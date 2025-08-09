Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
- Утилиты
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 3.9
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 10
Основные команды
- B – Покупка.
- S – Продажа.
- L – Buy Limit.
- M – Sell Limit.
- U – Buy Stop.
- N – Sell Stop.
- C – Закрывает все открытые позиции.
- X – Закрывает конкретную позицию.
- Z – Отменяет все отложенные ордера.
- T – Трейлинг-стоп.
- P – Частично.
- K – Безубыток (Breakeven).
- A - Торговый помощник
- 1-2-3 - Покупка (настраиваемые лоты)
- 4-5-6 - Продажа (настраиваемые лоты)
Примечание: По умолчанию используются заглавные буквы. Если пользователь переназначает любую горячую клавишу, новая клавиша должна быть введена заглавной буквой в настройках ввода.
Варианты управления рисками:
- Фиксированный размер лота или Процент от счета
- Коэффициент риска на основе денежной величины и расстояния до стоп-лосса
- Stop Loss на основе максимума или минимума предыдущей свечи с опциональным смещением
- Stop Loss на основе пользовательского диапазона свечей
- Фиксированные SL и TP в пунктах
- Автоматический расчёт лота с проверкой маржи
- Настраиваемые сочетания клавиш для рыночных и отложенных ордеров, закрытия, трейлинг-стопа, частичного закрытия и безубыточности.
- Поддержка Buy/Sell Limit с настраиваемым расстоянием в пунктах.
- Функция трейлинг-стопа на основе максимума или минимума предыдущей свечи.
- Возможность закрыть все позиции или отменить все отложенные ордера одновременно.
- Поддержка настраиваемого размера лота, стоп-лосса, тейк-профита и настроек Magic Number.
- Совместимо со всеми символами и временными рамками в MetaTrader 5.
Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.