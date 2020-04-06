Currency Trailing MT5
- Эксперты
- Antonio Franco
- Версия: 1.2
- Обновлено: 16 июля 2025
- Активации: 5
💸 Money Trailing – Умная фиксация прибыли на основе реальных денег!
Устали от трейлинга по пунктам, которые не отражают реальную прибыль?
С Money Trailing вы управляете прибылью, основываясь на фактической денежной сумме – в валюте вашего счёта – и точно контролируете, сколько заработка зафиксировано.
🔁 Как это работает:
Установите уровень активации и сумму фиксации – оба в деньгах.
Пример:
👉 Активация = $20
👉 Фиксация = $10
Когда любая сделка достигнет плавающей прибыли в $20, советник немедленно передвинет Stop Loss, чтобы зафиксировать $10 прибыли.
Если рынок продолжает движение в вашу сторону, советник будет и дальше повышать стоп, фиксируя ещё больше прибыли – автоматически!
✅ Основные функции:
-
💵 Трейлинг по деньгам, а не по пунктам
-
🎯 Фильтр по символу и/или магическому номеру
-
🔔 Звуковой сигнал, когда прибыль зафиксирована
-
📊 Наглядная метка с информацией о зафиксированной прибыли прямо на графике
-
⚙️ Просто в использовании – подключайте и работайте
-
🔒 Автоматическая фиксация прибыли помогает убрать эмоции
-
🧩 Отлично работает как с ручными, так и с автоматическими сделками
🎯 Исключите эмоции из торговли – дайте прибыли расти и фиксируйте её уверенно.
Попробуйте Money Trailing уже сегодня и начните трейлить умнее!