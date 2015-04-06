Trade Panel Risk Based for MT4
- Эксперты
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- Версия: 1.4
- Активации: 5
✅ Trade Panel - Risk-Based
🎯 Авто-объём по вашему риску, SL и TP в один клик, частичные закрытия и безубыток
Trade Panel Risk-Based автоматически превращает ваш риск в правильный объём. Введите процент или фиксированную сумму, задайте Stop Loss, и панель рассчитает сделку и откроет её со Stop Loss и Take Profit в один клик.
Создан для дискреционных трейдеров и счетов проп-фирм, которым нужен дисциплинированный риск в каждом входе, без расчётов вручную.
⚙️ Работает на MetaTrader 4 и MetaTrader 5, на любом символе и таймфрейме, рыночные и отложенные ордера.
Четыре режима расчёта (процент от баланса, процент от средств, фиксированная сумма, фиксированный лот), ввод в пипсах, пунктах или точной цене, частичные закрытия в один клик на 25, 50 и 75 процентов, безубыток в один клик и закрытие всего, которое также управляет позициями, открытыми другими экспертами или вручную.
🔧 Ключевые возможности:
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🧮 Автоматический объём по выбранному риску
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🎯 Открытие со Stop Loss и Take Profit в один клик
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⚖️ Четыре режима: % баланса, % средств, фикс. сумма, фикс. лот
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✂️ Частичные закрытия в один клик на 25, 50 и 75 процентов
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🛡️ Безубыток в один клик с опциональным фиксируемым отступом
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📐 Пипсы, пункты или точная цена для Stop Loss и Take Profit
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⏳ Рыночные и отложенные ордера, Limit и Stop выбираются автоматически
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🧹 Закрытие всех позиций и отложенных, по символу или всему счёту
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🤝 Управляет сделками других экспертов или ручными
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🖱️ Перетаскиваемая, сворачиваемая панель, запоминает позицию
✅ Идеально подходит:
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📌 Ручные и дискреционные трейдеры, считающие объём по риску
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🏦 Трейдеры проп-фирм с фиксированным риском на сделку
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⚡ Скальперы, которым нужны быстрые входы и выходы в один клик
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🤖 Пользователи экспертов, желающие ручного контроля позиций
📘 Полное руководство пользователя: Скачать PDF
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