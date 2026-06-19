News Filter Multi Source for MT5

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News Filter Multi-Source
🛡️ Пауза в торговле вокруг важных новостей, из нескольких источников

Большинство новостных фильтров зависят от одного источника. Когда он меняет формат или отключается, фильтр молча перестаёт защищать счёт, часто именно в день важной публикации. Создан под строгие новостные правила FTMO, The Funded Trader, MyFundedFX и FundedNext.

News Filter Multi-Source читает более одного независимого источника одновременно, объединяет их и удаляет дубликаты, поэтому фильтр продолжает работать, когда один источник недоступен. Он ставит на паузу новые ордера за заданное число минут до события и столько же после, только для валют, которые влияют на ваш график.


⚙️ Совместим с MetaTrader 4 и MetaTrader 5; они продаются как отдельные продукты на Маркете, поэтому выбирайте версию для своей платформы. Любой символ и любой таймфрейм.

На MetaTrader 5 он сразу объединяет встроенный экономический календарь с лентой ForexFactory, без аккаунта и без API-ключа. На MetaTrader 4 он использует ленту ForexFactory и принимает любой дополнительный JSON-календарь. Текущее состояние публикуется в GlobalVariable, которую любой другой советник читает одной строкой MQL, плюс опциональные флаги по каждой валюте.

🔧 Ключевые возможности

  • 🛡️ Несколько источников: встроенный календарь MetaTrader 5 и ForexFactory, объединённые без дубликатов.

  • ♻️ Автоматический резерв: если один источник недоступен, остальные продолжают работу.

  • 💱 Учёт валют: пауза только для пар, чья валюта затронута событием.

  • ⏱️ Настраиваемое окно: пауза за N минут до события и N минут после.

  • 🎚️ Фильтр по важности: высокая по умолчанию, средняя опционально.

  • 🛑 По умолчанию пассивный, с опциями закрытия позиций и отмены отложенных ордеров.

  • 📊 Панель на графике: статус, ближайшее событие, обратный отсчёт и активные источники.

  • 🔗 Флаг для других советников через GlobalVariable, плюс флаги по валютам.

  • 🌍 Автоматический учёт UTC и времени брокера, с европейским и американским DST.

✅ Идеально подходит

  • 📈 Трейдеры с советниками, которые должны стоять в стороне на новостях.

  • 🏛️ Счета проп-фирм со строгими правилами по торговле на новостях.

  • 🧠 Управляющие портфелем, которым нужен один новостной шлюз для нескольких советников.

  • 🛡️ Все, кого подвёл единственный новостной источник, тихо переставший работать.

📘 Полное руководство пользователя: Скачать PDF

Ключевые слова: news filter, economic calendar, high impact news, forex news filter, news EA, ForexFactory, multi source, news pause, prop firm, MetaTrader news filter, economic news, MT4 MT5


Отзывы 1
Abdulhakim Ali Mazar Al Zadjali
127
Abdulhakim Ali Mazar Al Zadjali 2026.07.31 05:15 
 

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Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
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TICK STACK LTD
5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Antonio Franco
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Draw Lines MT5
Antonio Franco
Индикаторы
Легко рисуйте уровни входа, тейк-профита и стоп-лосса на графике, чтобы анализировать и отслеживать торговые сигналы. Основные функции Простое введение значений входа, TP1, TP2, TP3 и SL Необязательная вертикальная линия для указания времени сигнала Пользовательские метки и цвета для каждой линии Визуальная оценка точности и соотношения риск/прибыль сигнала Работает с любыми инструментами и таймфреймами Без перерисовки и задержек, стабильное и понятное отображение Примеры использования В
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Set TP and SL by Price GBPUSD for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Установка TP & SL по цене – Автоматический модификатор ордеров для MT4 Автоматически устанавливайте точные уровни TP и SL по цене на любой сделке Установка TP & SL по цене  LITE/GBPUSD — это бесплатная ограниченная версия Set TP & SL by Price , предназначенная для управления уровнями Take Profit и Stop Loss по цене , а не в пипсах или пунктах. Эта бесплатная версия работает исключительно на GBPUSD и даёт вам полный функционал без затрат. ️ Работает со всеми валютными парами и советниками,
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Show secured
Antonio Franco
Индикаторы
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Draw Lines
Antonio Franco
Индикаторы
Легко рисуйте уровни входа, тейк-профита и стоп-лосса на графике, чтобы анализировать и отслеживать торговые сигналы. Основные функции Простое введение значений входа, TP1, TP2, TP3 и SL Необязательная вертикальная линия для указания времени сигнала Пользовательские метки и цвета для каждой линии Визуальная оценка точности и соотношения риск/прибыль сигнала Работает с любыми инструментами и таймфреймами Без перерисовки и задержек, стабильное и понятное отображение Примеры использования В
FREE
Clock Trades EURUSD
Antonio Franco
Эксперты
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FREE
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Эксперты
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Эксперты
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Эксперты
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Фильтр:
Abdulhakim Ali Mazar Al Zadjali
127
Abdulhakim Ali Mazar Al Zadjali 2026.07.31 05:15 
 

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Antonio Franco
3171
Ответ разработчика Antonio Franco 2026.08.07 13:14
Thank you very much for your review! It helps a lot.
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