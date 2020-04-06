Set TP and SL by Price MT5

✅ Устанавливайте TP и SL по Цене – Автоматический модификатор ордеров для MT5

🎯 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL по цене сделки

⚙️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или Magic Number

Этот советник позволяет задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по ценовым значениям (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов, без пипсов. Только точное и чистое управление сделками для всех ордеров или по выбранному символу или Magic Number.

🔧 Основные функции:

🧮 Мгновенное изменение TP и SL по цене

📍 Применение ко всем ордерам, текущему символу или по Magic Number

♻️ Используйте 0, чтобы удалить TP или SL

⚡ Полностью автоматическая работа после подключения к графику

🧩 Совместим со всеми торговыми инструментами

✅ Идеально подходит для:

📌 Трейдеров, которым нужно быстро управлять TP/SL

🤖 Пользователей EA, желающих изменить стандартную логику выхода

🔁 Управляющих несколькими ордерами и сложными позициями

💬 Вопросы или предложения?

Оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи.

Ваши отзывы помогают улучшать советник!

Keywords: установить TP SL по цене, MT5 TP SL менеджер, авто SL TP MT5, изменить SL TP MT5, менеджер ордеров EA, советник SL TP, установить take profit по цене, установить stop loss по цене, применить TP SL MT5, MT5 утилита EA, SL TP override, модификатор ордеров MT5, управление открытыми сделками EA