Delta Volume Profile v3 Institutional Footprint

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  • Rafael Goncalves De Faria
    Rafael Goncalves De Faria

    Rafael Goncalves De Faria

    • Lead Quantitative Software Engineer в  Advanced Algorithms Research Laboratory
    • Бразилия
    • 253
    Окончил факультет компьютерной инженерии со специализацией в распределенных системах и количественных финансах. Занимаюсь разработкой высокопроизводительных алгоритмов, автоматизацией торговых систем и анализом рыночных данных в реальном времени.
  • Версия: 3.0
  • Активации: 5
📊 Профиль объема Delta v3 — Институциональный охват с чистым графиком
Профиль объема Delta v3 — это профессиональный индикатор профиля объема, разработанный для трейдеров, использующих анализ ленты ордеров, анализ потока ордеров и концепции «умных денег» (SMC), обеспечивающий максимальную аналитическую точность без загромождения экрана.

В отличие от традиционных профилей, которые закрывают свечи и затрудняют чтение ценового движения, эта версия отображает профиль полностью выровненным по правому краю графика, обеспечивая чистое и элегантное чтение без перекрывающихся прямоугольников на свечах.

🚀 Почему профиль объема Delta v3 превосходит другие?
Анализ реальных тиков: Непосредственно оценивает поток ордеров на уровне тиков, чтобы с хирургической точностью различать агрессию на покупку и продажу.

Ультрачистая правая часть: Профиль закреплен в правой части экрана, что позволяет вам четко видеть текущее ценовое движение.

Визуальный дизайн, предотвращающий утомление: Разработан с использованием калиброванной пастельной цветовой палитры для предотвращения зрительной усталости во время длительных торговых сессий.

Простой интерфейс: Вторичные параметры были оптимизированы внутри системы, поэтому на панели свойств отображается только то, что действительно важно.

🛠️ Объяснение функциональности и элементов графика

1. Точка контроля (POC) — Золотая линия

Что это: Точный ценовой уровень, на котором был накоплен наибольший общий объем торгов за период.

Как использовать: Она выступает в качестве главного ценового «магнита» рынка. Цена стремится вернуться к точке контроля для консолидации или повторного тестирования.

2. Дельта точки контроля (DPOC) — Зеленая или Красная линия

Что это: Ценовой уровень, где наблюдался наибольший дисбаланс агрессии (накопленная дельта).

🟢 Зеленая: Преобладающая агрессия со стороны покупателей.

🔴 Красная: Преобладающая агрессия со стороны продавцов.

Как использовать: Раскрывает истинные намерения основных игроков. В то время как POC показывает, где наблюдалась более высокая активность торгов, DPOC показывает, где институциональные инвесторы действовали более оперативно.

3. Зона 70% стоимости (VAH70 / VAL70) — оранжевые линии и тень
Что это: Зона, где сосредоточено 70% всего объема рынка за период (справедливая цена).

VAH70 (зона высокой стоимости): Верхняя граница линии выше 70%.

VAL70 (зона низкой стоимости): Нижняя граница линии ниже 70%.

Как использовать: За пределами этой зоны цена несбалансирована; внутри нее рынок имеет тенденцию к консолидации.

4. Зона 30% стоимости (VAH30 / VAL30) — красные линии и тень
Что это: Центральное ядро ​​30% стоимости вокруг POC.

Как использовать: Определите зону более высокой плотности и баланса для профиля. Избегайте открытия игровых позиций в этой области.

5. Экстремумы истощения движения (EXT+ и EXT-) — Фиолетовая и Бирюзовая линии
Что это: Статистические прогнозы расширения объема в хвостах профиля (99%).

⬆️ EXT+ (Фиолетовая — Верхняя линия): Верхний экстремум рынка.

⬇️ EXT- (Бирюзовая — Нижняя линия): Нижний экстремум рынка.

Как использовать: Они указывают на области истощения движения. Это идеальные точки для целей фиксации прибыли или для поиска триггеров разворота.

6. Окно исторического анализа (по умолчанию 72 часа)
Что это: Индикатор автоматически анализирует последние 72 часа рынка для построения макропрофиля актива.

7. Таймер свечей (таймер обратного отсчета)
Что это: Незаметные часы, расположенные на графике, которые показывают минуты и секунды, оставшиеся до закрытия текущей свечи.
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Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
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Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
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Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
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SMC Order Block Delta Validator
Rafael Goncalves De Faria
Индикаторы
Валидатор дельты ордерных блоков SMC — подтверждение потока Устали видеть, как ваши традиционные блоки ордеров пробиваются без какой-либо реакции цены? Большинство индикаторов SMC терпят неудачу, потому что они смотрят только на структуру графика, игнорируя то, что действительно движет рынком: объем и агрессию. Валидатор дельты ордерных блоков SMC — это первый индикатор Smart Money Concepts, который подтверждает каждый блок ордера, анализируя структуру микропотоков внутри исходной свечи. О
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