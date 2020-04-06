✅ 価格でTPとSLを設定 – MT5用自動オーダーモディファイア

🎯 すべての取引で正確なTPおよびSL価格を自動設定

⚙️ すべての通貨ペアとEAに対応、シンボルまたはマジックナンバーでフィルタリング可能

このエキスパートアドバイザーは、直接の価格値（例：EURUSDの1.12345）を使用して、取引に正確なテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）レベルを設定および適用します。ポイントもピップスも不要。すべての注文またはシンボル・マジックナンバー別に、シンプルで正確なトレード管理を実現します。

🔧 主な機能:

🧮 価格を指定して即座にTPおよびSLを変更

📍 すべての注文、現在のシンボル、または特定のマジックナンバーに適用

♻️ 0を入力してTPまたはSLを削除

⚡ 任意のチャートにアタッチすると完全自動で動作

🧩 すべての取引商品に対応

✅ おすすめ対象:

📌 素早くTP/SLをコントロールしたい手動トレーダー

🤖 デフォルトの終了ロジックを上書きしたいEAユーザー

🔁 複数のポジションを管理するトレーダー

💬 質問や機能のアイデアはありますか？

質問やリクエストがあればコメントを残してください。

皆様のフィードバックが今後のアップデートに反映されます。

Keywords: 価格でTP SL設定, MT5 TP SLマネージャー, 自動SL TP MT5, SL TP修正 MT5, トレード管理EA, SL TPエキスパートアドバイザー, テイクプロフィット価格設定, ストップロス価格設定, TP SL適用 MT5, MT5ユーティリティEA, SL TPオーバーライド, オーダーモディファイアMT5, オープントレード管理EA