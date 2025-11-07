Set TP and SL by Price MT5

✅ Définir TP et SL par Prix – Modificateur automatique d’ordres pour MT5

🎯 Définissez automatiquement des niveaux de TP et SL précis sur toute opération

⚙️ Fonctionne avec toutes les paires et tous les EAs, filtrage par symbole ou Magic Number

Cet Expert Advisor vous permet de définir et d’appliquer des niveaux exacts de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix directes (ex. : 1.12345 sur EURUSD). Aucun point, aucun pip. Une gestion de trade propre et précise, sur toutes les positions ou filtrée par symbole ou Magic Number.

🔧 Fonctionnalités principales :

🧮 Modifie instantanément TP et SL par prix exact

📍 S’applique à tous les ordres, au symbole actuel ou à des Magic Numbers spécifiques

♻️ Utilisez zéro pour supprimer le TP ou le SL d’un trade

⚡ Entièrement automatique une fois attaché à un graphique

🧩 Compatible avec tous les instruments financiers

✅ Idéal pour :

📌 Les traders manuels souhaitant un contrôle rapide du TP/SL

🤖 Les utilisateurs d’EAs qui veulent remplacer la logique de sortie par défaut

🔁 Les gestionnaires multi-ordres gérant des positions complexes

💬 Des questions ou des idées de fonctions ?

Laissez un commentaire si vous avez des questions ou suggestions.

Vos retours aident à améliorer les futures versions.

Keywords: définir TP SL par prix, gestionnaire TP SL MT5, auto SL TP MT5, modifier SL TP MT5, gestionnaire de trades EA, expert advisor SL TP, définir prix take profit, définir prix stop loss, appliquer TP SL MT5, EA utilitaire MT5, remplacement SL TP, modificateur d’ordre MT5, gérer trades ouverts EA