Local Trade Copier Multi Account for MT5

Local Trade Copier Multi-Account
🔁 Копируйте свои сделки на все счета на одном ПК в реальном времени

Управление несколькими счетами, личным и парой пропфирм, означает ручное повторение каждой сделки в надежде, что время совпадёт. Создано для трейдеров, которые ведут несколько счетов в FTMO, The Funded Trader, MyFundedFX и FundedNext одновременно.

Local Trade Copier Multi-Account зеркалит сделки одного счёта Master на один или много счетов Slave на том же компьютере, с объёмом лота под каждый счёт. Использует общий файл, поэтому стабилен, без DLL, и ставится за минуту.


⚙️ Для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Работает на любом символе и таймфрейме. Один советник, выбирается как Master или Slave.

Сделки определяются по тикету брокера и выделенному magic number, никогда по комментарию ордера, поэтому стоп-аут или автозакрытие не разрывает связь. Постоянная карта держит каждую копию привязанной к источнику, так что Slave продолжает управлять сделками даже после перезапуска. Несколько Master и Slave могут работать вместе, и копирование идёт даже между MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном ПК.

🔧 Ключевые возможности

  • 🔁 Один Master на много Slave или много Master на один Slave, из одного советника.

  • ⚖️ Пять режимов лота: пропорционально балансу или средствам, множитель, фиксированный лот, процент риска.

  • 🎯 Копирует стоп-лосс и тейк-профит, держит их в синхронизации и следует частичным закрытиям.

  • 📌 Копирует и отложенные ордера: buy limit, sell limit, buy stop и sell stop, по их точной цене.

  • 🔤 Трансляция символов для суффиксов брокера и инструментов с разными именами у брокеров.

  • 🧲 Фильтры по magic и символу с обеих сторон, ручные сделки копируются по умолчанию.

  • 🔔 Уведомления по событию и каналу: Alert на экране, Push на телефон или оба.

  • 🖥️ Чистая панель на графике с подключёнными счетами, пауза и закрытие в один клик.

  • 🧱 Без DLL, без сокетов, без сервера. Стабильное локальное копирование через общую папку.

✅ Идеально подходит

  • 🏦 Трейдеры, зеркалящие один счёт на несколько пропфирм на одном ПК.

  • 🧑‍💻 Все, кто устал вручную повторять одну сделку между счетами.

  • 🔀 Пользователи, которым нужно копировать между MetaTrader 4 и MetaTrader 5 локально.

  • 🛡️ Трейдеры пропфирм, которым нужно масштабирование лота и строгое копирование.

📘 Полное руководство пользователя: Скачать PDF

🔁 Также доступно: версия для MetaTrader 4 | версия для MetaTrader 5

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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
5 (1)
Эксперты
Устанавливайте TP и SL в Пунктах, Пипсах или Деньгах – Полностью автоматический менеджер TP/SL для MT5 Этот простой, но мощный советник автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss для ваших открытых сделок, используя один из трёх вариантов на выбор: пункты, пипсы или точную денежную сумму. ️ Основные функции: • Автоматически устанавливает TP и SL сразу после открытия сделки • Выбирайте между Пунктами, Пипсами или Денежным значением для максимальной гибкости • Интел
News Filter Multi Source for MT5
Antonio Franco
5 (1)
Эксперты
News Filter Multi-Source ️ Пауза в торговле вокруг важных новостей, из нескольких источников Большинство новостных фильтров зависят от одного источника. Когда он меняет формат или отключается, фильтр молча перестаёт защищать счёт, часто именно в день важной публикации. Создан под строгие новостные правила FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext . News Filter Multi-Source читает более одного независимого источника одновременно, объединяет их и удаляет дубликаты, поэтому фильтр прод
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Эксперты
Set TP and SL in Pips Points or Currency – Полностью автоматический менеджер TP/SL для MT4 Этот простой, но мощный советник автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss для ваших открытых сделок, используя одну из трёх единиц по вашему выбору: пункты (Pips) , поинты (Points) или точное значение в валюте . ️ Основные возможности: • Автоматически устанавливает TP и SL сразу после открытия сделки • Выбор между Pips, Points или деньгами для максимальной гибкости • Интелл
Set TP and SL by Price GBPUSD for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Установка TP и SL по цене – автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливайте точные уровни тейк-профита и стоп-лосса по цене для любой сделки Set TP & SL by Price  LITE/GBPUSD — это бесплатная ограниченная версия Set TP & SL by Price , предназначенная для управления тейк-профитом и стоп-лоссом по цене , а не в пунктах или пипсах. Эта бесплатная версия работает исключительно на GBPUSD и даёт вам полный функционал без затрат. ️ Работает со всеми валютными парами и сов
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Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Скрытый менеджер TP и SL – Передовое невидимое управление сделками Скрытый менеджер TP и SL  LITE/EURUSD — это бесплатная облегчённая версия Скрытого менеджера TP и SL , инновационного советника, предназначенного для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивным способом. Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и даёт вам полноценный опыт работы с одним из самых популярных торговых инструментов в мире — бесплатно. Hidden TP и SL
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Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Скрытый менеджер TP и SL – Передовое невидимое управление сделками Скрытый менеджер TP и SL  LITE/EURUSD — это бесплатная облегчённая версия Скрытого менеджера TP и SL , инновационного советника, предназначенного для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивным способом. Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и даёт вам полноценный опыт работы с одним из самых популярных торговых инструментов в мире — бесплатно. Hidden TP и SL
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Currency Trailing Gold MT5
Antonio Franco
Эксперты
Currency Trailing Gold это бесплатная, ограниченная версия Currency Trailing , умного советника для фиксации прибыли, который сопровождает сделки на основе реальной денежной стоимости , а не пунктов или поинтов. Эта бесплатная версия работает исключительно с XAUUSD (Gold) и предоставляет полный опыт трейлинга на одном из самых популярных торговых инструментов в мире, бесплатно. Хотите использовать Currency Trailing на всех символах? Полная версия поддерживает все валютные пары Forex, металлы,
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Clock Trades EURUSD for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Точная торговля по времени! Clock Trades EURUSD — это бесплатная, ограниченная версия Clock Trades , умного и надёжного советника, который позволяет автоматизировать сделки по времени Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и предоставляет полный функционал на одном из самых популярных торговых инструментов в мире бесплатно. Clock Trades — это умный и надёжный советник, позволяющий автоматизировать сделки по времени . Установите точные час и минуту для открытия
FREE
Currency Trailing Gold
Antonio Franco
Эксперты
Currency Trailing Gold — это бесплатная, ограниченная версия Currency Trailing , умного советника для фиксации прибыли, который сопровождает сделки на основе реальной денежной стоимости , а не пунктов или пипсов. Эта бесплатная версия работает исключительно с XAUUSD (Gold) и даёт вам полный опыт трейлинга на одном из самых популярных торговых инструментов в мире, бесплатно. Хотите использовать Currency Trailing на всех символах? Полная версия поддерживает все валютные пары Forex, металлы, инд
FREE
Draw Lines MT5
Antonio Franco
Индикаторы
Легко рисуйте уровни входа, тейк-профита и стоп-лосса на графике, чтобы анализировать и отслеживать торговые сигналы. Основные функции Простое введение значений входа, TP1, TP2, TP3 и SL Необязательная вертикальная линия для указания времени сигнала Пользовательские метки и цвета для каждой линии Визуальная оценка точности и соотношения риск/прибыль сигнала Работает с любыми инструментами и таймфреймами Без перерисовки и задержек, стабильное и понятное отображение Примеры использования В
FREE
Set TP and SL by Price GBPUSD for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Установка TP & SL по цене – Автоматический модификатор ордеров для MT4 Автоматически устанавливайте точные уровни TP и SL по цене на любой сделке Установка TP & SL по цене  LITE/GBPUSD — это бесплатная ограниченная версия Set TP & SL by Price , предназначенная для управления уровнями Take Profit и Stop Loss по цене , а не в пипсах или пунктах. Эта бесплатная версия работает исключительно на GBPUSD и даёт вам полный функционал без затрат. ️ Работает со всеми валютными парами и советниками,
FREE
Draw Lines
Antonio Franco
Индикаторы
Легко рисуйте уровни входа, тейк-профита и стоп-лосса на графике, чтобы анализировать и отслеживать торговые сигналы. Основные функции Простое введение значений входа, TP1, TP2, TP3 и SL Необязательная вертикальная линия для указания времени сигнала Пользовательские метки и цвета для каждой линии Визуальная оценка точности и соотношения риск/прибыль сигнала Работает с любыми инструментами и таймфреймами Без перерисовки и задержек, стабильное и понятное отображение Примеры использования В
FREE
Show secured
Antonio Franco
Индикаторы
Secured Profits – Мгновенно узнайте свою реально зафиксированную прибыль Знаете ли вы, сколько прибыли вы действительно защищаете в каждой сделке? Secured Profits — это умный и мощный индикатор для MT4, который отображает в реальном времени точную денежную сумму прибыли, фактически защищенной вашими стоп-лоссами , на основе ваших открытых сделок. В отличие от других инструментов, Secured Profits не просто суммирует "видимую" плавающую прибыль или прибыль, защищенную стопами. Он идет дальше,
FREE
Clock Trades EURUSD
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Точная торговля по времени! Clock Trades EURUSD — это бесплатная, ограниченная версия Clock Trades , умного и надёжного советника, который позволяет автоматизировать сделки по времени Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и предоставляет полный функционал на одном из самых популярных торговых инструментов в мире бесплатно. Clock Trades — это умный и надёжный советник, позволяющий автоматизировать сделки по времени . Установите точные час и минуту для открытия
FREE
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
Утилиты
OpenCharts for OpenOrders – Умное управление графиками Просто перетащите этот скрипт на любой график, и он автоматически откроет отдельные графики для каждого уникального символа с открытым ордером в вашем терминале. ️ Основные особенности : Автоматически открывает один график на символ с открытыми ордерами Исключает дубликаты – даже если у вас 10 ордеров по одному символу, будет открыт только один график Выбор таймфрейма перед запуском Лёгкий и удобный инструмент для управления несколькими
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Currency Trailing
Antonio Franco
Эксперты
Money Trailing – Умная фиксация прибыли на основе реальных денег! Устали от трейлинга по пунктам, которые не отражают реальную прибыль? С Money Trailing вы управляете прибылью, основываясь на фактической денежной сумме – в валюте вашего счёта – и точно контролируете, сколько заработка зафиксировано. Как это работает: Установите уровень активации и сумму фиксации – оба в деньгах. Пример: Активация = $20 Фиксация = $10 Когда любая сделка достигнет плавающей прибыли в $20 , советник нем
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Эксперты
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL на любую сделку ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или magic number Этот советник позволяет вам задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), используя ценовые значения (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов или пипсов — только точное управление ордерами по цене, для всех ордеров или отфильтрованных по графику или magic number. Основные функци
Clock Trades
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Торговля по расписанию! Clock Trades — это умный и надёжный советник, который позволяет автоматизировать торговлю по времени . Установите точное время открытия Buy или Sell ордеров, настройте параметры, и советник выполнит всё с точностью и контролем. Торговля по времени сервера или локальному времени Работает с любым символом или пользовательским списком Полный контроль над исключениями для Buy и Sell TP/SL в пунктах, поинтах или деньгах Автоматическая повторная
Hidden TP and SL Manager for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Hidden TP и SL Manager – Продвинутое невидимое управление сделками Hidden TP и SL Manager – это мощный и инновационный советник, разработанный для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивно понятным способом. В отличие от традиционных решений, требующих постоянного ручного ввода номеров ордеров в настройках советника, эта переработанная версия предлагает полностью интерактивную работу на основе графика . Каждый открытый или отложенный ордер уп
PropFirm Guardian for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Prop-Firm Guardian. Защита от просадки в реальном времени ️ Останавливает счёт до того, как он нарушит правила Prop-Firm Guardian это защитный советник , который отслеживает капитал на каждом тике и принудительно закрывает все позиции в момент достижения дневного или общего лимита просадки. Новые сделки автоматически блокируются до следующей полуночи брокера, чтобы ваш челлендж FTMO, MyForexFunds, FundedNext, The5ers или любая другая проп-фирма оставался живым, даже если основная стратегия п
Session Killzone Filter for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Session / Killzone / Time Filter Торгуйте только когда рынок действительно движется Многие автоматические стратегии прибыльны на тестере и теряют деньги в реальной торговле, потому что работают в мёртвые часы, в праздники или во время скачка спреда при ролловере. Протестировано в условиях FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext . Session / Killzone / Time Filter блокирует открытие новых ордеров вне настроенных сессий и может закрывать позиции или отменять отложенные ордера, когда
News Filter Multi Source for MT4
Antonio Franco
Эксперты
News Filter Multi-Source ️ Пауза в торговле вокруг важных новостей, из нескольких источников Большинство новостных фильтров зависят от одного источника. Когда он меняет формат или отключается, фильтр молча перестаёт защищать счёт, часто именно в день важной публикации. Создан под строгие новостные правила FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext . News Filter Multi-Source читает более одного независимого источника одновременно, объединяет их и удаляет дубликаты, поэтому фильтр прод
Trade Panel Risk Based for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Trade Panel - Risk-Based Авто-объём по вашему риску, SL и TP в один клик, частичные закрытия и безубыток Trade Panel Risk-Based автоматически превращает ваш риск в правильный объём . Введите процент или фиксированную сумму, задайте Stop Loss, и панель рассчитает сделку и откроет её со Stop Loss и Take Profit в один клик . Создан для дискреционных трейдеров и счетов проп-фирм , которым нужен дисциплинированный риск в каждом входе, без расчётов вручную. ️ Работает на MetaTrader 4 и MetaTrad
Local Trade Copier Multi Account for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Local Trade Copier Multi-Account Копируйте свои сделки на все счета на одном ПК в реальном времени Управление несколькими счетами, личным и парой пропфирм, означает ручное повторение каждой сделки в надежде, что время совпадёт. Создано для трейдеров, которые ведут несколько счетов в FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext одновременно. Local Trade Copier Multi-Account зеркалит сделки одного счёта Master на один или много счетов Slave на том же компьютере, с объёмом лота под кажды
Auto Trade Journal with Screenshots for MT4
Antonio Franco
Индикаторы
Auto Trade Journal with Screenshots Автоматически фиксирует каждую сделку со скриншотом точного момента Вести дневник сделок советует каждый наставник, но почти никто этого не делает, ведь вручную это долго и слишком легко пропустить. Письменный дневник фиксирует цифры, но никогда не покажет, как на самом деле выглядел график в момент входа или выхода, а именно в этом и кроется главный урок. Auto Trade Journal with Screenshots делает это за вас, автоматически, для всего счёта. Каждый раз, к
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
Эксперты
Money Trailing – Умная фиксация прибыли на основе реальных денег! Устали от трейлинга в пунктах или тиках, которые не отражают вашу реальную прибыль? С Money Trailing вы сопровождаете прибыль на основе фактического денежного значения – в валюте вашего счёта – получая полный контроль над самым важным: деньгами, которые вы фиксируете и защищаете. Как это работает: Установите уровень активации и уровень фиксации , оба в деньгах. Например: Trigger = $20 Lock = $10 Как только любая сделка
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Торговля по расписанию! Clock Trades — это умный и надёжный советник, который позволяет автоматизировать торговлю по времени . Установите точное время открытия Buy или Sell ордеров, настройте параметры, и советник выполнит всё с точностью и контролем. Торговля по времени сервера или локальному времени Работает с любым символом или пользовательским списком Полный контроль над исключениями для Buy и Sell TP/SL в пунктах, поинтах или деньгах Автоматическая повторная
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Эксперты
Устанавливайте TP и SL по Цене – Автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL по цене сделки ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или Magic Number Этот советник позволяет задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по ценовым значениям (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов, без пипсов. Только точное и чистое управление сделками для всех ордеров или по выбранному символу или Magic Number. Основны
Hidden TP and SL Manager
Antonio Franco
Эксперты
Hidden TP и SL Manager – Продвинутое невидимое управление сделками Hidden TP и SL Manager – это мощный и инновационный советник, разработанный для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивно понятным способом. В отличие от традиционных решений, требующих постоянного ручного ввода номеров ордеров в настройках советника, эта переработанная версия предлагает полностью интерактивную работу на основе графика . Каждый открытый или отложенный ордер уп
PropFirm Guardian for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Prop-Firm Guardian. Защита от просадки в реальном времени ️ Останавливает счёт до того, как он нарушит правила Prop-Firm Guardian это защитный советник , который отслеживает капитал на каждом тике и принудительно закрывает все позиции в момент достижения дневного или общего лимита просадки. Новые сделки автоматически блокируются до следующей полуночи брокера, чтобы ваш челлендж FTMO, MyForexFunds, FundedNext, The5ers или любая другая проп-фирма оставался живым, даже если основная стратегия п
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