Draw Lines MT5

🚀 Легко рисуйте уровни входа, тейк-профита и стоп-лосса на графике, чтобы анализировать и отслеживать торговые сигналы.

✨ Основные функции

  • Простое введение значений входа, TP1, TP2, TP3 и SL

  • Необязательная вертикальная линия для указания времени сигнала

  • Пользовательские метки и цвета для каждой линии

  • Визуальная оценка точности и соотношения риск/прибыль сигнала

  • Работает с любыми инструментами и таймфреймами

  • Без перерисовки и задержек, стабильное и понятное отображение

🧠 Примеры использования

  • Визуализация сигналов из Telegram, WhatsApp или других источников

  • Анализ прошлых сигналов и реакций рынка

  • Представление четких торговых идей вашей аудитории или клиентам

  • Сочетание с ручными или автоматическими стратегиями

🔑 Ключевые слова

сигнал, линии, вход, тейк-профит, стоп-лосс, форекс, телеграм, визуальные сигналы, ручная торговля, анализ сигналов, TP, SL, график, уровни, оценка, обучение, индикатор, инструмент


