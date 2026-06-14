GoldSpire MT5

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GoldSpire MT5 — это профессиональный Grid и Basket Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для торговли XAUUSD / Gold. EA сочетает контролируемое grid-управление, адаптивные рыночные фильтры и встроенные защитные функции для структурированного и риск-ориентированного управления торговыми циклами.

GoldSpire MT5 не является простым grid-роботом, который постоянно открывает позиции. EA анализирует текущее рыночное окружение и адаптирует свое поведение к разным рыночным режимам. В более спокойных фазах рынка он может выборочно запускать новые baskets, а в неясных, волатильных или более рискованных условиях дополнительные фильтры могут ограничивать торговую активность.

Особое внимание уделяется контролю grid-системы. Перед открытием новых grid-уровней GoldSpire MT5 проверяет несколько условий, включая структуру рынка, встречное движение, spread, волатильность и риск. Это помогает избежать неконтролируемого набора позиций в сложных рыночных фазах.

Рекомендуемое использование

Символ: XAUUSD / Gold
Таймфрейм: гибкий
Минимальный депозит: 500 USD
Рекомендуемый депозит: от 2,000 USD
Рекомендуемое кредитное плечо: предпочтительно 1:500
Тип счета: рекомендуется hedging-счет
Брокер: рекомендуется низкий spread и стабильное исполнение
VPS: рекомендуется для стабильной работы 24/5

Основные функции

Grid и Basket System: контролируемое управление несколькими позициями в рамках одного торгового цикла
Адаптация к рынку: реагирует на разные рыночные режимы
Grid Control: дополнительные фильтры перед открытием новых grid-уровней
Risk Filters: защита от неблагоприятных рыночных фаз и сильных встречных движений
Spread Protection: блокирует новые входы при плохих условиях исполнения
News Filter: снижает торговую активность вокруг важных экономических новостей
Drawdown Protection: дневные и максимальные защитные функции
Prop-Firm Mode: дополнительный контроль для счетов со строгими риск-правилами
Lot Management: фиксированный lot или автоматический расчет lot
Premium Dashboard: современный обзор прямо на графике
Emergency Function: быстрое закрытие всех сделок, управляемых EA

Важное предупреждение о рисках

GoldSpire MT5 не гарантирует прибыль. Grid и basket системы могут открывать несколько позиций одновременно и связаны с риском. Результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий, исполнения брокера, spread, кредитного плеча, размера счета и пользовательских настроек.

Отзывы 6
PierG
290
PierG 2026.06.23 16:43 
 

I've been using it for about 3 weeks (including the trial period offered by the developer) and I appreciate the quality of the inputs and the infrequency of recovery operations (see the comments section). Congratulations on an excellent product (the only thing missing is the addition of a trailing SL, which the developer is already working on)!

Dani12555
554
Dani12555 2026.06.19 12:39 
 

I started with GoldSpire last week in testing phase and it worked reliable and selective. Still early to say how the ea is working on longterm but so far a good portfolio extension I would say. I would recommend it now.

Lukas Haufe
365
Lukas Haufe 2026.06.18 14:40 
 

Very good EA from a new coming developer. Fast execution and rarely any grid steps and if then very controlled. This EA does not open with fix grid steps it open with a dynamic step behavior. So far so good.

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5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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SergiM
789
SergiM 2026.07.22 09:03 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Gaith Mouzeik
462
Ответ разработчика Mohamed Gaith Mouzeik 2026.07.22 13:51
Thank you for your trust and feedback! I’m glad Goldspire has performed safely and reliably for you.
blarxfj
308
blarxfj 2026.06.23 19:23 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Gaith Mouzeik
462
Ответ разработчика Mohamed Gaith Mouzeik 2026.06.23 19:59
Thank you for your feedback and recommendation. I’m glad GoldSpire is performing well for you so far. Much appreciated!
PierG
290
PierG 2026.06.23 16:43 
 

I've been using it for about 3 weeks (including the trial period offered by the developer) and I appreciate the quality of the inputs and the infrequency of recovery operations (see the comments section). Congratulations on an excellent product (the only thing missing is the addition of a trailing SL, which the developer is already working on)!

Mohamed Gaith Mouzeik
462
Ответ разработчика Mohamed Gaith Mouzeik 2026.06.23 16:55
Thank you for your review. I sincerely appreciate your support and trust in GoldSpire MT5.
Dani12555
554
Dani12555 2026.06.19 12:39 
 

I started with GoldSpire last week in testing phase and it worked reliable and selective. Still early to say how the ea is working on longterm but so far a good portfolio extension I would say. I would recommend it now.

Mohamed Gaith Mouzeik
462
Ответ разработчика Mohamed Gaith Mouzeik 2026.06.19 13:08
Thank you for your review. I sincerely appreciate your support and trust in GoldSpire MT5.
Lukas Haufe
365
Lukas Haufe 2026.06.18 14:40 
 

Very good EA from a new coming developer. Fast execution and rarely any grid steps and if then very controlled. This EA does not open with fix grid steps it open with a dynamic step behavior. So far so good.

Mohamed Gaith Mouzeik
462
Ответ разработчика Mohamed Gaith Mouzeik 2026.06.18 15:58
Thank you for your review. I sincerely appreciate your support and trust in GoldSpire MT5.
Frederick William Gonnetan
347
Frederick William Gonnetan 2026.06.17 19:48 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Gaith Mouzeik
462
Ответ разработчика Mohamed Gaith Mouzeik 2026.06.18 15:58
Thank you for your review. I sincerely appreciate your support and trust in GoldSpire MT5.
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