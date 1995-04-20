Show secured

🔒 Secured Profits – Мгновенно узнайте свою реально зафиксированную прибыль

Знаете ли вы, сколько прибыли вы действительно защищаете в каждой сделке?
Secured Profits — это умный и мощный индикатор для MT4, который отображает в реальном времени точную денежную сумму прибыли, фактически защищенной вашими стоп-лоссами, на основе ваших открытых сделок.

В отличие от других инструментов, Secured Profits не просто суммирует "видимую" плавающую прибыль или прибыль, защищенную стопами. Он идет дальше, рассчитывая, что действительно защищено, сравнивая все открытые позиции. Например, если одна сделка имеет зафиксированную прибыль в $10, но другие находятся под угрозой с убытком по стоп-лоссу в -$5, то только $5 действительно защищены, и именно эту сумму вы увидите на экране.

🧠 Ключевые особенности:

  • 💰 Показывает вашу действительно зафиксированную прибыль, учитывая текущие значения стоп-лоссов по всем открытым сделкам

  • 📉 Исключает ложное ощущение безопасности, показывая только то, что действительно защищено после учета позиций, которые все еще несут риск

  • 📍 Отображает чистую и настраиваемую метку на графике в нижнем левом углу по умолчанию, с возможностью настройки положения и стиля пользователем

  • 🔍 Гибкая фильтрация, с тремя режимами работы:

    • Все сделки (по умолчанию), включает все символы и магические номера

    • Только текущий символ, ограничивает отображение сделками по символу текущего графика

    • Определенный магический номер, фильтрует сделки по одному или нескольким заданным пользователем магическим номерам

  • ⚡ Прост в использовании, просто прикрепите индикатор, и он начнет работать немедленно

  • 🔁 Совместим со всеми торговыми инструментами и таймфреймами

  • 🧩 Полезен как для ручных трейдеров, так и для стратегий на основе советников с динамической логикой стоп-лоссов

🔍 Как это работает:

  • Оценивает каждую открытую сделку в соответствии с выбранным режимом фильтрации (все, символ, магический номер)

  • Рассчитывает, сколько защищено стоп-лоссом, только если стоп-лосс находится в зоне прибыли

  • Вычитает риск по стоп-лоссу из сделок, которые еще не защищены

  • Отображает итоговую чистую зафиксированную прибыль в обновляемой в реальном времени метке

  • Метка появляется в нижнем левом углу по умолчанию, но вы можете свободно переместить ее в любое место на графике

🎯 Кому это подходит:

  • Трейдерам, использующим трейлинг-стопы, стратегии безубыточности или многоордерные системы

  • Пользователям советников, управляющим десятками сделок по различным символам или стратегиям

  • Всем, кто хочет точную, реальную видимость зафиксированной прибыли, а не вводящую в заблуждение плавающую прибыль

Уберите догадки из управления сделками,
увидьте, что действительно защищено, и принимайте более разумные решения о выходе.

➡️ Добавьте Secured Profits в свой торговый арсенал уже сегодня!


Ключевые слова: secured profits, стоп-лосс, трейлинг-стоп, трейлинг SL, lock profit, защита прибыли, управление рисками, автоматическая торговля, экспертный советник, индикатор прибыли, MT4

