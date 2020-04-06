Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5

✅ Устанавливайте TP и SL в Пунктах, Пипсах или Деньгах – Полностью автоматический менеджер TP/SL для MT5

📌 Этот простой, но мощный советник автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss для ваших открытых сделок, используя один из трёх вариантов на выбор: пункты, пипсы или точную денежную сумму.

⚙️ Основные функции:

• 🎯 Автоматически устанавливает TP и SL сразу после открытия сделки

• 📐 Выбирайте между Пунктами, Пипсами или Денежным значением для максимальной гибкости

• 🧠 Интеллектуальная логика: если TP или SL уже достигнут, сделка закрывается немедленно

• 🎛️ Применяйте настройки ко всем сделкам, только к текущему символу или фильтруйте по Magic Number

• 🧩 Совместим со всеми инструментами, таймфреймами и брокерами

• ⚡ Принцип «подключил и работай» – не требует сложной настройки

• 👁️ Чистый и удобный интерфейс

Этот советник идеально подходит трейдерам, которые хотят быстро и надёжно установить защитные уровни без ручных действий. Подходит для скальпинга, свинг-трейдинга и автоматических стратегий.

🗨️ Ваши предложения и отзывы всегда приветствуются!

Keywords: тейк профит, стоп лосс, установка TP SL MT5, SL в пипсах, TP в деньгах, EA для SL TP, менеджер ордеров MT5, автоматический стоп лосс, авто TP, управление рисками форекс, торговля по пипсам, SL в деньгах, умные выходы, инструмент MetaTrader 5, EA по магическому номеру