Trading Report
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Trading Report es un indicador visual ligero y extremadamente funcional que muestra en tiempo real la información principal de tu cuenta y trading — todo en un único panel elegante, totalmente arrastrable y de diseño minimalista.
Características principales
- Actualización en cada tick (posición abierta y P/L flotante en tiempo real)
- Detalles de la posición actual (BUY/SELL + volumen + precio de entrada + P/L con color verde/rojo)
- Daily P/L y variación del balance del día (color automático: verde=ganancia | rojo=pérdida | blanco=cero)
- Estadísticas completas: Balance, Equity, Total trades, Wins/Losses, Winrate (%), Profit Factor, Mejor/peor operación
- Botón “Report” clicable: un clic para mostrar, otro clic para ocultar completamente el panel
- Totalmente arrastrable: arrastra el botón para mover el informe donde quieras
Português (Brazilian) Trading Report é um indicador visual leve e extremamente funcional que exibe em tempo real as principais informações da sua conta e do seu trading — tudo em um único painel elegante, totalmente arrastável e com design minimalista.
Principais recursos
- Atualização a cada tick (posição aberta e P/L em tempo real)
- Informações da posição atual (BUY/SELL + volume + preço de entrada + P/L flutuante com cor verde/vermelho)
- Daily P/L e variação do balance do dia (cor automática: verde = lucro | vermelho = prejuízo | branco = zerado)
- Estatísticas completas: Balance, Equity, Total de trades, Wins/Losses, Winrate (%), Profit Factor, Best trade, Worst trade
- Botão “Report” clicável: clique uma vez para mostrar, clique novamente para esconder completamente o painel (ideal para limpar a tela rapidamente)
- Totalmente arrastável: clique e arraste o botão para reposicionar o relatório em qualquer lugar do gráfico