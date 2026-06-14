GoldSpire MT5 — это профессиональный Grid и Basket Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для торговли XAUUSD / Gold. EA сочетает контролируемое grid-управление, адаптивные рыночные фильтры и встроенные защитные функции для структурированного и риск-ориентированного управления торговыми циклами.

GoldSpire MT5 не является простым grid-роботом, который постоянно открывает позиции. EA анализирует текущее рыночное окружение и адаптирует свое поведение к разным рыночным режимам. В более спокойных фазах рынка он может выборочно запускать новые baskets, а в неясных, волатильных или более рискованных условиях дополнительные фильтры могут ограничивать торговую активность.

Особое внимание уделяется контролю grid-системы. Перед открытием новых grid-уровней GoldSpire MT5 проверяет несколько условий, включая структуру рынка, встречное движение, spread, волатильность и риск. Это помогает избежать неконтролируемого набора позиций в сложных рыночных фазах.

Рекомендуемое использование

Символ: XAUUSD / Gold

Таймфрейм: гибкий

Минимальный депозит: 500 USD

Рекомендуемый депозит: от 2,000 USD

Рекомендуемое кредитное плечо: предпочтительно 1:500

Тип счета: рекомендуется hedging-счет

Брокер: рекомендуется низкий spread и стабильное исполнение

VPS: рекомендуется для стабильной работы 24/5

Основные функции

Grid и Basket System: контролируемое управление несколькими позициями в рамках одного торгового цикла

Адаптация к рынку: реагирует на разные рыночные режимы

Grid Control: дополнительные фильтры перед открытием новых grid-уровней

Risk Filters: защита от неблагоприятных рыночных фаз и сильных встречных движений

Spread Protection: блокирует новые входы при плохих условиях исполнения

News Filter: снижает торговую активность вокруг важных экономических новостей

Drawdown Protection: дневные и максимальные защитные функции

Prop-Firm Mode: дополнительный контроль для счетов со строгими риск-правилами

Lot Management: фиксированный lot или автоматический расчет lot

Premium Dashboard: современный обзор прямо на графике

Emergency Function: быстрое закрытие всех сделок, управляемых EA

Важное предупреждение о рисках

GoldSpire MT5 не гарантирует прибыль. Grid и basket системы могут открывать несколько позиций одновременно и связаны с риском. Результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий, исполнения брокера, spread, кредитного плеча, размера счета и пользовательских настроек.