Trading Report
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Trading Report è un indicatore visivo leggero ed estremamente funzionale che mostra in tempo reale le principali informazioni del tuo conto e del trading — tutto in un unico pannello elegante, completamente trascinabile e dal design minimalista.
Caratteristiche principali
- Aggiornamento ad ogni tick (posizione aperta e P/L in tempo reale)
- Dettagli posizione attuale (BUY/SELL + volume + prezzo di ingresso + P/L con colore verde/rosso)
- Daily P/L e variazione balance giornaliero (colore automatico: verde=profitto | rosso=perdita | bianco=zero)
- Statistiche complete: Balance, Equity, Trades totali, Wins/Losses, Winrate (%), Profit Factor, Best/Worst trade
- Pulsante “Report” cliccabile: un clic per mostrare, un altro per nascondere completamente il pannello
- Completamente trascinabile: trascina il pulsante per spostare il report dove preferisci