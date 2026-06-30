Fimathe PCM Indicador

Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (БЕСПЛАТНО)

Velas Forex FIMATHE PCM Indicator — это бесплатный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в простом, быстром и наглядном анализе рынка.

Его основная цель — облегчить определение рыночных условий с помощью понятных визуальных сигналов, помогая трейдерам принимать более уверенные торговые решения.

Segue a tradução para o russo:

Лучший результат для XAUUSD:

  • Таймфрейм: 5M

  • Время сервера MT5: 02:00

Управление рисками:

  • 1 Take Profit — прекратить торговлю и дождаться следующего дня.

  • 2 Stop Loss — прекратить торговлю и дождаться следующего дня.

Основные возможности

  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.

  • Легкая установка и настройка.

  • Совместимость с любыми финансовыми инструментами, доступными в MetaTrader 5.

  • Поддержка работы на различных таймфреймах.

  • Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

  • Низкое потребление ресурсов платформы.

Бесплатно

Этот индикатор распространяется абсолютно БЕСПЛАТНО для всего сообщества MQL5.

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Отказ от ответственности

Этот индикатор предназначен исключительно для технического анализа и не гарантирует получение прибыли или финансовых результатов. Всегда соблюдайте правила управления рисками и тестируйте любые торговые стратегии перед использованием на реальном счете.

Разработано компанией Trader EA.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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Индикаторы
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Фильтр:
Fábbio Mardem
18
Fábbio Mardem 2026.07.03 06:26 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Cristiano Rodrigo Olegini
645
Ответ разработчика Cristiano Rodrigo Olegini 2026.07.03 13:35
Fala Fabio tudo bem? Segue a risca que funciona, a linha vertical deve estar exatamente na hora 2:00 e deixa o indicador fazer o resto e entra manualmente no rompimento. Melhor resultado xauusd: Timeframe 5M
Hora servidor mt5: 2:00
Gerenciamento:
01 Take para de operar, aguarde o proximo dia
02 Loss para de operar, aguarde o proximo dia
Findolin
2670
Findolin 2026.07.01 09:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Cristiano Rodrigo Olegini
645
Ответ разработчика Cristiano Rodrigo Olegini 2026.07.02 13:05
Thank you very much! I'm glad you found it interesting. I hope the free indicator is useful for your trading. Feel free to share your feedback after you've tried it!
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