Set TP and SL by Price MT5

✅ 按价格设置TP和SL – MT5自动订单修改器

🎯 自动为任意交易设置精确的TP和SL价格

⚙️ 适用于所有货币对和EA，可按符号或魔术号筛选

此EA允许您通过直接价格值（例如EURUSD的1.12345）来设置和应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数或Pips。为所有订单或按图表/魔术号筛选实现干净、精准的交易管理。

🔧 主要功能:

🧮 通过精确价格即时修改TP和SL

📍 应用于所有订单、当前图表或特定魔术号

♻️ 输入0以移除TP或SL

⚡ 连接到任意图表后自动运行

🧩 兼容所有交易品种

✅ 适用于:

📌 想快速控制TP/SL的手动交易者

🤖 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户

🔁 管理多订单或复杂头寸的交易者

