News Filter Multi Source for MT4

✅ News Filter Multi-Source

🛡️ Пауза в торговле вокруг важных новостей, из нескольких источников

Большинство новостных фильтров зависят от одного источника. Когда он меняет формат или отключается, фильтр молча перестаёт защищать счёт, часто именно в день важной публикации. Создан под строгие новостные правила FTMO, The Funded Trader, MyFundedFX и FundedNext. News Filter Multi-Source читает более одного независимого источника одновременно, объединяет их и удаляет дубликаты, поэтому фильтр продолжает работать, когда один источник недоступен. Он ставит на паузу новые ордера за заданное число минут до события и столько же после, только для валют, которые влияют на ваш график.



⚙️ Совместим с MetaTrader 4 и MetaTrader 5; они продаются как отдельные продукты на Маркете, поэтому выбирайте версию для своей платформы. Любой символ и любой таймфрейм.

На MetaTrader 5 он сразу объединяет встроенный экономический календарь с лентой ForexFactory, без аккаунта и без API-ключа. На MetaTrader 4 он использует ленту ForexFactory и принимает любой дополнительный JSON-календарь. Текущее состояние публикуется в GlobalVariable, которую любой другой советник читает одной строкой MQL, плюс опциональные флаги по каждой валюте.

🔧 Ключевые возможности

🛡️ Несколько источников: встроенный календарь MetaTrader 5 и ForexFactory, объединённые без дубликатов.

♻️ Автоматический резерв: если один источник недоступен, остальные продолжают работу.

💱 Учёт валют: пауза только для пар, чья валюта затронута событием.

⏱️ Настраиваемое окно: пауза за N минут до события и N минут после.

🎚️ Фильтр по важности: высокая по умолчанию, средняя опционально.

🛑 По умолчанию пассивный, с опциями закрытия позиций и отмены отложенных ордеров.

📊 Панель на графике: статус, ближайшее событие, обратный отсчёт и активные источники.

🔗 Флаг для других советников через GlobalVariable, плюс флаги по валютам.

🌍 Автоматический учёт UTC и времени брокера, с европейским и американским DST.

✅ Идеально подходит

📈 Трейдеры с советниками, которые должны стоять в стороне на новостях.

🏛️ Счета проп-фирм со строгими правилами по торговле на новостях.

🧠 Управляющие портфелем, которым нужен один новостной шлюз для нескольких советников.

🛡️ Все, кого подвёл единственный новостной источник, тихо переставший работать.

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