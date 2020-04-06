Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – Умная фиксация прибыли на основе реальных денег!

Устали от трейлинга по пунктам, которые не отражают реальную прибыль?

С Money Trailing вы управляете прибылью, основываясь на фактической денежной сумме – в валюте вашего счёта – и точно контролируете, сколько заработка зафиксировано.

🔁 Как это работает:

Установите уровень активации и сумму фиксации – оба в деньгах.

Пример:

👉 Активация = $20

👉 Фиксация = $10

Когда любая сделка достигнет плавающей прибыли в $20, советник немедленно передвинет Stop Loss, чтобы зафиксировать $10 прибыли.

Если рынок продолжает движение в вашу сторону, советник будет и дальше повышать стоп, фиксируя ещё больше прибыли – автоматически!

✅ Основные функции:

💵 Трейлинг по деньгам , а не по пунктам

🎯 Фильтр по символу и/или магическому номеру

🔔 Звуковой сигнал , когда прибыль зафиксирована

📊 Наглядная метка с информацией о зафиксированной прибыли прямо на графике

⚙️ Просто в использовании – подключайте и работайте

🔒 Автоматическая фиксация прибыли помогает убрать эмоции

🧩 Отлично работает как с ручными, так и с автоматическими сделками

🎯 Исключите эмоции из торговли – дайте прибыли расти и фиксируйте её уверенно.

Попробуйте Money Trailing уже сегодня и начните трейлить умнее!