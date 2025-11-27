Trading Report
- Indicateurs
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 1.2
- Activations: 10
Trading Report est un indicateur visuel léger et extrêmement fonctionnel qui affiche en temps réel les informations principales de votre compte et de votre trading — le tout dans un seul panneau élégant, entièrement déplaçable et au design minimaliste.
Principales caractéristiques
- Mise à jour à chaque tick (position ouverte et P/L flottant en temps réel)
- Détails de la position actuelle (BUY/SELL + volume + prix d’entrée + P/L avec couleur verte/rouge)
- Daily P/L et variation du balance du jour (couleur automatique : vert=profit | rouge=perte | blanc=neutre)
- Statistiques complètes : Balance, Equity, total trades, Wins/Losses, Winrate (%), Profit Factor, meilleur/pire trade
- Bouton “Report” cliquable : un clic pour afficher, un second clic pour masquer complètement le panneau
- Entièrement déplaçable : cliquez-glissez le bouton pour positionner le rapport où vous voulez