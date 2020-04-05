PropFirm Guardian for MT5
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
✅ Prop-Firm Guardian. Защита от просадки в реальном времени
🛡️ Останавливает счёт до того, как он нарушит правила
Prop-Firm Guardian это защитный советник, который отслеживает капитал на каждом тике и принудительно закрывает все позиции в момент достижения дневного или общего лимита просадки. Новые сделки автоматически блокируются до следующей полуночи брокера, чтобы ваш челлендж FTMO, MyForexFunds, FundedNext, The5ers или любая другая проп-фирма оставался живым, даже если основная стратегия повела себя плохо.
Одна копия Guardian защищает весь счёт, на всех символах и со всеми Magic Number.
⚙️ Работает на демо, реальных и финансируемых счетах. Без внешних зависимостей, без DLL.
Guardian отслеживает баланс и капитал в реальном времени внутри OnTick() и через таймер 1 секунда. Как только настроенный порог просадки достигнут, советник закрывает все рыночные позиции, удаляет отложенные ордера (опционально) и записывает постоянный флаг блокировки в GlobalVariable, который сохраняется после перезапуска терминала. В полночь брокера (GMT или местное время) блокировка автоматически снимается и сохраняется новый дневной баланс отсчёта.
🔧 Ключевые возможности:
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📉 Мониторинг дневной и общей просадки в реальном времени
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🛑 Аварийный выключатель закрывает все позиции и отложенные ордера
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🔒 Постоянная блокировка новых сделок до следующего сброса
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⏰ Автоматический сброс в полночь (GMT или местное время брокера)
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🚦 Дашборд светофор на графике с процентом просадки в реальном времени
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🔔 Визуальный алерт и запись в Журнал при каждом нарушении
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🎯 Опциональный фильтр Magic Number для защиты одного EA
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🔌 Публичный API, чтобы другие ваши советники могли проверить разрешение торговли
✅ Идеально подходит:
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💼 Кандидатам проп-челленджей, которые не могут позволить ни одного нарушения правил
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💰 Владельцам финансируемых счетов, защищающим выплаты и планы масштабирования
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🤖 Пользователям EA, добавляющим защитный слой поверх любой стратегии
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👤 Ручным трейдерам, которым нужна автоматическая страховка
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