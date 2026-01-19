Hidden TP and SL Manager for MT4

Hidden TP и SL Manager – Продвинутое невидимое управление сделками

Hidden TP и SL Manager – это мощный и инновационный советник, разработанный для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивно понятным способом.

В отличие от традиционных решений, требующих постоянного ручного ввода номеров ордеров в настройках советника, эта переработанная версия предлагает полностью интерактивную работу на основе графика.

Каждый открытый или отложенный ордер управляется непосредственно с графика, что делает контроль над сделками быстрее, безопаснее и интуитивнее.

Интерактивное управление ордерами через линии графика

Для каждой открытой позиции советник автоматически рисует линию по цене открытия.

При нажатии на эту линию открывается настраиваемая панель управления, позволяющая мгновенно контролировать этот конкретный ордер.

Больше не нужно переключать настройки или перезагружать советника.

Всё делается визуально и для каждого ордера отдельно.

Гибкие режимы определения TP и SL

С панели управления вы можете определять Take Profit и Stop Loss, используя несколько методов расчёта:

Пипсы

Пункты

Деньги (валюта счёта)

Абсолютная цена (например, 1.12345)

Поддерживаются как видимые, так и невидимые TP/SL, и их можно включать или отключать независимо для каждого ордера.

Опциональные визуальные линии для невидимых уровней

Хотя TP и SL могут оставаться полностью скрытыми от брокера, советник может дополнительно отображать линии на графике, показывающие невидимые уровни TP и SL, что даёт трейдеру полное понимание того, где установлены эти уровни.

Эти линии предназначены только для визуальной справки и не раскрывают уровни брокеру.

Полная поддержка отложенных ордеров

Hidden TP и SL Manager работает не только с рыночными ордерами, но и с отложенными ордерами.

Вы можете определить невидимые TP и SL до того, как отложенный ордер будет активирован.

После активации ордер автоматически унаследует предварительно заданные скрытые уровни TP и SL без каких-либо дополнительных действий.

Настраиваемая панель управления

Панель управления ордерами полностью настраиваема:

Пользовательские цвета

Опциональный звуковой отклик при нажатии кнопок

Звуки можно полностью отключить, если они не нужны

Расположение панели может быть:

Фиксированным на графике, или

Динамическим, появляясь именно там, где пользователь нажимает на линию цены открытия

Разработано для точности, безопасности и скорости

Этот советник идеально подходит для трейдеров, которые:

Хотят защитить свои стратегии от видимости со стороны брокера

Нуждаются в быстром управлении сделками для каждого тикета

Предпочитают чистый, визуальный и интуитивно понятный рабочий процесс

Используют как рыночные, так и отложенные ордера

Требуют гибких методов расчёта TP/SL

Hidden TP и SL Manager – это полный редизайн и эволюция предыдущих концепций невидимых TP/SL, предлагающий профессиональный контроль над сделками прямо с графика.

