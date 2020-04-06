Set TP and SL by Price

✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL на любую сделку

⚙️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или magic number

Этот советник позволяет вам задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), используя ценовые значения (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов или пипсов — только точное управление ордерами по цене, для всех ордеров или отфильтрованных по графику или magic number.

🔧 Основные функции:

🧮 Мгновенное изменение TP и SL по точной цене

📍 Применение ко всем ордерам, текущему символу или конкретным magic numbers

♻️ Используйте ноль, чтобы удалить TP или SL

⚡ Полностью автоматизировано после добавления на график

🧩 Подходит для всех торговых инструментов

✅ Идеально подходит для:

📌 Ручных трейдеров, которым нужен быстрый контроль TP/SL

🤖 Пользователей советников, желающих изменить логику выхода

🔁 Менеджеров с множеством ордеров

💬 Вопросы или предложения?

Оставьте комментарий, если есть вопросы или пожелания.

Ваши отзывы помогают развивать продукт!

