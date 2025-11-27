Trading Report

Trading Report, hesabınızın ve işlemlerinizin temel bilgilerini gerçek zamanlı olarak gösteren hafif ve son derece işlevsel bir görsel göstergedir — hepsi tek bir zarif, tamamen taşınabilir ve minimalist panelde.

Temel özellikler

  • Her tick’te güncelleme (açık pozisyon ve floating P/L gerçek zamanlı)
  • Mevcut pozisyon detayları (BUY/SELL + lot + giriş fiyatı + floating P/L yeşil/kırmızı renkli)
  • Günlük P/L ve gün içi bakiye değişimi (otomatik renk: yeşil=kâr | kırmızı=zarar | beyaz=sıfır)
  • Tam istatistik: Balance, Equity, Toplam işlem, Kazanan/Kaybeden, Kazanma oranı (%), Profit Factor, En iyi/En kötü işlem
  • Tıklanabilir “Report” butonu: bir kez tıklayın gösterir, tekrar tıklayın tamamen gizler
  • Tamamen taşınabilir: butonu sürükleyerek raporu istediğiniz yere yerleştirin

Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Ana Komutlar B – Alış. S – Satış. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Tüm açık pozisyonları kapatır. X – Belirli bir pozisyonu kapatır. Z – Tüm bekleyen emirleri iptal eder. T – Trailing stop. P – Kısmi. K – Breakeven. Kısayol kontrolü gerekirse etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Not: Varsayılan kısayollar büyük harf kullanır. Kullanıcı herhangi bir kısayolu yeniden atarsa, yeni tuş büyük harfle giriş ayarlarında girilmelidir. Risk Yönetimi Seçenekler
MT4 Hotkeys – Emir ve Pozisyon Yönetim Aracı Bu araç, MetaTrader 4 platformunda kullanıcıların klavye kısayolları ile emirleri ve pozisyonları yönetmesine olanak tanır. Emir yürütme, pozisyonların kapatılması, trailing stop ayarları ve risk yönetimi gibi özellikleri özelleştirilebilir ayarlar aracılığıyla destekler. Ana Komutlar “B”: Alış emri verir. “S”: Satış emri verir. “C”: Açık tüm pozisyonları kapatır. “X”: Belirli bir pozisyonu kapatır (konfigürasyona göre en eski veya en yeni). “T”: Tr
Fixed Scale Indicator – MetaTrader 5 için sabit ölçek göstergesi Bu gösterge, MetaTrader 5 grafiklerinde sabit fiyat ölçeğini açıp kapatmanızı sağlar. Fiyatı grafiğin ortasında tutar ve piyasa hareketlerine göre ölçeği otomatik olarak ayarlar. Özellikler Sabit ölçek geçişi: Fiyat eksenine (grafiğin sağ tarafı) üç kez tıklayarak sabit ölçeği açabilir veya kapatabilirsiniz. Fiyat merkezleme: Fiyatı piyasa hareketleri sırasında grafiğin ortasında tutar. Otomatik ölçek ayarı: Fiyat değiştiğinde graf
MetaTrader 5 için Klasik MACD Bu gösterge, Gerald Appel tarafından orijinal olarak tasarlanan klasik Moving Average Convergence Divergence (MACD) 'nin sadık bir uygulamasını sunar ve MetaTrader 5 için özel olarak uyarlanmıştır. Temel bileşenleri olan MACD çizgisi, sinyal çizgisi ve histogram aracılığıyla yatırımcılara piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve potansiyel dönüş noktalarını belirleme gücü verir. MACD çizgisi, iki üstel hareketli ortalama (genellikle 12 dönemli ve 26 dönemli) a
MultiChart Pro – MetaTrader 5 için Grafik Yönetim Aracı Bu Uzman Danışman (EA), MetaTrader 5’te grafiklerin açılmasını ve yapılandırılmasını otomatikleştirir. Belirli zaman dilimleri ve şablonlarla en fazla dört grafik ayarlamayı destekler; çevrimdışı grafikler dahil. Özellikler Grafik Açma: En fazla üç ek grafik (ör. D1, M1, M15) ve bir çevrimdışı grafik (ör. 10 saniye) açar ve mevcut grafiği (ör. M5) yapılandırır. Şablon Uygulama: Her grafiğe kullanıcı tanımlı şablonları uygular ve mevcut olup
Time & Sales Tick Indicator, MetaTrader 5 için geliştirilen bir göstergedir ve gerçek zamanlı tick verilerini gösterir. Fiyat, tick hacmi ve zamanı doğrudan grafikte görüntüler. Özellikler Fiyat, hacim ve zaman bilgilerini içeren tick verilerini grafik üzerindeki bir panelde gösterir. Tick verilerini kullanıcı tarafından belirlenen aralıklara göre gruplandırır, yükselişler yeşil, düşüşler kırmızı renkle gösterilir. Panel, grafiğin istenilen köşesine yerleştirilebilir.
Partial Close Manager – İşlem Hacmi Ayarlama Aracı Bu araç, MetaTrader 5’te açık işlemlerde kısmi kapatma yapmanızı sağlar. Özellikler Kısmi Kapatma: Açık işlemlerin bir kısmını tek işlemle kapatın. Hacim Hesaplama: Kapatılacak hacmi otomatik hesaplar, manuel giriş gerekmez. Çoklu Emir Desteği: Aynı semboldeki tüm açık emirlerde kısmi kapatma uygular. Taşınabilir Tablo: Başlığı tıklayıp basılı tutarak tabloyu grafikte istediğiniz yere taşıyın.
HighLow Fury EA breakout işlem robotu, risk ve sermaye yönetimi ile birlikte. Hesap riski yüzdesine veya sabit lotlara dayalı dinamik lot boyutu Sermayeyi korumak için günlük kazanç/kayıp limitleri Hedef kâr veya zarar sonrası akıllı sermaye azaltma Birden fazla trailing stop seçeneği (Highest/Lowest, önceki mumlar) Özel zaman/gün filtreleri + pozisyon süresi kontrolü XAUUSD (2025) için optimize edilmiş parametrelerle yapılandırılmıştır. Kullanıcılar tüm ayarları stratejilerine göre değiştirebil
MetaTrader 5 için Renkli Hacim Histogramı Bu gösterge, hacmi ayrı bir pencerede histogram olarak gösterir. Çubuklar mum yönüne göre renklendirilir: yeşil yükseliş (kapanış > açılış), kırmızı düşüş (kapanış < açılış) için. Ana Özellikler Hacim kaynağı: Tick hacmi veya gerçek hacim (kullanıcı seçimi). Opsiyonel hareketli ortalama çizgisi eklenebilir. Desteklenen ortalama türleri: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Ortalama periyodu ayarlanabilir. MetaTrader 5’te tüm semboller ve zaman dilimleriyle uyumludur.
Haftanın Günü SMA göstergesi, kullanıcı tarafından seçilen haftanın belirli bir gününün kapanış fiyatlarına dayalı olarak bir hareketli ortalama hesaplar. Basit (SMA), Üstel (EMA), Pürüzsüzleştirilmiş (SMMA) ve Doğrusal Ağırlıklı (LWMA) dahil olmak üzere çeşitli hareketli ortalama türlerini destekler. Dönem, hesaplamaya dahil edilecek seçilen günün kaç örneğini belirler. Bu araç, finansal piyasalarda haftalık desenleri analiz etmek için kullanışlıdır ve tüccarların belirli günlere özgü trendleri
High Low MTF – Çoklu Zaman Dilimi Yüksek ve Düşük Seviyeleri High Low MTF, herhangi bir zaman dilimindeki en yüksek ve en düşük seviyelere dayalı güçlü destek ve direnç bölgelerini görüntülemek için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Daha yüksek veya daha düşük dönemlerden gelen seviyeleri mevcut grafikte doğrudan göstererek kapsamlı bir çoklu zaman dilimi piyasa görünümü sunar. Scalping, gün içi işlem, swing ve iCustom üzerinden kullanılan algoritmik sistemler için uygundur. Göstergede se
Seasonal MT5 Göstergesi Seasonal MT5 göstergesi, günlük zaman dilimi için tasarlanmış olup geçmiş verilere dayalı tekrarlayan fiyat desenlerini belirler. Forex, hisse senedi ve emtia piyasalarında veri odaklı analiz sağlar. Ana Özellikler: Geçmiş günlük verilere göre mevsimsel trend çizgisi oluşturur. Mevsimsel uç noktalar arasında düz çizgi gösterir. Aylık çizgilerle iç-ay döngülerini izler. Güncel günü gösteren dikey çizgi ekler. Verileri ayrı bir pencerede normalize eder. Avantajlar: Günlük z
GSV – Guided Swing Value Levels GSV – Guided Swing Value Levels, piyasada istatistiksel olarak daha yüksek doğrulukla tepki verme eğiliminde olan fiyat bölgelerini bulmak isteyen traderlar için geliştirilmiş özel bir göstergedir. Hesaplaması, Larry Williams’ın “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” adlı kitabında sunduğu, piyasa salınımlarının istatistiksel ortalamasının fiyatın muhtemelen duracağı, düzeltme yapacağı veya tersine döneceği bölgeleri tahmin etmede önemli olduğunu vurgulayan kav
