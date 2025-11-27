Trading Report

Time and Sales Tick Pablo Filipe Soares De Almeida Indicateurs

Time & Sales Tick Indicator est un indicateur pour MetaTrader 5 qui affiche les données de ticks en temps réel. Il montre le prix, le volume des ticks et l’heure directement sur le graphique. Fonctionnalités Affiche les données de ticks (prix, volume et heure) dans un panneau sur le graphique. Regroupe les ticks selon des intervalles définis par l’utilisateur, avec un code couleur (vert pour la hausse, rouge pour la baisse). Le panneau peut être positionné dans n’importe quel coin du graphique.