News Filter Multi Source for MT4

News Filter Multi-Source
🛡️ Пауза в торговле вокруг важных новостей, из нескольких источников

Большинство новостных фильтров зависят от одного источника. Когда он меняет формат или отключается, фильтр молча перестаёт защищать счёт, часто именно в день важной публикации. Создан под строгие новостные правила FTMO, The Funded Trader, MyFundedFX и FundedNext.

News Filter Multi-Source читает более одного независимого источника одновременно, объединяет их и удаляет дубликаты, поэтому фильтр продолжает работать, когда один источник недоступен. Он ставит на паузу новые ордера за заданное число минут до события и столько же после, только для валют, которые влияют на ваш график.


⚙️ Совместим с MetaTrader 4 и MetaTrader 5; они продаются как отдельные продукты на Маркете, поэтому выбирайте версию для своей платформы. Любой символ и любой таймфрейм.

На MetaTrader 5 он сразу объединяет встроенный экономический календарь с лентой ForexFactory, без аккаунта и без API-ключа. На MetaTrader 4 он использует ленту ForexFactory и принимает любой дополнительный JSON-календарь. Текущее состояние публикуется в GlobalVariable, которую любой другой советник читает одной строкой MQL, плюс опциональные флаги по каждой валюте.

🔧 Ключевые возможности

  • 🛡️ Несколько источников: встроенный календарь MetaTrader 5 и ForexFactory, объединённые без дубликатов.

  • ♻️ Автоматический резерв: если один источник недоступен, остальные продолжают работу.

  • 💱 Учёт валют: пауза только для пар, чья валюта затронута событием.

  • ⏱️ Настраиваемое окно: пауза за N минут до события и N минут после.

  • 🎚️ Фильтр по важности: высокая по умолчанию, средняя опционально.

  • 🛑 По умолчанию пассивный, с опциями закрытия позиций и отмены отложенных ордеров.

  • 📊 Панель на графике: статус, ближайшее событие, обратный отсчёт и активные источники.

  • 🔗 Флаг для других советников через GlobalVariable, плюс флаги по валютам.

  • 🌍 Автоматический учёт UTC и времени брокера, с европейским и американским DST.

✅ Идеально подходит

  • 📈 Трейдеры с советниками, которые должны стоять в стороне на новостях.

  • 🏛️ Счета проп-фирм со строгими правилами по торговле на новостях.

  • 🧠 Управляющие портфелем, которым нужен один новостной шлюз для нескольких советников.

  • 🛡️ Все, кого подвёл единственный новостной источник, тихо переставший работать.

📘 Полное руководство пользователя: Скачать PDF

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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
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Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
5 (1)
Эксперты
Устанавливайте TP и SL в Пунктах, Пипсах или Деньгах – Полностью автоматический менеджер TP/SL для MT5 Этот простой, но мощный советник автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss для ваших открытых сделок, используя один из трёх вариантов на выбор: пункты, пипсы или точную денежную сумму. ️ Основные функции: • Автоматически устанавливает TP и SL сразу после открытия сделки • Выбирайте между Пунктами, Пипсами или Денежным значением для максимальной гибкости • Интел
News Filter Multi Source for MT5
Antonio Franco
5 (1)
Эксперты
News Filter Multi-Source ️ Пауза в торговле вокруг важных новостей, из нескольких источников Большинство новостных фильтров зависят от одного источника. Когда он меняет формат или отключается, фильтр молча перестаёт защищать счёт, часто именно в день важной публикации. Создан под строгие новостные правила FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext . News Filter Multi-Source читает более одного независимого источника одновременно, объединяет их и удаляет дубликаты, поэтому фильтр прод
Local Trade Copier Multi Account for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Local Trade Copier Multi-Account Копируйте свои сделки на все счета на одном ПК в реальном времени Управление несколькими счетами, личным и парой пропфирм, означает ручное повторение каждой сделки в надежде, что время совпадёт. Создано для трейдеров, которые ведут несколько счетов в FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext одновременно. Local Trade Copier Multi-Account зеркалит сделки одного счёта Master на один или много счетов Slave на том же компьютере, с объёмом лота под кажды
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Эксперты
Set TP and SL in Pips Points or Currency – Полностью автоматический менеджер TP/SL для MT4 Этот простой, но мощный советник автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss для ваших открытых сделок, используя одну из трёх единиц по вашему выбору: пункты (Pips) , поинты (Points) или точное значение в валюте . ️ Основные возможности: • Автоматически устанавливает TP и SL сразу после открытия сделки • Выбор между Pips, Points или деньгами для максимальной гибкости • Интелл
Set TP and SL by Price GBPUSD for MT5
Antonio Franco
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Установка TP и SL по цене – автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливайте точные уровни тейк-профита и стоп-лосса по цене для любой сделки Set TP & SL by Price  LITE/GBPUSD — это бесплатная ограниченная версия Set TP & SL by Price , предназначенная для управления тейк-профитом и стоп-лоссом по цене , а не в пунктах или пипсах. Эта бесплатная версия работает исключительно на GBPUSD и даёт вам полный функционал без затрат. ️ Работает со всеми валютными парами и сов
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Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Скрытый менеджер TP и SL – Передовое невидимое управление сделками Скрытый менеджер TP и SL  LITE/EURUSD — это бесплатная облегчённая версия Скрытого менеджера TP и SL , инновационного советника, предназначенного для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивным способом. Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и даёт вам полноценный опыт работы с одним из самых популярных торговых инструментов в мире — бесплатно. Hidden TP и SL
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Currency Trailing Gold MT5
Antonio Franco
Эксперты
Currency Trailing Gold это бесплатная, ограниченная версия Currency Trailing , умного советника для фиксации прибыли, который сопровождает сделки на основе реальной денежной стоимости , а не пунктов или поинтов. Эта бесплатная версия работает исключительно с XAUUSD (Gold) и предоставляет полный опыт трейлинга на одном из самых популярных торговых инструментов в мире, бесплатно. Хотите использовать Currency Trailing на всех символах? Полная версия поддерживает все валютные пары Forex, металлы,
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Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Скрытый менеджер TP и SL – Передовое невидимое управление сделками Скрытый менеджер TP и SL  LITE/EURUSD — это бесплатная облегчённая версия Скрытого менеджера TP и SL , инновационного советника, предназначенного для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивным способом. Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и даёт вам полноценный опыт работы с одним из самых популярных торговых инструментов в мире — бесплатно. Hidden TP и SL
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Currency Trailing Gold
Antonio Franco
Эксперты
Currency Trailing Gold — это бесплатная, ограниченная версия Currency Trailing , умного советника для фиксации прибыли, который сопровождает сделки на основе реальной денежной стоимости , а не пунктов или пипсов. Эта бесплатная версия работает исключительно с XAUUSD (Gold) и даёт вам полный опыт трейлинга на одном из самых популярных торговых инструментов в мире, бесплатно. Хотите использовать Currency Trailing на всех символах? Полная версия поддерживает все валютные пары Forex, металлы, инд
FREE
Clock Trades EURUSD for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Точная торговля по времени! Clock Trades EURUSD — это бесплатная, ограниченная версия Clock Trades , умного и надёжного советника, который позволяет автоматизировать сделки по времени Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и предоставляет полный функционал на одном из самых популярных торговых инструментов в мире бесплатно. Clock Trades — это умный и надёжный советник, позволяющий автоматизировать сделки по времени . Установите точные час и минуту для открытия
FREE
Draw Lines MT5
Antonio Franco
Индикаторы
Легко рисуйте уровни входа, тейк-профита и стоп-лосса на графике, чтобы анализировать и отслеживать торговые сигналы. Основные функции Простое введение значений входа, TP1, TP2, TP3 и SL Необязательная вертикальная линия для указания времени сигнала Пользовательские метки и цвета для каждой линии Визуальная оценка точности и соотношения риск/прибыль сигнала Работает с любыми инструментами и таймфреймами Без перерисовки и задержек, стабильное и понятное отображение Примеры использования В
FREE
Set TP and SL by Price GBPUSD for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Установка TP & SL по цене – Автоматический модификатор ордеров для MT4 Автоматически устанавливайте точные уровни TP и SL по цене на любой сделке Установка TP & SL по цене  LITE/GBPUSD — это бесплатная ограниченная версия Set TP & SL by Price , предназначенная для управления уровнями Take Profit и Stop Loss по цене , а не в пипсах или пунктах. Эта бесплатная версия работает исключительно на GBPUSD и даёт вам полный функционал без затрат. ️ Работает со всеми валютными парами и советниками,
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Show secured
Antonio Franco
Индикаторы
Secured Profits – Мгновенно узнайте свою реально зафиксированную прибыль Знаете ли вы, сколько прибыли вы действительно защищаете в каждой сделке? Secured Profits — это умный и мощный индикатор для MT4, который отображает в реальном времени точную денежную сумму прибыли, фактически защищенной вашими стоп-лоссами , на основе ваших открытых сделок. В отличие от других инструментов, Secured Profits не просто суммирует "видимую" плавающую прибыль или прибыль, защищенную стопами. Он идет дальше,
FREE
Draw Lines
Antonio Franco
Индикаторы
Легко рисуйте уровни входа, тейк-профита и стоп-лосса на графике, чтобы анализировать и отслеживать торговые сигналы. Основные функции Простое введение значений входа, TP1, TP2, TP3 и SL Необязательная вертикальная линия для указания времени сигнала Пользовательские метки и цвета для каждой линии Визуальная оценка точности и соотношения риск/прибыль сигнала Работает с любыми инструментами и таймфреймами Без перерисовки и задержек, стабильное и понятное отображение Примеры использования В
FREE
Clock Trades EURUSD
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Точная торговля по времени! Clock Trades EURUSD — это бесплатная, ограниченная версия Clock Trades , умного и надёжного советника, который позволяет автоматизировать сделки по времени Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и предоставляет полный функционал на одном из самых популярных торговых инструментов в мире бесплатно. Clock Trades — это умный и надёжный советник, позволяющий автоматизировать сделки по времени . Установите точные час и минуту для открытия
FREE
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
Утилиты
OpenCharts for OpenOrders – Умное управление графиками Просто перетащите этот скрипт на любой график, и он автоматически откроет отдельные графики для каждого уникального символа с открытым ордером в вашем терминале. ️ Основные особенности : Автоматически открывает один график на символ с открытыми ордерами Исключает дубликаты – даже если у вас 10 ордеров по одному символу, будет открыт только один график Выбор таймфрейма перед запуском Лёгкий и удобный инструмент для управления несколькими
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
Эксперты
Money Trailing – Умная фиксация прибыли на основе реальных денег! Устали от трейлинга по пунктам, которые не отражают реальную прибыль? С Money Trailing вы управляете прибылью, основываясь на фактической денежной сумме – в валюте вашего счёта – и точно контролируете, сколько заработка зафиксировано. Как это работает: Установите уровень активации и сумму фиксации – оба в деньгах. Пример: Активация = $20 Фиксация = $10 Когда любая сделка достигнет плавающей прибыли в $20 , советник нем
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Эксперты
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL на любую сделку ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или magic number Этот советник позволяет вам задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), используя ценовые значения (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов или пипсов — только точное управление ордерами по цене, для всех ордеров или отфильтрованных по графику или magic number. Основные функци
Clock Trades
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Торговля по расписанию! Clock Trades — это умный и надёжный советник, который позволяет автоматизировать торговлю по времени . Установите точное время открытия Buy или Sell ордеров, настройте параметры, и советник выполнит всё с точностью и контролем. Торговля по времени сервера или локальному времени Работает с любым символом или пользовательским списком Полный контроль над исключениями для Buy и Sell TP/SL в пунктах, поинтах или деньгах Автоматическая повторная
Hidden TP and SL Manager for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Hidden TP и SL Manager – Продвинутое невидимое управление сделками Hidden TP и SL Manager – это мощный и инновационный советник, разработанный для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивно понятным способом. В отличие от традиционных решений, требующих постоянного ручного ввода номеров ордеров в настройках советника, эта переработанная версия предлагает полностью интерактивную работу на основе графика . Каждый открытый или отложенный ордер уп
PropFirm Guardian for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Prop-Firm Guardian. Защита от просадки в реальном времени ️ Останавливает счёт до того, как он нарушит правила Prop-Firm Guardian это защитный советник , который отслеживает капитал на каждом тике и принудительно закрывает все позиции в момент достижения дневного или общего лимита просадки. Новые сделки автоматически блокируются до следующей полуночи брокера, чтобы ваш челлендж FTMO, MyForexFunds, FundedNext, The5ers или любая другая проп-фирма оставался живым, даже если основная стратегия п
Session Killzone Filter for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Session / Killzone / Time Filter Торгуйте только когда рынок действительно движется Многие автоматические стратегии прибыльны на тестере и теряют деньги в реальной торговле, потому что работают в мёртвые часы, в праздники или во время скачка спреда при ролловере. Протестировано в условиях FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext . Session / Killzone / Time Filter блокирует открытие новых ордеров вне настроенных сессий и может закрывать позиции или отменять отложенные ордера, когда
Trade Panel Risk Based for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Trade Panel - Risk-Based Авто-объём по вашему риску, SL и TP в один клик, частичные закрытия и безубыток Trade Panel Risk-Based автоматически превращает ваш риск в правильный объём . Введите процент или фиксированную сумму, задайте Stop Loss, и панель рассчитает сделку и откроет её со Stop Loss и Take Profit в один клик . Создан для дискреционных трейдеров и счетов проп-фирм , которым нужен дисциплинированный риск в каждом входе, без расчётов вручную. ️ Работает на MetaTrader 4 и MetaTrad
Local Trade Copier Multi Account for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Local Trade Copier Multi-Account Копируйте свои сделки на все счета на одном ПК в реальном времени Управление несколькими счетами, личным и парой пропфирм, означает ручное повторение каждой сделки в надежде, что время совпадёт. Создано для трейдеров, которые ведут несколько счетов в FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext одновременно. Local Trade Copier Multi-Account зеркалит сделки одного счёта Master на один или много счетов Slave на том же компьютере, с объёмом лота под кажды
Auto Trade Journal with Screenshots for MT4
Antonio Franco
Индикаторы
Auto Trade Journal with Screenshots Автоматически фиксирует каждую сделку со скриншотом точного момента Вести дневник сделок советует каждый наставник, но почти никто этого не делает, ведь вручную это долго и слишком легко пропустить. Письменный дневник фиксирует цифры, но никогда не покажет, как на самом деле выглядел график в момент входа или выхода, а именно в этом и кроется главный урок. Auto Trade Journal with Screenshots делает это за вас, автоматически, для всего счёта. Каждый раз, к
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
Эксперты
Money Trailing – Умная фиксация прибыли на основе реальных денег! Устали от трейлинга в пунктах или тиках, которые не отражают вашу реальную прибыль? С Money Trailing вы сопровождаете прибыль на основе фактического денежного значения – в валюте вашего счёта – получая полный контроль над самым важным: деньгами, которые вы фиксируете и защищаете. Как это работает: Установите уровень активации и уровень фиксации , оба в деньгах. Например: Trigger = $20 Lock = $10 Как только любая сделка
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Торговля по расписанию! Clock Trades — это умный и надёжный советник, который позволяет автоматизировать торговлю по времени . Установите точное время открытия Buy или Sell ордеров, настройте параметры, и советник выполнит всё с точностью и контролем. Торговля по времени сервера или локальному времени Работает с любым символом или пользовательским списком Полный контроль над исключениями для Buy и Sell TP/SL в пунктах, поинтах или деньгах Автоматическая повторная
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Эксперты
Устанавливайте TP и SL по Цене – Автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL по цене сделки ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или Magic Number Этот советник позволяет задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по ценовым значениям (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов, без пипсов. Только точное и чистое управление сделками для всех ордеров или по выбранному символу или Magic Number. Основны
Hidden TP and SL Manager
Antonio Franco
Эксперты
Hidden TP и SL Manager – Продвинутое невидимое управление сделками Hidden TP и SL Manager – это мощный и инновационный советник, разработанный для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивно понятным способом. В отличие от традиционных решений, требующих постоянного ручного ввода номеров ордеров в настройках советника, эта переработанная версия предлагает полностью интерактивную работу на основе графика . Каждый открытый или отложенный ордер уп
PropFirm Guardian for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Prop-Firm Guardian. Защита от просадки в реальном времени ️ Останавливает счёт до того, как он нарушит правила Prop-Firm Guardian это защитный советник , который отслеживает капитал на каждом тике и принудительно закрывает все позиции в момент достижения дневного или общего лимита просадки. Новые сделки автоматически блокируются до следующей полуночи брокера, чтобы ваш челлендж FTMO, MyForexFunds, FundedNext, The5ers или любая другая проп-фирма оставался живым, даже если основная стратегия п
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