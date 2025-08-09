Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping

5

Основные команды

  • B – Покупка.
  • S – Продажа.
  • L – Buy Limit.
  • M – Sell Limit.
  • U – Buy Stop.
  • N – Sell Stop.
  • C – Закрывает все открытые позиции.
  • X – Закрывает конкретную позицию.
  • Z – Отменяет все отложенные ордера.
  • T – Трейлинг-стоп.
  • P – Частично.
  • K – Безубыток (Breakeven).
  • A - Торговый помощник
  • 1-2-3 - Покупка (настраиваемые лоты)
  • 4-5-6 - Продажа (настраиваемые лоты)
Управление с горячими клавишами может быть включено или отключено по необходимости.
Примечание: По умолчанию используются заглавные буквы. Если пользователь переназначает любую горячую клавишу, новая клавиша должна быть введена заглавной буквой в настройках ввода.

Варианты управления рисками:

  • Фиксированный размер лота или Процент от счета
  • Коэффициент риска на основе денежной величины и расстояния до стоп-лосса
  • Stop Loss на основе максимума или минимума предыдущей свечи с опциональным смещением
  • Stop Loss на основе пользовательского диапазона свечей
  • Фиксированные SL и TP в пунктах
  • Автоматический расчёт лота с проверкой маржи
Функции
  • Настраиваемые сочетания клавиш для рыночных и отложенных ордеров, закрытия, трейлинг-стопа, частичного закрытия и безубыточности.
  • Поддержка Buy/Sell Limit с настраиваемым расстоянием в пунктах.
  • Функция трейлинг-стопа на основе максимума или минимума предыдущей свечи.
  • Возможность закрыть все позиции или отменить все отложенные ордера одновременно.
  • Поддержка настраиваемого размера лота, стоп-лосса, тейк-профита и настроек Magic Number.
  • Совместимо со всеми символами и временными рамками в MetaTrader 5.


Отзывы 2
Mike S
103
Mike S 2025.10.25 23:02 
 

Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.

Рекомендуем также
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике паттерн М. Гартли "Бабочка". Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует допопнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Схема паттерна и параметры волн приведены на скриншоте. Параметры, заданные в индикаторе по умолчанию, являются демонстрационными для увеличения количества
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Индикаторы
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Индикаторы
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данный индикатор OrderBook Cumulative Indicator позволяет аккумулировать данные стакана онлайн и визуализировать их
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Эксперты
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: $99 (Цена вырастет до $199 после первых 10 продаж) Turtle Six Pattern Pro: Эволюция трендовой торговли для Bitcoin Этот советник (EA) — не просто копия правил "Черепах". Это полная адаптация легендарной системы для высокорискового рынка Bitcoin (BTCUSD) . Мы объединили классический пробой канала Дончиана (Donchian Channel) с уникальным фильтром шести паттернов (Six-Pattern Filter) , чтобы решить главную проблему трендовой торговли — ложные пробои. ОСНОВНАЯ ЛОГИКА Б
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Predator tail
Aleksandr Davydov
Эксперты
Thank you for your interest in The Tail. I have been trading since 2018. Or rather, it’s not me who trades, but the army of my robots, which I constantly develop. Tail is one such candidate. This robot works on moving averages, filters trades by RSI. The robot provides the functionality of volume and position control. Combine different approaches. I recommend using it in a group of 3-5 of the same robots on different instruments for the best result. I recommend keeping a high value of the
FREE
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Индикаторы
"Impulses and Corrections 5" создан для того, чтобы помочь трейдерам ориентироваться в рыночной ситуации. Индикатор показывает мультитаймфреймовые восходящие и нисходящие "Импульсы" ценовых движений. Эти импульсы служат основой для определения "Базы" , ​​состоящей из зон "Коррекции" ценовых движений, а также имеет "Потенциальные" зоны для возможных сценариев движения цены. Восходящие и нисходящие импульсы определяются на основе модифицированной формулы индикатора "Фракталы" Билла Вильямса. Посл
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Surfer – Точное захват тренда для MT5 Плывите по рыночным волнам с Moving Average Surfer — советником, созданным для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и автоматическое управление рисками. Этот EA объединяет сигналы быстрых и медленных скользящих средних с расширенными рыночными фильтрами, выявляя высоковероятностные торговые возможности. Ключевые особенности: Анализ двух скользящих средних: Использует сигналы быстрой и медленной MA для определения направления рынка
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Signal Alerts Max
Roberto Mubonane Muiambo
Утилиты
What the Tool Does SignalAlerts Max watches several indicators: RSI MACD Stochastic CCI DeMarker RVI EMA Trend Filter (optional) Whenever any enabled indicator crosses above or crosses below a level, the tool sends alerts: Terminal Pop-up   Push Notifications Sends alerts to phone via MT5 app.  How To Set Up Push Notifications On Metatrader 4 & 5 - YouTube Important Notes Your PC must be connected to the internet MT5 desktop must be running (or in VPS) You do NOT need to keep the mobile
FREE
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Эксперты
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
У вас есть индикатор, который дает сигналы, и вы хотите преобразовать его в эксперта? С помощью этого эксперта вы можете преобразовать его без перепрограммирования или адаптации индикатора, вам просто нужно выполнить шаги, чтобы правильно настроить его: 1) Индикатор должен находиться в папке индикаторов. 2) Вы должны тщательно выбирать буферы ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ, предоставляемые индикатором. 3) Выберите, хотите ли вы совершать все операции или только операции типа ПОКУПКА или ПРОДАЖА. 4) Выб
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Эксперты
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Эксперты
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full source code included – transparent, modifiable, future-proof.
Gold Sentinnel
Saumyajit Purakayastha
Эксперты
Gold Sentinel — Precision Scalper for XAUUSD Overview Gold Sentinel is an Expert Advisor designed for structured scalping on XAUUSD. It applies adaptive breakout detection and systematic risk management to identify clear, high-probability trading conditions in gold’s volatile environment. The system operates with consistency and restraint, focusing on precision execution rather than overtrading. Core Features Precision Entry Logic — Detects breakout movements from consolidation phases using dyna
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Утилиты
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Индикаторы
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Specialist E1
Slaven Kresic
Эксперты
Automatic Expert Advisor. Night scalp system, with trend detection and pullback entry. Dynamic exit signal, for SL or TP. Every trade has fix SL. No usage of risky strategies like martingale, hedge, grid etc. About EA Scalper strategy Technical strategy Can use with small deposits Pairs with best rezults: AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, EURAUD, GBPAUD, USDCHF, CADCHF, EURNZD, EURGBP, GBPCAD, GBPCHF, EURCHF Time Frame: M15 Recommendations Broker account with ECN and low spread Test it first to find out
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Индикаторы
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Индикаторы
Индикатор отображает гармонические паттерны на графике без перерисовки с минимально возможным запаздыванием. В основе поиска вершин индикатора заложен волновой принцип анализа цен. Расширенные настройки позволяют подобрать параметры для своего стиля торговли. На открытии свечи (бара) при образовании новой фигуры фиксируется стрелка вероятного направления хода цены, которая остается неизменной. Индикатор распознает следующие фигуры и их разновидности: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives
EquityGuard PRO
Pedro Roberto Diez San Jose
Утилиты
Protect Your Profits. Limit Your Losses. Trade With Confidence. The ultimate tool for professional traders and prop firms. EquityGuard PRO doesn’t just stop losses before they exceed your daily limit—it also locks in profits automatically with its optional Auto-TakeProfit feature. Maximum Protection: closes trades or locks your account when hitting the daily loss limit. Auto-TakeProfit: set your targets and let the system secure gains—emotion-free. Foolproof Trading: no more overtrading,
FREE
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Эксперты
Morning Range Breakout (Бесплатная версия) Morning Range Breakout (Free Version) — это простой торговый советник, реализующий стратегию входа по пробою утреннего диапазона. Советник определяет максимум и минимум за заданный интервал времени (например, 08:00–10:00 UTC) и открывает сделку при пробое вверх или вниз. Бесплатная версия включает базовую логику без ограничений. Все параметры и сообщения на английском языке, согласно требованиям MQL5 Market. Основные возможности Определение утреннего д
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Утилиты
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Утилиты
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Другие продукты этого автора
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Цветной ROC с скользящей средней и оповещениями - Продвинутый индикатор импульса Улучшенный Rate of Change (ROC)! Этот пользовательский индикатор для MetaTrader 5 предлагает ясный и интуитивный вид импульса рынка, идеальный для трейдеров, ищущих точные сигналы ускорения или замедления тенденций. Что такое ROC и его преимущества? Rate of Change (ROC) — это чистый осциллятор импульса, который измеряет процентное изменение цены по отношению к предыдущему периоду. Он подчеркивает скорость и силу цен
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Индикаторы
Классический MACD для MetaTrader 5 Этот индикатор представляет собой точную реализацию классического индикатора Moving Average Convergence Divergence (MACD), разработанного Джеральдом Аппелем, адаптированного специально для MetaTrader 5. Он помогает трейдерам выявлять рыночные тенденции, изменения импульса и потенциальные точки разворота с помощью основных компонентов: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Линия MACD рассчитывается как разница между двумя экспоненциальными скользящими сре
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Утилиты
Fixed Scale Indicator для MetaTrader 5 Этот индикатор позволяет пользователям включать или отключать фиксированную шкалу цен на графиках MetaTrader 5. Он центрирует цену на экране и автоматически корректирует масштаб в зависимости от движения рынка. Функциональность Переключение фиксированной шкалы: включение или выключение фиксированной шкалы выполняется тройным щелчком по оси цены (правая сторона графика). Центрирование цены: поддерживает цену в центре графика при изменении котировок. Автомати
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MT4 Hotkeys – инструмент управления ордерами и позициями Этот инструмент позволяет пользователям управлять ордерами и позициями на платформе MetaTrader 4 с помощью клавиатурных сочетаний. Поддерживается открытие ордеров, закрытие позиций, установка трейлинг-стопов и управление риском через настраиваемые параметры. Ключевые команды «B»: размещает ордер на покупку. «S»: размещает ордер на продажу. «C»: закрывает все открытые позиции. «X»: закрывает конкретную позицию (самую старую или самую свеж
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MultiChart Pro – Инструмент управления графиками для MetaTrader 5 Этот советник (EA) позволяет автоматизировать открытие и настройку графиков в MetaTrader 5. Поддерживает настройку до четырех графиков с указанными таймфреймами и шаблонами, включая офлайн-графики. Функциональность Открытие графиков: Открывает до трёх дополнительных графиков (например, D1, M1, M15) и один офлайн-график (например, 10 секунд), а также настраивает текущий график (например, M5). Применение шаблонов: Применяет пользова
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
Partial Close Manager – Инструмент для регулировки торгового объёма Этот инструмент позволяет выполнять частичное закрытие открытых сделок в MetaTrader 5. Функционал Частичное закрытие: Закрывайте часть открытых сделок одним действием. Расчёт объёма: Автоматически вычисляет объём для закрытия, без ручного ввода. Поддержка нескольких ордеров: Применяет частичное закрытие ко всем ордерам по тому же символу. Перемещаемая таблица: Нажмите и удерживайте заголовок, чтобы переместить таблицу по графику
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Эксперты
HighLow Fury EA — торговый робот-прорыв с управлением рисками и капиталом. Динамический размер лота на основе процента риска счета или фиксированных лотов Дневные лимиты прибыли/убытка для защиты капитала Интеллектуальное сокращение капитала после достижения целевой прибыли/убытка Несколько вариантов трейлинг-стопа (Highest/Lowest, предыдущие свечи) Пользовательские фильтры по времени/дню + контроль времени жизни позиции Настроен с оптимизированными параметрами для XAUUSD (2025). Пользователи мо
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Volume Color Histogram для MetaTrader 5 Этот индикатор отображает объем в виде гистограммы в отдельном окне. Столбцы окрашиваются в зависимости от направления свечи: зеленый для бычьих (close > open) и красный для медвежьих (close < open). Основные функции Источник объема: тиковый объем или реальный (на выбор пользователя). Дополнительная линия скользящей средней поверх гистограммы объема, которую можно включить через настройки. Поддерживаемые типы средних: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Период усреднени
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Индикатор SMA дня недели рассчитывает скользящую среднюю на основе цен закрытия конкретного дня недели, выбранного пользователем. Он поддерживает различные типы скользящих средних, включая простую (SMA), экспоненциальную (EMA), сглаженную (SMMA) и линейно-взвешенную (LWMA). Период определяет, сколько экземпляров выбранного дня включить в расчет. Этот инструмент полезен для анализа недельных паттернов на финансовых рынках, помогая трейдерам выявлять тенденции, специфичные для определенных дней. Ф
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
High Low MTF – Уровни Максимумов и Минимумов на Разных Таймфреймах High Low MTF — это профессиональный индикатор, позволяющий трейдерам визуализировать ключевые зоны поддержки и сопротивления, основанные на максимумах и минимумах любого таймфрейма. Он позволяет отображать эти уровни с меньших или больших периодов непосредственно на текущем графике, обеспечивая полноценный многотаймфреймовый анализ рынка. Он подходит для скальпинга, внутридневной торговли, среднесрочной торговли и алгоритмически
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Seasonal MT5 Indicator Откройте силу сезонности рынка с помощью индикатора Seasonal MT5, разработанного для дневного таймфрейма, чтобы выявлять и визуализировать повторяющиеся ценовые модели на основе исторических данных. Идеален для трейдеров, ищущих аналитическое преимущество на рынке Forex, акций или сырьевых товаров. Основные функции: Строит сезонную линию тренда на основе исторических дневных данных, показывая предсказуемые рыночные циклы. Отображает прямую линию, соединяющую сезонные экстр
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
GSV – Guided Swing Value Levels Индикатор GSV – Guided Swing Value Levels разработан для трейдеров, которые хотят находить ценовые области, где рынок чаще всего реагирует с высокой статистической точностью. Его расчет вдохновлен идеями Ларри Вильямса, представленными в его книге «Long-Term Secrets to Short-Term Trading» , где подчеркивается важность статистического среднего колебаний рынка для прогнозирования уровней, где цена, вероятнее всего, остановится, скорректируется или развернется. Этот
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Trading Report — лёгкий и чрезвычайно функциональный визуальный индикатор, который в реальном времени показывает основные данные по счёту и торговле — всё в одном элегантном, полностью перетаскиваемом мини-панели с минималистичным дизайном. Основные возможности Обновление на каждый тик (открытая позиция и плавающий P/L в реальном времени) Детали текущей позиции (BUY/SELL + объём + цена входа + плавающий P/L с зелёным/красным цветом) Daily P/L и изменение баланса за день (автоматическая окраска:
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Pivot Round Price — это индикатор, основанный на классических формулах Pivot Points (Classic Pivots), точно сохраняя исходные расчёты поддержки, сопротивления и центрального пивота, не изменяя ни одной части стандартной используемой математики. Отличие и главное преимущество этого индикатора заключается в том, что уровни автоматически корректируются до округлённых цен, что облегчает визуализацию на активах с несколькими знаками после запятой и делает уровни гораздо более значимыми на реальном гр
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Avwap Основные функции: Автоматический дневной VWAP (идеально перезапускается каждый день в 00:00 по времени сервера) 8 типов цен для расчёта: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 и другие Режим Anchored VWAP: просто перетащите вертикальную линию в любую точку прошлого, и VWAP мгновенно пересчитывается с этого момента Цвет, толщина и стиль вертикальной линии полностью настраиваются (вы выбираете, как отображать якорь) Без надписей и текстов на графике Код чрезвычайно оптимизирован Гла
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Скринер MT5 Один щелчок по активу в сканере — и он моментально открывается в том же окне графика. Не нужно тратить время на открытие новых окон и прокрутку Market Watch — один клик, и вы уже на нужном активе для торговли. Идеально для скальпинга, tape reading и для тех, кому важна скорость. На 100% настраиваемая плавающая панель, которую можно перетащить в любой угол графика и скрыть одним нажатием кнопки «Screener». Основные доступные фильтры и сортировка: Daily % (High → Low) - наибольшие рост
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator — это улучшенная версия классического индикатора 3/10 Oscillator, широко используемого и популяризированного профессиональным трейдером Линдой Рашке. Индикатор разработан с использованием оригинальной стандартной конфигурации Линды Рашке: скользящие средние с периодами 3 и 10 и сигнальная линия с периодом 16, с фокусом на анализе импульса и изменения рыночного ритма. Концептуальная основа – Как Линда Рашке использует 3/10 Oscillator Линда Рашке исп
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Keltner Channel Color — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5 (MQL5), предназначенный для улучшения визуализации тенденций и волатильности на графике. Он окрашивает бары или свечи на основе их относительного положения к Каналу Кельтнера, помогая трейдерам быстро идентифицировать зоны роста, падения и прорывов. Идеален для стратегий следования за трендом, скальпинга или анализа волатильности, этот индикатор упрощает чтение рынка, выделяя бары выше или ниже полос Кельтнера, а также бары,
Фильтр:
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.11.25 03:10 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Pablo Filipe Soares De Almeida
1241
Ответ разработчика Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.11.25 16:32
Thank you, Tanapon! Wishing you great results in your trading!
Mike S
103
Mike S 2025.10.25 23:02 
 

Been looking for something like this for a while, works great and responsive seller. Thank you. I recommend.

Pablo Filipe Soares De Almeida
1241
Ответ разработчика Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.10.26 13:25
Thank you very much for your feedback! I'm glad you’re satisfied with the product. Wishing you great results in your trading!
Ответ на отзыв