Local Trade Copier Multi Account for MT5

✅ Local Trade Copier Multi-Account

🔁 Копируйте свои сделки на все счета на одном ПК в реальном времени

Управление несколькими счетами, личным и парой пропфирм, означает ручное повторение каждой сделки в надежде, что время совпадёт. Создано для трейдеров, которые ведут несколько счетов в FTMO, The Funded Trader, MyFundedFX и FundedNext одновременно. Local Trade Copier Multi-Account зеркалит сделки одного счёта Master на один или много счетов Slave на том же компьютере, с объёмом лота под каждый счёт. Использует общий файл, поэтому стабилен, без DLL, и ставится за минуту.



⚙️ Для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Работает на любом символе и таймфрейме. Один советник, выбирается как Master или Slave.

Сделки определяются по тикету брокера и выделенному magic number, никогда по комментарию ордера, поэтому стоп-аут или автозакрытие не разрывает связь. Постоянная карта держит каждую копию привязанной к источнику, так что Slave продолжает управлять сделками даже после перезапуска. Несколько Master и Slave могут работать вместе, и копирование идёт даже между MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном ПК.

🔧 Ключевые возможности

🔁 Один Master на много Slave или много Master на один Slave, из одного советника.

⚖️ Пять режимов лота: пропорционально балансу или средствам, множитель, фиксированный лот, процент риска.

🎯 Копирует стоп-лосс и тейк-профит, держит их в синхронизации и следует частичным закрытиям.

📌 Копирует и отложенные ордера: buy limit, sell limit, buy stop и sell stop, по их точной цене.

🔤 Трансляция символов для суффиксов брокера и инструментов с разными именами у брокеров.

🧲 Фильтры по magic и символу с обеих сторон, ручные сделки копируются по умолчанию.

🔔 Уведомления по событию и каналу: Alert на экране, Push на телефон или оба.

🖥️ Чистая панель на графике с подключёнными счетами, пауза и закрытие в один клик.

🧱 Без DLL, без сокетов, без сервера. Стабильное локальное копирование через общую папку.

✅ Идеально подходит

🏦 Трейдеры, зеркалящие один счёт на несколько пропфирм на одном ПК.

🧑‍💻 Все, кто устал вручную повторять одну сделку между счетами.

🔀 Пользователи, которым нужно копировать между MetaTrader 4 и MetaTrader 5 локально.

🛡️ Трейдеры пропфирм, которым нужно масштабирование лота и строгое копирование.

📘 Полное руководство пользователя: Скачать PDF

🔁 Также доступно: версия для MetaTrader 4 | версия для MetaTrader 5

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