Fimathe PCM Indicador
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator — это бесплатный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в простом, быстром и наглядном анализе рынка.
Его основная цель — облегчить определение рыночных условий с помощью понятных визуальных сигналов, помогая трейдерам принимать более уверенные торговые решения.
Segue a tradução para o russo:
Лучший результат для XAUUSD:
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Таймфрейм: 5M
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Время сервера MT5: 02:00
Управление рисками:
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1 Take Profit — прекратить торговлю и дождаться следующего дня.
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2 Stop Loss — прекратить торговлю и дождаться следующего дня.
Основные возможности
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Простой и интуитивно понятный интерфейс.
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Легкая установка и настройка.
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Совместимость с любыми финансовыми инструментами, доступными в MetaTrader 5.
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Поддержка работы на различных таймфреймах.
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Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
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Низкое потребление ресурсов платформы.
Бесплатно
Этот индикатор распространяется абсолютно БЕСПЛАТНО для всего сообщества MQL5.
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Отказ от ответственности
Этот индикатор предназначен исключительно для технического анализа и не гарантирует получение прибыли или финансовых результатов. Всегда соблюдайте правила управления рисками и тестируйте любые торговые стратегии перед использованием на реальном счете.
Разработано компанией Trader EA.
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Hora servidor mt5: 2:00
Gerenciamento:
01 Take para de operar, aguarde o proximo dia
02 Loss para de operar, aguarde o proximo dia