Session Killzone Filter for MT4

Многие автоматические стратегии прибыльны на тестере и теряют деньги в реальной торговле, потому что работают в мёртвые часы, в праздники или во время скачка спреда при ролловере. Протестировано в условиях FTMO, The Funded Trader, MyFundedFX и FundedNext.

Session / Killzone / Time Filter блокирует открытие новых ордеров вне настроенных сессий и может закрывать позиции или отменять отложенные ордера, когда рынок входит в зону низкой ликвидности. Один инструмент, одно перетаскивание на график, полный контроль над временем работы ваших советников.



