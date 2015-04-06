Session Killzone Filter for MT4
- Эксперты
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 19 июня 2026
- Активации: 5
✅ Session / Killzone / Time Filter
⏰ Торгуйте только когда рынок действительно движется
Многие автоматические стратегии прибыльны на тестере и теряют деньги в реальной торговле, потому что работают в мёртвые часы, в праздники или во время скачка спреда при ролловере. Протестировано в условиях FTMO, The Funded Trader, MyFundedFX и FundedNext.
Session / Killzone / Time Filter блокирует открытие новых ордеров вне настроенных сессий и может закрывать позиции или отменять отложенные ордера, когда рынок входит в зону низкой ликвидности. Один инструмент, одно перетаскивание на график, полный контроль над временем работы ваших советников.
⚙️ Совместим с MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Любой символ и любой таймфрейм.
Фильтр содержит готовые сессии London, New York и Asia, две полностью настраиваемые килзоны, автоматический переход на летнее время по европейским и американским правилам, фильтр по дням недели и опциональное раннее завершение торгов в пятницу. Текущее состояние публикуется в GlobalVariable, которую любой другой советник может прочитать одной строкой MQL.
🔧 Ключевые возможности
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⏰ Три встроенные сессии: London, New York и Asia.
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🎯 Две настраиваемые килзоны для специфических внутридневных блоков.
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🌍 Автоматический DST для европейских и американских правил.
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📅 Фильтр по дням недели и раннее завершение торгов в пятницу.
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🛑 Три политики закрытия: блокировать новые, закрывать свои, закрывать все.
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📊 Панель статуса на графике с активной сессией и временем брокера.
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🔗 Кросс-советный фильтр через GlobalVariable, одна строка MQL для интеграции.
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🔔 Pop-up, звуковые и push-уведомления при смене состояния.
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📝 Подробные логи в Журнале при каждом переходе.
✅ Идеально подходит
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📈 Трейдеры со стратегиями, зависящими от часов ликвидности.
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🏛️ Счета проп-фирм с ограничениями на перенос позиций.
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🧠 Управляющим портфелем, которым нужна единая точка контроля времени.
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🛡️ Всем, кто устал от стратегий, теряющих деньги в выходные и праздники.
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