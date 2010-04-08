Set TP and SL by Price MT5

✅ 가격으로 TP 및 SL 설정 – MT5 자동 주문 수정기

🎯 모든 거래에 대해 정확한 TP 및 SL 가격 수준 자동 설정

⚙️ 모든 통화쌍 및 EA와 호환, 심볼 또는 매직넘버로 필터링 가능

이 EA는 직접 가격 값(예: EURUSD의 1.12345)을 사용하여 거래의 정확한 테이크프로핏(TP)과 스톱로스(SL) 수준을 정의하고 적용합니다. 포인트나 핍 없음. 모든 주문 또는 선택된 심볼/매직넘버에 대해 깔끔하고 정확한 거래 관리가 가능합니다.

🔧 주요 기능:

🧮 정확한 가격으로 TP 및 SL 즉시 수정

📍 모든 주문, 현재 심볼 또는 특정 매직넘버에 적용

♻️ 0을 입력하여 거래의 TP 또는 SL 제거

⚡ 차트에 연결되면 완전 자동 작동

🧩 모든 거래 자산과 호환

✅ 적합 대상:

📌 빠른 TP/SL 제어를 원하는 수동 트레이더

🤖 기본 종료 로직을 재정의해야 하는 EA 사용자

🔁 복잡한 포지션을 관리하는 다중 주문 트레이더

💬 질문이나 제안이 있으신가요?

질문이나 요청이 있으면 댓글로 남겨주세요.

여러분의 피드백은 향후 업데이트에 반영됩니다.

