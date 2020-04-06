Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
- Эксперты
- Antonio Franco
- Версия: 1.0
- Активации: 5
✅ Устанавливайте TP и SL в Пунктах, Пипсах или Деньгах – Полностью автоматический менеджер TP/SL для MT5
📌 Этот простой, но мощный советник автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss для ваших открытых сделок, используя один из трёх вариантов на выбор: пункты, пипсы или точную денежную сумму.
⚙️ Основные функции:
• 🎯 Автоматически устанавливает TP и SL сразу после открытия сделки
• 📐 Выбирайте между Пунктами, Пипсами или Денежным значением для максимальной гибкости
• 🧠 Интеллектуальная логика: если TP или SL уже достигнут, сделка закрывается немедленно
• 🎛️ Применяйте настройки ко всем сделкам, только к текущему символу или фильтруйте по Magic Number
• 🧩 Совместим со всеми инструментами, таймфреймами и брокерами
• ⚡ Принцип «подключил и работай» – не требует сложной настройки
• 👁️ Чистый и удобный интерфейс
Этот советник идеально подходит трейдерам, которые хотят быстро и надёжно установить защитные уровни без ручных действий. Подходит для скальпинга, свинг-трейдинга и автоматических стратегий.
🗨️ Ваши предложения и отзывы всегда приветствуются!
