Delta Volume Profile v3 Institutional Footprint
- Индикаторы
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Rafael Goncalves De FariaОкончил факультет компьютерной инженерии со специализацией в распределенных системах и количественных финансах. Занимаюсь разработкой высокопроизводительных алгоритмов, автоматизацией торговых систем и анализом рыночных данных в реальном времени.
- Версия: 3.0
- Активации: 5
📊 Профиль объема Delta v3 — Институциональный охват с чистым графиком
Профиль объема Delta v3 — это профессиональный индикатор профиля объема, разработанный для трейдеров, использующих анализ ленты ордеров, анализ потока ордеров и концепции «умных денег» (SMC), обеспечивающий максимальную аналитическую точность без загромождения экрана.
В отличие от традиционных профилей, которые закрывают свечи и затрудняют чтение ценового движения, эта версия отображает профиль полностью выровненным по правому краю графика, обеспечивая чистое и элегантное чтение без перекрывающихся прямоугольников на свечах.
🚀 Почему профиль объема Delta v3 превосходит другие?
Анализ реальных тиков: Непосредственно оценивает поток ордеров на уровне тиков, чтобы с хирургической точностью различать агрессию на покупку и продажу.
Ультрачистая правая часть: Профиль закреплен в правой части экрана, что позволяет вам четко видеть текущее ценовое движение.
Визуальный дизайн, предотвращающий утомление: Разработан с использованием калиброванной пастельной цветовой палитры для предотвращения зрительной усталости во время длительных торговых сессий.
Простой интерфейс: Вторичные параметры были оптимизированы внутри системы, поэтому на панели свойств отображается только то, что действительно важно.
🛠️ Объяснение функциональности и элементов графика
1. Точка контроля (POC) — Золотая линия
Что это: Точный ценовой уровень, на котором был накоплен наибольший общий объем торгов за период.
Как использовать: Она выступает в качестве главного ценового «магнита» рынка. Цена стремится вернуться к точке контроля для консолидации или повторного тестирования.
2. Дельта точки контроля (DPOC) — Зеленая или Красная линия
Что это: Ценовой уровень, где наблюдался наибольший дисбаланс агрессии (накопленная дельта).
🟢 Зеленая: Преобладающая агрессия со стороны покупателей.
🔴 Красная: Преобладающая агрессия со стороны продавцов.
Как использовать: Раскрывает истинные намерения основных игроков. В то время как POC показывает, где наблюдалась более высокая активность торгов, DPOC показывает, где институциональные инвесторы действовали более оперативно.
3. Зона 70% стоимости (VAH70 / VAL70) — оранжевые линии и тень
Что это: Зона, где сосредоточено 70% всего объема рынка за период (справедливая цена).
VAH70 (зона высокой стоимости): Верхняя граница линии выше 70%.
VAL70 (зона низкой стоимости): Нижняя граница линии ниже 70%.
Как использовать: За пределами этой зоны цена несбалансирована; внутри нее рынок имеет тенденцию к консолидации.
4. Зона 30% стоимости (VAH30 / VAL30) — красные линии и тень
Что это: Центральное ядро 30% стоимости вокруг POC.
Как использовать: Определите зону более высокой плотности и баланса для профиля. Избегайте открытия игровых позиций в этой области.
5. Экстремумы истощения движения (EXT+ и EXT-) — Фиолетовая и Бирюзовая линии
Что это: Статистические прогнозы расширения объема в хвостах профиля (99%).
⬆️ EXT+ (Фиолетовая — Верхняя линия): Верхний экстремум рынка.
⬇️ EXT- (Бирюзовая — Нижняя линия): Нижний экстремум рынка.
Как использовать: Они указывают на области истощения движения. Это идеальные точки для целей фиксации прибыли или для поиска триггеров разворота.
6. Окно исторического анализа (по умолчанию 72 часа)
Что это: Индикатор автоматически анализирует последние 72 часа рынка для построения макропрофиля актива.
7. Таймер свечей (таймер обратного отсчета)
Что это: Незаметные часы, расположенные на графике, которые показывают минуты и секунды, оставшиеся до закрытия текущей свечи.