утилиты
Fixed Scale Indicator для MetaTrader 5 Просто щёлкните три раза, чтобы включить или отключить центрированную шкалу цен. Шкала автоматически подстраивается под движение рынка. Функциональность Переключение фиксированной шкалы: включение или выключение фиксированной шкалы выполняется тройным щелчком по оси цены (правая сторона графика). Центрирование цены: поддерживает цену в центре графика при изменении котировок. Автоматическая настройка масштаба: масштаб графика автоматически изменяется при кол
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Индикаторы
Классический MACD для MetaTrader 5 Этот индикатор представляет собой точную реализацию классического индикатора Moving Average Convergence Divergence (MACD), разработанного Джеральдом Аппелем, адаптированного специально для MetaTrader 5. Он помогает трейдерам выявлять рыночные тенденции, изменения импульса и потенциальные точки разворота с помощью основных компонентов: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Линия MACD рассчитывается как разница между двумя экспоненциальными скользящими сре
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MultiChart Pro – Инструмент управления графиками для MetaTrader 5 Этот советник (EA) позволяет автоматизировать открытие и настройку графиков в MetaTrader 5. Поддерживает настройку до четырех графиков с указанными таймфреймами и шаблонами, включая офлайн-графики. Функциональность Открытие графиков: Открывает до трёх дополнительных графиков (например, D1, M1, M15) и один офлайн-график (например, 10 секунд), а также настраивает текущий график (например, M5). Применение шаблонов: Применяет пользова
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
Partial Close Manager – Инструмент для регулировки торгового объёма Этот инструмент позволяет выполнять частичное закрытие открытых сделок в MetaTrader 5. Функционал Частичное закрытие: Закрывайте часть открытых сделок одним действием. Расчёт объёма: Автоматически вычисляет объём для закрытия, без ручного ввода. Поддержка нескольких ордеров: Применяет частичное закрытие ко всем ордерам по тому же символу. Перемещаемая таблица: Нажмите и удерживайте заголовок, чтобы переместить таблицу по графику
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Volume Color Histogram для MetaTrader 5 Этот индикатор отображает объем в виде гистограммы в отдельном окне. Столбцы окрашиваются в зависимости от направления свечи: зеленый для бычьих (close > open) и красный для медвежьих (close < open). Основные функции Источник объема: тиковый объем или реальный (на выбор пользователя). Дополнительная линия скользящей средней поверх гистограммы объема, которую можно включить через настройки. Поддерживаемые типы средних: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Период усреднени
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Индикатор SMA дня недели рассчитывает скользящую среднюю на основе цен закрытия конкретного дня недели, выбранного пользователем. Он поддерживает различные типы скользящих средних, включая простую (SMA), экспоненциальную (EMA), сглаженную (SMMA) и линейно-взвешенную (LWMA). Период определяет, сколько экземпляров выбранного дня включить в расчет. Этот инструмент полезен для анализа недельных паттернов на финансовых рынках, помогая трейдерам выявлять тенденции, специфичные для определенных дней. Ф
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
High Low MTF – Уровни Максимумов и Минимумов на Разных Таймфреймах High Low MTF — это профессиональный индикатор, позволяющий трейдерам визуализировать ключевые зоны поддержки и сопротивления, основанные на максимумах и минимумах любого таймфрейма. Он позволяет отображать эти уровни с меньших или больших периодов непосредственно на текущем графике, обеспечивая полноценный многотаймфреймовый анализ рынка. Он подходит для скальпинга, внутридневной торговли, среднесрочной торговли и алгоритмически
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Seasonal MT5 Indicator Откройте силу сезонности рынка с помощью индикатора Seasonal MT5, разработанного для дневного таймфрейма, чтобы выявлять и визуализировать повторяющиеся ценовые модели на основе исторических данных. Идеален для трейдеров, ищущих аналитическое преимущество на рынке Forex, акций или сырьевых товаров. Основные функции: Строит сезонную линию тренда на основе исторических дневных данных, показывая предсказуемые рыночные циклы. Отображает прямую линию, соединяющую сезонные экстр
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
GSV – Guided Swing Value Levels Индикатор GSV – Guided Swing Value Levels разработан для трейдеров, которые хотят находить ценовые области, где рынок чаще всего реагирует с высокой статистической точностью. Его расчет вдохновлен идеями Ларри Вильямса, представленными в его книге «Long-Term Secrets to Short-Term Trading» , где подчеркивается важность статистического среднего колебаний рынка для прогнозирования уровней, где цена, вероятнее всего, остановится, скорректируется или развернется. Этот
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Pivot Round Price — это индикатор, основанный на классических формулах Pivot Points (Classic Pivots), точно сохраняя исходные расчёты поддержки, сопротивления и центрального пивота, не изменяя ни одной части стандартной используемой математики. Отличие и главное преимущество этого индикатора заключается в том, что уровни автоматически корректируются до округлённых цен, что облегчает визуализацию на активах с несколькими знаками после запятой и делает уровни гораздо более значимыми на реальном гр
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator — это улучшенная версия классического индикатора 3/10 Oscillator, широко используемого и популяризированного профессиональным трейдером Линдой Рашке. Индикатор разработан с использованием оригинальной стандартной конфигурации Линды Рашке: скользящие средние с периодами 3 и 10 и сигнальная линия с периодом 16, с фокусом на анализе импульса и изменения рыночного ритма. Концептуальная основа – Как Линда Рашке использует 3/10 Oscillator Линда Рашке исп
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Keltner Channel Color — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5 (MQL5), предназначенный для улучшения визуализации тенденций и волатильности на графике. Он окрашивает бары или свечи на основе их относительного положения к Каналу Кельтнера, помогая трейдерам быстро идентифицировать зоны роста, падения и прорывов. Идеален для стратегий следования за трендом, скальпинга или анализа волатильности, этот индикатор упрощает чтение рынка, выделяя бары выше или ниже полос Кельтнера, а также бары,
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Цветной ROC с скользящей средней и оповещениями - Продвинутый индикатор импульса Улучшенный Rate of Change (ROC)! Этот пользовательский индикатор для MetaTrader 5 предлагает ясный и интуитивный вид импульса рынка, идеальный для трейдеров, ищущих точные сигналы ускорения или замедления тенденций. Что такое ROC и его преимущества? Rate of Change (ROC) — это чистый осциллятор импульса, который измеряет процентное изменение цены по отношению к предыдущему периоду. Он подчеркивает скорость и силу цен
Taylor Pivot
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Примечание: Данный индикатор отображает исключительно Taylor Pivot . Индикатор ROC не включён и не отображается отдельно. Индикатор Taylor Pivot основан на классической краткосрочной торговой технике, первоначально разработанной Тейлором и позже популяризированной профессиональным трейдером Линдой Рашке в её книге. Рашке подчёркивает этот подход как простой способ определить вероятное краткосрочное направление рынка, сосредотачиваясь на одном решении о позиции в день (покупка или продажа), что
Bollinger Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Bollinger Alerts — это классический индикатор полос Боллинджера, улучшенный интеллектуальной системой оповещений, разработанный для помощи трейдерам в четком определении состояний перекупленности и перепроданности. Индикатор отображает три традиционные полосы: Верхняя полоса Средняя полоса (скользящая средняя) Нижняя полоса Кроме того, он оснащен настраиваемыми оповещениями, позволяющими трейдеру автоматически получать уведомления, когда цена достигает статистически экстремальных уровней. Встрое
Scanner Market
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Scanner Market Scanner Market позволяет открыть любой актив одним кликом прямо в том же окне графика. Нет необходимости открывать новые графики или прокручивать Market Watch — один клик, и выбранный символ загружается мгновенно. Создан для трейдеров, которым важна скорость, таких как скальперы и tape readers. Сканер использует полностью настраиваемую плавающую панель, которую можно перетаскивать в любую область графика и скрывать одним нажатием кнопки Screener. Доступные фильтры и сортировка: D
MA Distance Histogram
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
MA Distance Histogram MA Distance Histogram — это индикатор, который отображает в виде гистограммы расстояние между ценой закрытия (Close) и скользящей средней, обеспечивая наглядное представление силы и импульса рынка. Положительные значения указывают, что цена находится выше скользящей средней, что отражает давление покупателей (bulls). Отрицательные значения указывают, что цена находится ниже скользящей средней, что отражает давление продавцов (bears). Индикатор использует ATR (Average True R
Time Boxes
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time Boxes – Точность и детальное чтение рынка Если вы когда-либо пытались торговать по тиковым графикам, Renko или даже нескольким таймфреймам, вы знаете, насколько сложно понять, что именно происходит внутри каждой свечи. Именно поэтому я разработал Time Boxes . Я в основном использую этот индикатор для калибровки моего оффлайн тикового графика с текущим графиком , что позволяет визуализировать точное количество свечей, формирующих каждую тиковую бар. Благодаря этому становится гораздо clearer
Renko Chart Custom
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
"Renko Chart Custom" Этот Expert Advisor создает пользовательский офлайн Renko-график в реальном времени с высокой точностью и стабильностью. Идеально подходит для трейдеров, которым нужен чистый обзор рынка, устраняющий шум и фокусирующийся на истинном направлении цены. Main Features 6 Advanced Brick Size Methods "Fixed" — Фиксированный размер в пунктах "ATR M1" — Основано на ATR таймфрейма M1 "ATR Daily" — Дневной ATR, разделенный на делитель (отлично подходит для реальной дневной волатильнос
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