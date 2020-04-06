Set TP and SL by Price MT5
- Experts
- Antonio Franco
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
✅ Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5
🎯 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação
⚙️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico
Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas por gráfico ou Magic Number.
🔧 Características principais:
🧮 Modifique instantaneamente TP e SL por preço exacto
📍 Aplique a todas as ordens, ao símbolo actual ou a números mágicos específicos
♻️ Use zero para remover o TP ou SL das operações
⚡ Totalmente automático assim que ligado a qualquer gráfico
🧩 Compatível com todos os instrumentos de negociação
✅ Ideal para:
📌 Traders manuais que desejam controlo rápido de TP/SL
🤖 Utilizadores de EAs que precisam substituir a lógica de saída padrão
🔁 Gestores com múltiplas ordens ou posições complexas
💬 Questões ou ideias de funcionalidades?
Deixe um comentário se tiver dúvidas ou sugestões.
O seu feedback ajuda a moldar futuras actualizações.
