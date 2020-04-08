Draw Lines MT5
- Индикаторы
- Antonio Franco
- Версия: 1.0
- Активации: 5
🚀 Легко рисуйте уровни входа, тейк-профита и стоп-лосса на графике, чтобы анализировать и отслеживать торговые сигналы.
✨ Основные функции
-
Простое введение значений входа, TP1, TP2, TP3 и SL
-
Необязательная вертикальная линия для указания времени сигнала
-
Пользовательские метки и цвета для каждой линии
-
Визуальная оценка точности и соотношения риск/прибыль сигнала
-
Работает с любыми инструментами и таймфреймами
-
Без перерисовки и задержек, стабильное и понятное отображение
🧠 Примеры использования
-
Визуализация сигналов из Telegram, WhatsApp или других источников
-
Анализ прошлых сигналов и реакций рынка
-
Представление четких торговых идей вашей аудитории или клиентам
-
Сочетание с ручными или автоматическими стратегиями
🔑 Ключевые слова
сигнал, линии, вход, тейк-профит, стоп-лосс, форекс, телеграм, визуальные сигналы, ручная торговля, анализ сигналов, TP, SL, график, уровни, оценка, обучение, индикатор, инструмент