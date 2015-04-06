PropFirm Guardian for MT4

Prop-Firm Guardian это защитный советник, который отслеживает капитал на каждом тике и принудительно закрывает все позиции в момент достижения дневного или общего лимита просадки. Новые сделки автоматически блокируются до следующей полуночи брокера, чтобы ваш челлендж FTMO, MyForexFunds, FundedNext, The5ers или любая другая проп-фирма оставался живым, даже если основная стратегия повела себя плохо.

Одна копия Guardian защищает весь счёт, на всех символах и со всеми Magic Number.



