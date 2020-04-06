Clock Trades

🕒 Clock Trades – Торговля по расписанию!

Clock Trades — это умный и надёжный советник, который позволяет автоматизировать торговлю по времени.
Установите точное время открытия Buy или Sell ордеров, настройте параметры, и советник выполнит всё с точностью и контролем.

✅ Торговля по времени сервера или локальному времени
✅ Работает с любым символом или пользовательским списком
✅ Полный контроль над исключениями для Buy и Sell
✅ TP/SL в пунктах, поинтах или деньгах
✅ Автоматическая повторная попытка при Common Errors (например, при торговле близко к открытию рынка или из-за проблем с сетью)
✅ Настраиваемые оповещения и уведомления

Идеально подходит для трейдеров, использующих временные стратегии или нуждающихся в точном исполнении без ручного вмешательства.

Настройте время. Определите правила. Clock Trades исполнит всё идеально.

Идеально подходит для:
Стратегий, основанных на времени | Точного исполнения сделок | Автоматизированных торговых систем | Трейдеров Forex, использующих MT4 | Оптимизации советников

Ключевые слова:
Clock Trades, торговля по времени, торговый график, автоматическая торговля, торговый робот, EA, Expert Advisor, forex, MT4, MetaTrader 4, автоматизация торговли, торговый таймер, отложенные ордера, forex robot, торговая система, точная торговля, автоматическая стратегия, инструменты трейдера.


