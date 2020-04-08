Multi Currency Strength Dashboard Mini

Multi Currency Strength Dashboard Mini (БЕСПЛАТНО) – Индикатор силы валют для MetaTrader 5

Multi Currency Strength Dashboard Mini — это бесплатный индикатор для MetaTrader 5, который в реальном времени показывает относительную силу 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) в виде понятной панели (dashboard).

Цель: за секунды находить сильные и слабые валюты, чтобы проще формировать список наблюдения и выбирать пары по логике сильная против слабой.

Основные возможности (версия Mini)

  • Анализ 8 основных валют в одном окне.
  • Наглядный dashboard с полосами силы и процентами.
  • Автоматическое обновление в реальном времени.
  • Работает на любых таймфреймах (расчёт выполняется по выбранному таймфрейму).
  • Совместимость с большинством брокеров (поддержка распространённых суффиксов символов).

Как это работает

Индикатор рассчитывает нормализованную силу (от 0 до 100) на основе изменения цены по набору основных Forex-пар, доступных в вашем Market Watch, и отображает результат как визуальный рейтинг.

Быстрый старт (простая схема)

  1. Добавьте основные Forex-символы в Market Watch (показать все).
  2. Установите индикатор на любой график.
  3. Выберите Calculation Timeframe и Calculation Period.
  4. Отслеживайте самые сильные и самые слабые валюты и выбирайте пары под свою стратегию.

Параметры (Inputs)

  • CalculationTimeframe — таймфрейм расчёта (например, H1).
  • CalculationPeriod — количество баров для расчёта (например, 24).
  • ShowDashboard — показать/скрыть панель.
  • PanelX / PanelY — положение панели.
  • PanelWidth — ширина панели.
  • FontSize и визуальные настройки — читаемость и цвета.

Ограничения бесплатной версии

Версия Mini создана как лёгкий и простой инструмент визуализации силы валют. В ней нет некоторых продвинутых функций, доступных в PRO-версии.

Зачем переходить на PRO-версию

Если вам нужен более продвинутый рабочий процесс (сканирование, фильтрация, подсказки для выбора пар), найдите в Маркете “Multi Currency Strength Dashboard PRO” (на моём профиле продавца). В PRO-версии доступны, например:

  • Определение лучших пар для торговли (сильная vs слабая).
  • Оповещения и уведомления (в зависимости от настроек).
  • Мульти-таймфрейм анализ.
  • Визуализация исторических трендов/сигналов (в зависимости от версии).
  • Продвинутые настройки сглаживания и кастомизации.

Рынки и совместимость

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Рынок: в основном Forex (мажорные пары). Работает при наличии нужных символов у вашего брокера.
  • Таймфреймы: любые (расчёт по выбранному таймфрейму).

Поддержка

Если у вас вопросы (установка, суффиксы символов, отображение панели), напишите мне в личные сообщения MQL5 и приложите скрин Market Watch с точными названиями символов у вашего брокера.

Предупреждение о рисках

Торговля связана с высоким риском потери капитала. Индикатор является инструментом анализа и не является инвестиционной рекомендацией. Перед использованием на реальном счёте протестируйте на демо.

