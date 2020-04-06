Set TP and SL by Price
- Эксперты
- Antonio Franco
- Версия: 2.1
- Обновлено: 2 июня 2025
- Активации: 5
✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4
🎯 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL на любую сделку
⚙️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или magic number
Этот советник позволяет вам задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), используя ценовые значения (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов или пипсов — только точное управление ордерами по цене, для всех ордеров или отфильтрованных по графику или magic number.
🔧 Основные функции:
-
🧮 Мгновенное изменение TP и SL по точной цене
-
📍 Применение ко всем ордерам, текущему символу или конкретным magic numbers
-
♻️ Используйте ноль, чтобы удалить TP или SL
-
⚡ Полностью автоматизировано после добавления на график
-
🧩 Подходит для всех торговых инструментов
✅ Идеально подходит для:
-
📌 Ручных трейдеров, которым нужен быстрый контроль TP/SL
-
🤖 Пользователей советников, желающих изменить логику выхода
-
🔁 Менеджеров с множеством ордеров
💬 Вопросы или предложения?
Оставьте комментарий, если есть вопросы или пожелания.
Ваши отзывы помогают развивать продукт!
Keywords: установить TP SL по цене, менеджер TP SL MT4, автоматический SL TP, модификация ордера MT4, EA TP SL, торговый помощник MT4, задать TP SL точно, управление сделками MT4