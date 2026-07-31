Delta Volume Profile v3 Institutional Footprint

📊 Профиль объема Delta v3 — Институциональный охват с чистым графиком

Профиль объема Delta v3 — это профессиональный индикатор профиля объема, разработанный для трейдеров, использующих анализ ленты ордеров, анализ потока ордеров и концепции «умных денег» (SMC), обеспечивающий максимальную аналитическую точность без загромождения экрана.





В отличие от традиционных профилей, которые закрывают свечи и затрудняют чтение ценового движения, эта версия отображает профиль полностью выровненным по правому краю графика, обеспечивая чистое и элегантное чтение без перекрывающихся прямоугольников на свечах.





🚀 Почему профиль объема Delta v3 превосходит другие?

Анализ реальных тиков: Непосредственно оценивает поток ордеров на уровне тиков, чтобы с хирургической точностью различать агрессию на покупку и продажу.





Ультрачистая правая часть: Профиль закреплен в правой части экрана, что позволяет вам четко видеть текущее ценовое движение.





Визуальный дизайн, предотвращающий утомление: Разработан с использованием калиброванной пастельной цветовой палитры для предотвращения зрительной усталости во время длительных торговых сессий.





Простой интерфейс: Вторичные параметры были оптимизированы внутри системы, поэтому на панели свойств отображается только то, что действительно важно.





🛠️ Объяснение функциональности и элементов графика





1. Точка контроля (POC) — Золотая линия





Что это: Точный ценовой уровень, на котором был накоплен наибольший общий объем торгов за период.





Как использовать: Она выступает в качестве главного ценового «магнита» рынка. Цена стремится вернуться к точке контроля для консолидации или повторного тестирования.





2. Дельта точки контроля (DPOC) — Зеленая или Красная линия





Что это: Ценовой уровень, где наблюдался наибольший дисбаланс агрессии (накопленная дельта).





🟢 Зеленая: Преобладающая агрессия со стороны покупателей.





🔴 Красная: Преобладающая агрессия со стороны продавцов.





Как использовать: Раскрывает истинные намерения основных игроков. В то время как POC показывает, где наблюдалась более высокая активность торгов, DPOC показывает, где институциональные инвесторы действовали более оперативно.





3. Зона 70% стоимости (VAH70 / VAL70) — оранжевые линии и тень

Что это: Зона, где сосредоточено 70% всего объема рынка за период (справедливая цена).





VAH70 (зона высокой стоимости): Верхняя граница линии выше 70%.





VAL70 (зона низкой стоимости): Нижняя граница линии ниже 70%.





Как использовать: За пределами этой зоны цена несбалансирована; внутри нее рынок имеет тенденцию к консолидации.





4. Зона 30% стоимости (VAH30 / VAL30) — красные линии и тень

Что это: Центральное ядро ​​30% стоимости вокруг POC.





Как использовать: Определите зону более высокой плотности и баланса для профиля. Избегайте открытия игровых позиций в этой области.





5. Экстремумы истощения движения (EXT+ и EXT-) — Фиолетовая и Бирюзовая линии

Что это: Статистические прогнозы расширения объема в хвостах профиля (99%).





⬆️ EXT+ (Фиолетовая — Верхняя линия): Верхний экстремум рынка.





⬇️ EXT- (Бирюзовая — Нижняя линия): Нижний экстремум рынка.





Как использовать: Они указывают на области истощения движения. Это идеальные точки для целей фиксации прибыли или для поиска триггеров разворота.





6. Окно исторического анализа (по умолчанию 72 часа)

Что это: Индикатор автоматически анализирует последние 72 часа рынка для построения макропрофиля актива.





7. Таймер свечей (таймер обратного отсчета)

Что это: Незаметные часы, расположенные на графике, которые показывают минуты и секунды, оставшиеся до закрытия текущей свечи.