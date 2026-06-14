GoldSpire MT5
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- Версия: 1.31
- Обновлено: 15 июля 2026
- Активации: 10
GoldSpire MT5 — это профессиональный Grid и Basket Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для торговли XAUUSD / Gold. EA сочетает контролируемое grid-управление, адаптивные рыночные фильтры и встроенные защитные функции для структурированного и риск-ориентированного управления торговыми циклами.
GoldSpire MT5 не является простым grid-роботом, который постоянно открывает позиции. EA анализирует текущее рыночное окружение и адаптирует свое поведение к разным рыночным режимам. В более спокойных фазах рынка он может выборочно запускать новые baskets, а в неясных, волатильных или более рискованных условиях дополнительные фильтры могут ограничивать торговую активность.
Особое внимание уделяется контролю grid-системы. Перед открытием новых grid-уровней GoldSpire MT5 проверяет несколько условий, включая структуру рынка, встречное движение, spread, волатильность и риск. Это помогает избежать неконтролируемого набора позиций в сложных рыночных фазах.
Рекомендуемое использование
Символ: XAUUSD / Gold
Таймфрейм: гибкий
Минимальный депозит: 500 USD
Рекомендуемый депозит: от 2,000 USD
Рекомендуемое кредитное плечо: предпочтительно 1:500
Тип счета: рекомендуется hedging-счет
Брокер: рекомендуется низкий spread и стабильное исполнение
VPS: рекомендуется для стабильной работы 24/5
Основные функции
Grid и Basket System: контролируемое управление несколькими позициями в рамках одного торгового цикла
Адаптация к рынку: реагирует на разные рыночные режимы
Grid Control: дополнительные фильтры перед открытием новых grid-уровней
Risk Filters: защита от неблагоприятных рыночных фаз и сильных встречных движений
Spread Protection: блокирует новые входы при плохих условиях исполнения
News Filter: снижает торговую активность вокруг важных экономических новостей
Drawdown Protection: дневные и максимальные защитные функции
Prop-Firm Mode: дополнительный контроль для счетов со строгими риск-правилами
Lot Management: фиксированный lot или автоматический расчет lot
Premium Dashboard: современный обзор прямо на графике
Emergency Function: быстрое закрытие всех сделок, управляемых EA
Важное предупреждение о рисках
GoldSpire MT5 не гарантирует прибыль. Grid и basket системы могут открывать несколько позиций одновременно и связаны с риском. Результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий, исполнения брокера, spread, кредитного плеча, размера счета и пользовательских настроек.
I've been using it for about 3 weeks (including the trial period offered by the developer) and I appreciate the quality of the inputs and the infrequency of recovery operations (see the comments section). Congratulations on an excellent product (the only thing missing is the addition of a trailing SL, which the developer is already working on)!