Set TP and SL in Pips Points or Currency

Set TP and SL in Pips Points or Currency – Полностью автоматический менеджер TP/SL для MT4

📌 Этот простой, но мощный советник автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss для ваших открытых сделок, используя одну из трёх единиц по вашему выбору: пункты (Pips), поинты (Points) или точное значение в валюте.

⚙️ Основные возможности:

• 🎯 Автоматически устанавливает TP и SL сразу после открытия сделки
• 📐 Выбор между Pips, Points или деньгами для максимальной гибкости
• 🧠 Интеллектуальная логика – если TP или SL уже достигнуты, сделка немедленно закрывается
• 🎛️ Применение ко всем сделкам, только к текущему символу или по Magic Number
• 🧩 Подходит для всех инструментов, таймфреймов и брокеров
• ⚡ Простая установка и запуск – только начальная настройка
• 👁️ Чистый и удобный интерфейс

Этот советник идеален для трейдеров, которым нужен быстрый и надёжный способ установки уровней защиты без ручного ввода.

🗨️ Предложения и отзывы приветствуются!

Ключевые слова: take profit, stop loss, установить TP SL MT4, SL в пунктах, TP в валюте, EA для TP SL, MT4 менеджер ордеров, авто стоп лосс, авто TP, управление рисками на Форекс, TP в деньгах, умный выход из сделок, MetaTrader 4


