Trading Report
- Göstergeler
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
Trading Report, hesabınızın ve işlemlerinizin temel bilgilerini gerçek zamanlı olarak gösteren hafif ve son derece işlevsel bir görsel göstergedir — hepsi tek bir zarif, tamamen taşınabilir ve minimalist panelde.
Temel özellikler
- Her tick’te güncelleme (açık pozisyon ve floating P/L gerçek zamanlı)
- Mevcut pozisyon detayları (BUY/SELL + lot + giriş fiyatı + floating P/L yeşil/kırmızı renkli)
- Günlük P/L ve gün içi bakiye değişimi (otomatik renk: yeşil=kâr | kırmızı=zarar | beyaz=sıfır)
- Tam istatistik: Balance, Equity, Toplam işlem, Kazanan/Kaybeden, Kazanma oranı (%), Profit Factor, En iyi/En kötü işlem
- Tıklanabilir “Report” butonu: bir kez tıklayın gösterir, tekrar tıklayın tamamen gizler
- Tamamen taşınabilir: butonu sürükleyerek raporu istediğiniz yere yerleştirin