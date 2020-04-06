Advanced Sniper Pro EA mq

Советник ADVANCED SNIPER PRO — это точная автоматическая торговая система с процентом выигрышей около 90%.





Этот советник — один из самых стабильных, последовательных и прибыльных скальперских роботов в мире.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.





Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file

Советник имеет множество настроек, которые профессиональные трейдеры могут использовать для своих нужд.

Новички на рынке Форекс могут просто использовать стандартные Set_files с отличной базовой настройкой.





Уникальные особенности советника:

- Используются методы машинного обучения.

- Регулируемый адаптивный к волатильности стоп-лосс.

- Регулируемые фильтры выхода и настройки спреда.

- Параметры Fixed_SL и Fixed_TP.

- Советник автоматически устанавливает динамический SL в зависимости от волатильности рынка.

- Робот имеет автоматическое управление рисками (по умолчанию) и параметры фиксированного лота.

- Регулируемый параметр чувствительности входа в сделку.

- Нет торговли через выходные.

- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.

- Робот имеет функцию безубыточности.

- Кредитное плечо счета: от 1:30 до 1:2000.

- Торговые пары: GBPCAD, GBPAUD.

- Никакой опасной торговли мартингейлом/сеткой. Каждый ордер имеет свой SL для защиты счета.

- Время работы: советник ищет возможности входа с конца американской торговой сессии до середины азиатской сессии в соответствии с временным фильтром в настройках. Если система не открывала ордера во время работы - это означает, что на графике не было доступных сигналов входа - не забывайте, что этот советник - снайперская торговая система.

- Таймфрейм: только M15.

- Советник имеет дисплей Info Spread Swap - он показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.

- Дисплей также показывает баланс счета, средства и маржу.

- Можно разместить Info Spread Swap Display в любом углу графика:

0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.





Как установить:

- Для системы требуется торговый счет MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- Откройте графики GBPCAD, GBPAUD.

- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.

- Прикрепите робота к каждому графику и примените соответствующий "Set_file" к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Установите значение Auto-Risk для каждой пары в настройках советника в соответствии с вашими потребностями (или просто используйте значение по умолчанию).

- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это установить его на MT4 и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS).





ВАЖНО!!! Для лучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если сервер вашего брокера имеет другой часовой пояс GMT Market_watch, необходимо будет сместить настройки времени EA — просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) — я помогу это проверить и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.

- СПРЕД и БРОКЕР: Для лучшей производительности очень важно выбрать счет с узкими спредами (Raw spread или ECN).

- ОБНОВЛЕНИЯ EA: Всегда необходимо использовать последнюю версию EA.