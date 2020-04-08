Multi Currency Strength Dashboard Mini
- Индикаторы
- Prime Horizon
- Версия: 1.0
Multi Currency Strength Dashboard Mini (БЕСПЛАТНО) – Индикатор силы валют для MetaTrader 5
Multi Currency Strength Dashboard Mini — это бесплатный индикатор для MetaTrader 5, который в реальном времени показывает относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в виде понятной панели (dashboard).
Цель: за секунды находить сильные и слабые валюты, чтобы проще формировать список наблюдения и выбирать пары по логике сильная против слабой.
Основные возможности (версия Mini)
- Анализ 8 основных валют в одном окне.
- Наглядный dashboard с полосами силы и процентами.
- Автоматическое обновление в реальном времени.
- Работает на любых таймфреймах (расчёт выполняется по выбранному таймфрейму).
- Совместимость с большинством брокеров (поддержка распространённых суффиксов символов).
Как это работает
Индикатор рассчитывает нормализованную силу (от 0 до 100) на основе изменения цены по набору основных Forex-пар, доступных в вашем Market Watch, и отображает результат как визуальный рейтинг.
Быстрый старт (простая схема)
- Добавьте основные Forex-символы в Market Watch (показать все).
- Установите индикатор на любой график.
- Выберите Calculation Timeframe и Calculation Period.
- Отслеживайте самые сильные и самые слабые валюты и выбирайте пары под свою стратегию.
Параметры (Inputs)
- CalculationTimeframe — таймфрейм расчёта (например, H1).
- CalculationPeriod — количество баров для расчёта (например, 24).
- ShowDashboard — показать/скрыть панель.
- PanelX / PanelY — положение панели.
- PanelWidth — ширина панели.
- FontSize и визуальные настройки — читаемость и цвета.
Ограничения бесплатной версии
Версия Mini создана как лёгкий и простой инструмент визуализации силы валют. В ней нет некоторых продвинутых функций, доступных в PRO-версии.
Зачем переходить на PRO-версию
Если вам нужен более продвинутый рабочий процесс (сканирование, фильтрация, подсказки для выбора пар), найдите в Маркете “Multi Currency Strength Dashboard PRO” (на моём профиле продавца). В PRO-версии доступны, например:
- Определение лучших пар для торговли (сильная vs слабая).
- Оповещения и уведомления (в зависимости от настроек).
- Мульти-таймфрейм анализ.
- Визуализация исторических трендов/сигналов (в зависимости от версии).
- Продвинутые настройки сглаживания и кастомизации.
Рынки и совместимость
- Платформа: MetaTrader 5
- Рынок: в основном Forex (мажорные пары). Работает при наличии нужных символов у вашего брокера.
- Таймфреймы: любые (расчёт по выбранному таймфрейму).
Поддержка
Если у вас вопросы (установка, суффиксы символов, отображение панели), напишите мне в личные сообщения MQL5 и приложите скрин Market Watch с точными названиями символов у вашего брокера.
Предупреждение о рисках
Торговля связана с высоким риском потери капитала. Индикатор является инструментом анализа и не является инвестиционной рекомендацией. Перед использованием на реальном счёте протестируйте на демо.