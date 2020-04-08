Trading Report
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versão: 1.2
- Ativações: 5
TRADING REPORT Mini-dashboardpara MetaTrader 5 Trading Report é um indicador visual leve e extremamente funcional que exibe em tempo real as principais informações da sua conta e do seu trading — tudo em um único painel elegante, totalmente arrastável e com design minimalista. Principais recursos
- Atualização a cada tick (posição aberta e P/L em tempo real)
- Informações da posição atual (BUY/SELL + volume + preço de entrada + P/L flutuante com cor verde/vermelho)
- Daily P/L e variação do balance do dia (cor automática: verde = lucro | vermelho = prejuízo | branco = zerado)
- Estatísticas completas: Balance, Equity, Total de trades, Wins/Losses, Winrate (%), Profit Factor, Best trade, Worst trade
- Botão “Report” clicável: clique uma vez para mostrar, clique novamente para esconder completamente o painel (ideal para limpar a tela rapidamente)
- Totalmente arrastável: clique e arraste o botão para reposicionar o relatório em qualquer lugar do gráfico
Vantagens
- Não ocupa espaço fixo: esconda com 1 clique quando não precisar
- Visão instantânea do desempenho do dia e da conta sem abrir o histórico
- Perfeito para traders que operam vários símbolos ao mesmo tempo
- Ideal para gravação de tela, lives, mentorias ou simples controle diário
Como usar
- Cole o indicador em qualquer gráfico
- Clique no botão “Report” para abrir/fechar o painel
- Arraste o botão para mover o relatório para onde quiser