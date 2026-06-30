Fimathe PCM Indicador

Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (БЕСПЛАТНО)

Velas Forex FIMATHE PCM Indicator — это бесплатный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в простом, быстром и наглядном анализе рынка.

Его основная цель — облегчить определение рыночных условий с помощью понятных визуальных сигналов, помогая трейдерам принимать более уверенные торговые решения.





Segue a tradução para o russo:

Лучший результат для XAUUSD:

Таймфрейм: 5M

Время сервера MT5: 02:00

Управление рисками:

1 Take Profit — прекратить торговлю и дождаться следующего дня.

2 Stop Loss — прекратить торговлю и дождаться следующего дня.

Основные возможности

Простой и интуитивно понятный интерфейс.

Легкая установка и настройка.

Совместимость с любыми финансовыми инструментами, доступными в MetaTrader 5.

Поддержка работы на различных таймфреймах.

Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Низкое потребление ресурсов платформы.

Бесплатно

Этот индикатор распространяется абсолютно БЕСПЛАТНО для всего сообщества MQL5.

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Отказ от ответственности

Этот индикатор предназначен исключительно для технического анализа и не гарантирует получение прибыли или финансовых результатов. Всегда соблюдайте правила управления рисками и тестируйте любые торговые стратегии перед использованием на реальном счете.

Разработано компанией Trader EA.