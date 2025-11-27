Trading Report
- Indikatoren
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Trading Report ist ein leichtgewichtiger und hochfunktionaler visueller Indikator, der in Echtzeit die wichtigsten Konto- und Trading-Informationen anzeigt — alles in einem eleganten, vollständig verschiebbaren und minimalistischen Panel.
Hauptmerkmale
- Aktualisierung bei jedem Tick (offene Position und schw. P/L in Echtzeit)
- Details zur aktuellen Position (BUY/SELL + Volumen + Einstiegspreis + schw. P/L mit grün/rot)
- Tages-P/L und heutige Balance-Veränderung (automatische Farbe: grün=Gewinn | rot=Verlust | weiß=null)
- Vollständige Statistiken: Balance, Equity, Gesamt-Trades, Wins/Losses, Winrate (%), Profit Factor, bester/schlechtester Trade
- Klickbarer „Report“-Button: einmal klicken zum Anzeigen, erneut klicken zum vollständigen Ausblenden
- Komplett verschiebbar – Button ziehen und Report überall platzieren