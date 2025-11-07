Set TP and SL by Price MT5

✅ Imposta TP e SL per Prezzo – Modificatore automatico di ordini per MT5

🎯 Imposta automaticamente livelli di TP e SL precisi su qualsiasi operazione
⚙️ Funziona con tutte le coppie e con tutti gli EAs, con filtro per simbolo o numero magico

Questo Expert Advisor ti consente di definire e applicare livelli esatti di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo diretti (es. : 1.12345 su EURUSD). Nessun punto, nessun pip. Solo una gestione precisa e pulita delle operazioni, per tutti gli ordini o filtrata per simbolo o numero magico.

🔧 Caratteristiche principali:
🧮 Modifica immediatamente TP e SL per prezzo esatto
📍 Applica a tutti gli ordini, al simbolo corrente o a specifici numeri magici
♻️ Usa zero per rimuovere TP o SL dalle operazioni
⚡ Totalmente automatico una volta collegato a un grafico
🧩 Compatibile con tutti gli strumenti di trading

Ideale per:
📌 Trader manuali che vogliono controllare rapidamente TP/SL
🤖 Utenti di EA che devono sovrascrivere la logica di uscita predefinita
🔁 Gestori di più ordini o posizioni complesse

💬 Domande o idee per nuove funzioni?
Lascia un commento se hai domande o richieste.
Il tuo feedback aiuta a migliorare gli aggiornamenti futuri.

