Set TP and SL by Price

Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL на любую сделку
⚙️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или magic number

Этот советник позволяет вам задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), используя ценовые значения (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов или пипсов — только точное управление ордерами по цене, для всех ордеров или отфильтрованных по графику или magic number.

🔧 Основные функции:

  • 🧮 Мгновенное изменение TP и SL по точной цене

  • 📍 Применение ко всем ордерам, текущему символу или конкретным magic numbers

  • ♻️ Используйте ноль, чтобы удалить TP или SL

  • ⚡ Полностью автоматизировано после добавления на график

  • 🧩 Подходит для всех торговых инструментов

✅ Идеально подходит для:

  • 📌 Ручных трейдеров, которым нужен быстрый контроль TP/SL

  • 🤖 Пользователей советников, желающих изменить логику выхода

  • 🔁 Менеджеров с множеством ордеров

💬 Вопросы или предложения?

Оставьте комментарий, если есть вопросы или пожелания.
Ваши отзывы помогают развивать продукт!

Keywords: установить TP SL по цене, менеджер TP SL MT4, автоматический SL TP, модификация ордера MT4, EA TP SL, торговый помощник MT4, задать TP SL точно, управление сделками MT4


